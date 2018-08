Nicki Minaj nhắc nhở diễn viên công kích Fifth Harmony ở VMA

Video Music Awards 2018 diễn ra ngày 20/8 tại nhà hát Radio City Music Hall, New York (Mỹ). Diễn viên Tiffany Haddish công bố những giải thưởng đầu tiên trên sân khấu. Cô ca ngợi Camila Cabello - cựu thành viên của nhóm Fifth Harmony. "Hãy nhìn xem, cô ấy được đề cử tới năm giải tại VMA. Tới năm cơ đấy. Tôi cực kỳ tự hào về cô ấy. Còn đây là lời tôi muốn nói với các khán giả đang xem chương trình ở nhà... Xin chào, Fifth Harmony", Tiffany nói.

Theo Billboard, hành động của Tiffany có tính công kích các thành viên còn lại của Fifth Harmony. Nó mang ẩn ý những người không được đề cử hãy ở nhà mà ghen tỵ. Tháng 12/2016, Camila tuyên bố rời Fifth Harmony để theo đuổi sự nghiệp riêng. Đến tháng 3 năm nay, nhóm tan rã.

Ngay sau khi Tiffany Haddish phát ngôn về nhóm nhạc Mỹ trên sân khấu, nhiều fan ở khán đài thể hiện thái độ không đồng tình. Khi Nicki Minaj lên nhận giải hạng mục "Ca khúc Hip Hop xuất sắc", cô quay sang Tiffany Haddish nhắc: "Này Tiffany, đừng động chạm gì đến Fifth Harmony bởi Normani rất xấu tính đấy". Trước đó, có nhiều tin đồn về việc Nicki chuẩn bị có dự án âm nhạc mới với Normani. Nữ ca sĩ 22 tuổi này cũng là cựu thành viên của Fifth Harmony, được nhớ tới nhiều nhất với ca khúc Love Lies kết hợp cùng Khalid.

Fifth Harmony được biết đến sau chương trình X Factor 2012 của Mỹ. Nhóm ban đầu có các thành viên Ally Brooke, Normani Kordei, Dinah Jane, Lauren Jauregui và Camila Cabello. Fifth Harmony được Popdust ca ngợi là "những ngôi sao thế hệ mới 2013" khi hát lại hàng loạt hit của Ed Sheeran, Ariana Grande và Mikky Ekko trên YouTube. Đĩa Better Together của nhóm ra mắt hồi tháng 10 cùng năm bán được 28.000 bản ngay trong tuần đầu và đứng ở vị trí thứ sáu trên bảng xếp hạng Billboard 200.

* Shawn Mendes mở màn VMA 2018 với "In My Blood"

Camila Cabello giành giải "Nghệ sĩ của năm". Ở hạng mục "Ca khúc của năm", ca khúc Rockstar của Post Malone và 21 Savage giành chiến thắng. Cardi B nhận giải thưởng "Nghệ sĩ mới của năm". Trong khi đó, giải "Hợp tác xuất sắc" thuộc về Jennifer Lopez, DJ Khaled và Cardi B với bài hát Dinero. Ariana Grande chiến thắng ở hạng mục "Ca khúc Pop hay nhất" với No Tears Left To Cry.

Trong đêm trao giải, khán giả còn được thưởng thức các màn biểu diễn của Shawn Mendes, Ariana Grand, Travis Scott, Nicki Minaj, Maluma và Post Malone.

Các giải thưởng tại lễ VMAs 2018

(Ca khúc, tên người thắng giải được in đậm, gạch chân)

Video của năm

Ariana Grande - "No Tears Left to Cry"

Bruno Mars ft. Cardi B - "Finesse (Remix)"

Camila Cabello ft. Young Thug - "Havana"

The Carters - "APES**T"

Childish Gambino -- "This Is America"

Drake - "God's Plan"

Nghệ sĩ của năm

Ariana Grande

Bruno Mars

Camila Cabello

Cardi B

Drake

Post Malone

Ca khúc của năm

Bruno Mars ft. Cardi B – “Finesse (Remix)”

Camila Cabello ft. Young Thug – “Havana”

Drake – “God's Plan”

Dua Lipa – “New Rules”

Ed Sheeran – “Perfect”

Post Malone ft. 21 Savage – “Rockstar”

Nghệ sĩ mới xuất sắc

Bazzi

Cardi B

Chloe x Halle

Hayley Kiyoko

Lil Pump

Lil Uzi Vert

Hợp tác xuất sắc

Bebe Rexha ft. Florida Georgia Line – “Meant to Be”

Bruno Mars ft. Cardi B – “Finesse (Remix)”

The Carters – “APES**T”

Jennifer Lopez ft. DJ Khaled & Cardi B – “Dinero”

Logic ft. Alessia Cara & Khalid – “1-800-273-8255”

N.E.R.D & Rihanna – “Lemon”

Nghệ sĩ đột phá trong năm

Chloe x Halle

Sigrid

Lil Xan

Hayley Kiyoko

Jessie Reyez

Tee Grizzley

Bishop Briggs

Grace VanderWaal

Why Don’t We

PRETTYMUCH

SZA

Kacy Hill

JKhalid

Kyle

Noah Cyrus – Republic Records

Ca khúc Pop xuất sắc

Ariana Grande – “No Tears Left to Cry”

Camila Cabello ft. Young Thug – “Havana”

Demi Lovato – “Sorry Not Sorry”

Ed Sheeran – “Perfect”

P!nk – “What About Us”

Shawn Mendes – “In My Blood”

Ca khúc Hip hop xuất sắc

Cardi B ft. 21 Savage – “Bartier Cardi”

The Carters – “APES**T”

Drake – “God's Plan”

J. Cole – “ATM”

Migos ft. Drake – “Walk It Talk It”

Nicki Minaj – “Chun-Li”

Ca khúc Latin xuất sắc

Daddy Yankee – “Dura”

J Balvin, Willy William – “Mi Gente”

Jennifer Lopez ft. DJ Khaled & Cardi B – “Dinero”

Luis Fonsi, Demi Lovato – “Échame La Culpa”

Maluma – “Felices los 4”

Shakira ft. Maluma – “Chantaje”

Ca khúc Dance xuất sắc

Avicii ft. Rita Ora – “Lonely Together”

Calvin Harris & Dua Lipa – “One Kiss”

The Chainsmokers – “Everybody Hates Me”

David Guetta & Sia – “Flames”

Marshmello ft. Khalid – “Silence”

Zedd & Liam Payne – “Get Low (Street Video)”

Ca khúc Rock xuất sắc