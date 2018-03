Nick Carter trở lại làng nhạc với video mới

Sau 9 năm bỏ bê sự nghiệp solo kể từ khi album đầu tay Now or Never phát hành năm 2002, Nick Carter mới lên kế hoạch trở lại làng nhạc với tư cách là một ca sĩ độc lập, chứ không phải thành viên của nhóm nhạc Backstreet Boys. Anh đang nỗ lực hết mình cho album thứ hai có tên gọi I'm Taking Off.

Hôm 29/12, video của đĩa đơn chủ đạo trong album này - Just One Kiss - đã xuất hiện trên mạng. Video này được thực hiện khá đơn giản với hình ảnh Nick Carter đi dạo bên bãi biển. So với những năm trước thì ngoại hình chàng hot boy của Backstreet Boys ngày nào đã thay đổi nhiều - phong trần và già dặn hơn.

Ca sĩ Nick Carter. Ảnh: WEN.

Thông tin chi tiết về album I'm Taking Off của Nick vẫn được giữ kín. Có thông tin rằng anh sẽ hợp tác với Ryan Tedder - thủ lĩnh nhóm nhạc One Republic, Claude Kelly và ca sĩ Ne Yo trong quá trình sản xuất sản phẩm âm nhạc thứ hai của riêng mình.

Bên cạnh việc song song phát triển sự nghiệp solo, Nick Carter cũng sẽ cùng ban nhạc Backstreet Boys của anh đi lưu diễn cùng New Kids On The Block vào mùa hè tới. Hai boyband lừng danh nhất tại Mỹ trong hai thập niên 1980 và 1990 quyết định "tái xuất giang hồ" và hợp thành một nhóm nhạc 9 người có tên NKOTBSB.

Bìa album mới "I'm Taking Off" của Nick Carter.

Nick Carter là thành viên trẻ nhất và được yêu thích nhất trong Backstreet Boys ngày trước. Năm 2002 khi boyband của mình đứng trước nguy cơ tan rã, Nick Carter đã tung ra album solo đầu tiên là Now or Never. Mặc dù album này không thành công lắm, nó cũng giúp anh đạt được danh hiệu Đĩa vàng tại hai quốc gia là Mỹ và Canada.

Album I'm Taking Off dự kiến sẽ phát hành vào ngày 2/2.

N.M.