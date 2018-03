Nick Carter nghẹn ngào hát tưởng nhớ em gái xấu số

Sau sự ra đi đột ngột của Leslie, các thành viên trong gia đình Carter đều đối mặt với sự mất mát theo những cách riêng. Nick Carter tập trung vào công việc để lấp đi nỗi đau mất em gái. Tối 2/2 (hai ngày sau khi Leslie qua đời), Nick trở lại sân khấu trong một buổi diễn ở Irving Plaza, New York, Mỹ.

Bước ra sân khấu với cây guitar trên tay, thành viên điển trai nhất nhóm Backstreet Boys tâm sự với người hâm mộ: "Tôi không bao giờ ngờ được có ngày này, tôi viết ca khúc này dành tặng cho em gái của tôi, Leslie". Nick cố ngăn nước mắt tuôn rơi khi thể hiện bản ballad buồn Falling Down.

Nick Carter đầy tâm trạng khi thể hiện "Falling Down" tặng em gái Leslie.

Có những đoạn vì quá xúc động nên Nick hơi ngập ngừng, nhưng anh vẫn hoàn thành phần biểu diễn một cách trọn vẹn. Đám đông khán giả phía dưới không ngừng gọi tên anh. Nhiều người đã òa khóc khi chứng kiến thần tượng hết mình cho bài hát tưởng nhớ người em gái thân yêu.

"We love you... We love you... We love you", các fan không ngừng hô vang để cổ vũ tinh thần cho Nick Carter. Chàng trai 32 tuổi không hủy buổi diễn nào và khẳng định: "Tôi sẽ cống hiến hết mình cho các đêm diễn. Khi Leslie còn sống, con bé luôn thích xem tôi biểu diễn trên sân khấu".

Nick và em gái Leslie. Ảnh: nickcarter.

Leslie Carter đột tử tại nhà riêng ở New York, Mỹ hôm 31/1. Cảnh sát đã tiến hành khám nghiệm tử thi nhưng chưa công bố kết quả. Một số tin đồn cho rằng Leslie chết do sốc thuốc nhưng cả Nick và Aaron đều phủ nhận thông tin này. Gia đình Carter đang chuẩn bị tiến hành tang lễ cho cô con gái 25 tuổi.

Nick Carter cùng các thành viên của Backstreet Boys và nhóm New Kids On The Block sẽ đi tour NKOTBSB tại châu Âu từ ngày 20/4.

