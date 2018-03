Những video nhạc Việt phổ biến nhất năm 2016

Hari Won hóa cô dâu trong MV / Hoàng Thùy Linh lần đầu vào danh sách bình chọn Làn Sóng Xanh / Noo Phước Thịnh yêu gái Nhật trong MV mới

Chúng ta không thuộc về nhau (Sơn Tùng M-TP)

MV Chúng ta không thuộc về nhau được Sơn Tùng M-TP giới thiệu vào 2/8. Sản phẩm ngay lập tức vướng nghi án đạo nhạc ca khúc We don’t talk anymore của Charlie Puth và Selena Gomez. MV của hai nghệ sĩ Mỹ ra mắt vài tiếng trước đó.

Sau những ồn ào qua lại, MV của Sơn Tùng M-TP vẫn là một trong những sản phẩm âm nhạc được săn đón nhất 2016. Đến nay, video đã thu hút hơn 87 triệu lượt xem trên Youtube.

* MV "Chúng ta không thuộc về nhau"

Bống bống bang bang (Nhóm nhạc 365)

Bống bống bang bang được hai anh em nhạc sĩ Only C và Nguyễn Phúc Thiện sáng tác. Ca khúc là nhạc phim Tấm Cám: Chuyện chưa kể do Ngô Thanh Vân sản xuất. Bống bống bang bang có nội dung bám sát truyện cổ tích Tấm Cám kết hợp với vũ đạo đáng yêu trên nền nhạc điện tử. MV ca khúc thu hút khán giả ở nhiều độ tuổi khác nhau. Hiệu ứng từ thành công của phim Tấm Cám: Chuyện chưa kể giúp MV có được 87 triệu lượt xem trên Youtube.

* MV Bống bống bang bang

Phía sau một cô gái (Soobin Hoàng Sơn)

Tác phẩm do Tiên Cookie chắp bút là tâm sự đơn phương, thầm kín của một chàng trai hướng về người yêu cũ. Bài hát có ca từ giàu tính tự sự và giai điệu ngọt ngào. MV phiên bản lyric trên Youtube của ca khúc đến nay đã thu hút gần 70 triệu lượt xem.

Bài hát đánh dấu sự trở lại ngoạn mục với Ballad của Soobin Hoàng Sơn, đồng thời làm nở rộ trào lưu ảnh chế theo câu hát "Cả nguồn sống bỗng chốc thu bé lại…".

* MV lyric của ca khúc "Phía sau một cô gái"

Cause I love you (Noo Phước Thịnh)

Cause I love you là một trong những bản hit thành công nhất của Noo Phước Thịnh, được nhạc sĩ Đỗ Hiếu sáng tác riêng cho anh trong chương trình Hòa âm ánh sáng 2016. Bài hát là tâm trạng một chàng trai khi phải chia tay với người con gái mình còn nhiều tình cảm. MV Cause I love you có hơn 45 triệu lượt xem trên Youtube.

* MV "Cause I love you"

Hãy ra khỏi người đó đi (Phan Mạnh Quỳnh)

Nhạc sĩ Vợ người ta giới thiệu MV Hãy ra khỏi người đó đi vào tháng 9. Bài hát được hòa âm theo phong cách tropical house vui tươi, bắt kịp xu thế của thị trường âm nhạc hiện đại. Sản phẩm mới của Phan Mạnh Quỳnh thu hút hơn 43 triệu lượt xem trên Youtube.

Ca khúc được lấy cảm hứng từ chuyện tình trắc trở của một người mà Phan Mạnh Quỳnh quen biết. Dù bạn bè ra sức khuyên nhủ, nhân vật trong bài hát vẫn yêu một cách mù quáng, khờ dại.

* MV "Hãy ra khỏi người đó đi"

Yêu một người có lẽ (Lou Hoàng và Miu Lê)

Ca khúc là sáng tác Only C dành riêng cho Lou Hoàng và Miu Lê. Tác giả từng khẳng định đây là bản Ballad hay nhất của anh từ trước đến nay. Ca từ ngọt ngào của bài hát nhanh chóng chinh phục khán giả. Đặc biệt, điệp khúc "Yêu một người có lẽ chỉ cần cho hết đi" trở thành câu nói quen thuộc của giới trẻ. MV ca khúc có gần 36 triệu lượt xem trên Youtube.

* MV "Yêu một người có lẽ"

Trái tim em cũng biết đau (Bảo Anh)

Tác phẩm của Mr. Siro là tự sự của một cô gái làm người thứ ba trong tình yêu: "Vì cho đến giờ chẳng có ai biết em tồn tại. Những lần chào nhau bối rối. Người ở bên cạnh anh chẳng nghi ngờ, lòng em lại chẳng nhẹ nhàng…". Trái tim em cũng biết đau thuộc dòng nhạc Ballad - sở trường của Bảo Anh. Ca khúc nhận được sự đồng cảm với gần 35 triệu lượt xem MV trên Youtube.

* MV "Trái tim em cũng biết đau"

Ngốc (Hương Tràm)

Ngốc ra mắt khán giả đầu tháng 2, được nhiều người yêu thích. Đến nay, MV của quán quân Giọng hát Việt 2014 đã thu hút hơn 32 triệu lượt xem. Bài hát là tự sự Hương Tràm dành tặng những phụ nữ dại khờ trong tình yêu.

* MV "Ngốc"

Anh cứ đi đi (Hari Won)

Sản phẩm âm nhạc mới nhất của Hari Won ra mắt hồi tháng 7. Ca khúc nhanh chóng thu hút hàng triệu lượt nghe chỉ sau vài ngày phát hành. Đến nay, MV Anh cứ đi đi đạt gần 25 triệu lượt xem trên Youtube. Đây cũng là một trong những ca khúc được cover nhiều nhất trong năm 2016.

Bài hát thành công nhanh chóng bởi giai điệu Ballad nhẹ nhàng, ca từ tình cảm. Đồng thời, việc Hari Won ra mắt ca khúc ngay sau khi chia tay Tiến Đạt khiến bài hát càng được chú ý.

* MV "Anh cứ đi đi"

Bánh trôi nước (Hoàng Thùy Linh)

Bánh trôi nước được Hoàng Thùy Linh trình diễn lần đầu tại chương trình Hòa âm ánh sáng 2016. Bài thơ bốn câu của Hồ Xuân Hương được Hồ Hoài Anh phổ nhạc trên nền chất liệu dân ca kết hợp âm nhạc điện tử. Bánh trôi nước ghi lại những cảnh sắc tuyệt đẹp của đất nước từ Bắc vào Nam như Tràng An, chùa Bái Đính (Ninh Bình), rừng nổi Tân Lập (Long An)... Trong MV này, hình ảnh của Hoàng Thùy Linh được chăm chút kỹ lưỡng. Nữ ca sĩ tái hiện và tôn vinh nét đẹp vừa truyền thống vừa hiện đại của phụ nữ Việt Nam. MV hiện đạt gần 18 triệu lượt xem trên Youtube.

* MV "Bánh trôi nước"

Vĩ Thanh