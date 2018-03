Những video ca nhạc gợi nhớ trường lớp, thầy cô

Những ca khúc về thầy cô và trường lớp / Những trang thư kính tặng thầy cô

1. “Graduation (Friends Forever)” – Vitamin C (xem video)

Bài hát nổi tiếng nhất của nữ ca sĩ Vitamin C là ca khúc quen thuộc với nhiều thế hệ học sinh cuối cấp trong hơn một thập kỷ qua. MV của Graduation gợi nhớ đến những khoảnh khắc đẹp nhất trong đời học sinh của mỗi người: những trò quậy phá trong lớp học, mối tình đầu sâu đậm, nụ cười hồn nhiên bên bạn bè… Ký ức về trường lớp được truyền tải trong Graduation đánh trúng tâm lý của bất kỳ ai từng trải qua tuổi học trò.

Ai rồi cũng sẽ phải lớn lên và đón nhận những chặng đường mới cùng bao sự thay đổi mà dường như chẳng người nào có thể cảm thấy được. Thời học sinh sẽ qua đi và mang theo những kỷ niệm đẹp, nhưng tình bạn thì sẽ mãi mãi tồn tại, bất chấp những khoảng cách về không gian, thời gian. 20/11 cũng là dịp để nhiều thế hệ học trò cũ cùng ngồi xem Graduation (Friends Forever) và ôn lại những ngày xa xưa.

2. “Key to My Life” – Boyzone (xem video)

Trong MV của đĩa đơn thứ hai có tên Key to My Life, 5 chàng trai của Boyzone hóa thành những cậu học sinh trung học dễ thương trong một lớp học bình yên ở vùng quê xứ Ireland. Stephen Gately là nhân vật chính trong MV này. Anh đóng vai một cậu học trò tự kỷ bị ngẩn ngơ trước vẻ đẹp và sự trìu mến của cô giáo.

Tình cảm thơ ngây của Stephen đã bị bốn người bạn cùng lớp trêu ghẹo… Giai điệu ngọt ngào và câu chuyện lãng mạn đã biến Key to My Life trở thành một bài hát khó quên đối với những ai mến mộ nhóm Boyzone.

3. “What I Go to School for?” – Busted (xem video)

Đầu thập niên 2000, nhóm nhạc Pop Punk người Anh, Busted, đã ra mắt một MV mang đậm tinh thần nghịch ngợm của tuổi học trò – What I Go to School for. Nội dung MV này kể về chuyện 3 anh chàng quậy nhất lớp tìm mọi cách để chinh phục bằng được cô giáo quyến rũ. Vẻ mặt nháo nhác, ngô nghê của 3 thành viên trong nhóm Busted cùng những trò “lố” tạo nên sự hài hước dễ thương cho What I Go to School for.

4. “Baby One More Time” – Britney Spears (xem video)

Hình ảnh cô nữ sinh trung học với hai bím tóc dễ thương và bộ đồng phục phá cách của công chúa Pop Britney Spears những ngày đầu xuất hiện từng mê hoặc cả thế giới vào năm 1998. Baby One More Time được quay trong hai ngày tại trường trung học Venice High School ở California, Mỹ.

Trò quay bút trong lớp học, vẻ ngao ngán khi môn học nhàm chán mãi chưa kết thúc, tiếng bước chân chạy thật nhanh ra khỏi lớp khi hết giờ học, hình ảnh cô giáo nghiêm khắc với cặp kính to sụ… được mô tả một cách sinh động với giai điệu Pop đầy ma lực. Baby One More Time vẫn luôn là một cột mốc đáng nhớ của lịch sử âm nhạc thế giới thập niên 1990.

5. “Everybody Get Up” – Five (xem video)

Cùng thời với Boyzone, Five cũng là một boyband rất nổi tiếng ở châu Âu vào cuối những năm 1990. MV Everybody Get Up của họ cũng từng được phát sóng rất nhiều tuần trong chương trình MTV Asia Hit List tại Việt Nam khi đó. Bối cảnh của Everybody Get Up diễn ra tại lớp học trong một giờ kiểm tra căng thẳng cùng thầy giám thị nghiêm khắc.

Tuy nhiên, khi thầy giám thị có việc phải đi khỏi lớp trong chốc lát thì lập tức năm chàng trai của Five xuất hiện và biến cả phòng thi thành một show diễn cuồng nhiệt, các học sinh lập tức vứt bỏ bài thi và nhảy nhót tưng bừng.

6. “The School of Rock” – Jack Black (xem video)

The School of Rock là ca khúc chủ đề trong bộ phim cùng tên do chính danh hài Jack Black thể hiện. Trong phim, anh đóng vai Dewey – một tín đồ nhạc Rock bị ban nhạc của mình quay lưng lại. Đối mặt với nợ nần, Dewey bèn “ăn trộm” công việc của một người bạn tại trường tiểu học. Tại đây, chàng trai mê Rock này đã truyền cảm hứng cho những học sinh “cù lần” thông qua thứ âm nhạc nổi loạn. Dewey của Jack Black được nhiều tạp chí bình chọn là một trong những giáo viên ấn tượng nhất trên màn ảnh rộng.

7. “Dancing Queen” – A*Teens (xem video)

Thời mới đi hát, nhóm A*Teens chuyên cover lại các ca khúc của ban nhạc huyền thoại ABBA và Dancing Queen là một trong số đó. MV của ca khúc này lấy cảm hứng từ bộ phim teen nổi tiếng The Breakfast Club. Trong MV này, 4 thành viên của A*Teens cùng những học sinh cá biệt khác bị thầy hiệu trưởng phạt ngồi trong phòng kỷ luật với hàng loạt lời cảnh cáo.

Khi ông thầy khó tính vừa đi khỏi, căn phòng kỷ luật vốn cứng nhắc đã biến thành một sàn nhảy rực rỡ trong tiếng nhạc. Tất cả học sinh cùng nhau hòa vào những giai điệu âm nhạc tuyệt vời. MV Dancing Queen cũng thể hiện trí tưởng tượng phong phú của tuổi học trò – có thể biến những thứ khô khan trở nên sống động, vui vẻ.

Nguyên Minh