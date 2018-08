Những phần trình diễn mở màn World Cup đỉnh cao

Ca khúc cổ vũ World Cup bằng tiếng Nga được khen ngợi / Siêu mẫu Nga giới thiệu cúp vàng World Cup

FIFA World Cup 2018 - Opening Ceremony tập hợp nhiều thông tin liên quan đến lịch sử Giải vô địch bóng đá thế giới, trong đó có những màn trình diễn ấn tượng tại lễ khai mạc hoặc sự kiện chào mừng.

We Are One (Ole Ola) - Jennifer Lopez feat. Pitbull, Claudia Leite (World Cup 2014)

We Are One - Jennifer Lopez feat. Pitbull, Claudia Leite (World Cup 2014)

Jennifer Lopez trong khai mạc World Cup 2014. Ảnh: AP.

World Cup 2014 diễn ra ngày 12/6 ở Sao Paulo (Brazil). Jennifer Lopez và ca sĩ nước chủ nhà - Claudia Leite - đứng giữa sân khấu hình bông hoa khổng lồ. Pitbull mặc trang phục thi đấu màu vàng của chủ nhà Brazil. Họ thể hiện ca khúc chủ đề của giải đấu - We Are One (Ole Ola). Hàng trăm vũ công nhảy múa, di chuyển xung quanh sân khấu. Họ cùng xếp thành hình logo của kỳ World Cup năm đó. Tiết mục được đánh giá cao về độ hoành tráng.

We Are One (Ole Ola) do Sia, RedOne, Danny Mercer, Luke, Cirkut và Thomas Troelsen đồng sáng tác. Ca khúc mang âm hưởng rộn ràng, sử dụng điệu trống truyền thống của người Brazil.

Waka Waka – Shakira (World Cup 2010)

Khai mạc World Cup 2010 diễn ra ngày 11/6 trên sân vận động Soccer City, thành phố Johannesburg, Nam Phi. Tối 10/6, trong buổi hòa nhạc chào mừng lễ khai mạc, Shakira đã hát Waka Waka - ca khúc chủ đề của World Cup năm đó. Cô mặc chiếc váy tua rua lấy cảm hứng từ trang phục của thổ dân châu Phi. Các thành viên nhóm nhạc Freshlyground của Nam Phi trình diễn cùng nữ ca sĩ. Tiết mục quy tụ hàng trăm vũ công, nhạc công.

Shakira biểu diễn tại đêm nhạc chào mừng khai mạc World Cup 2010.

Shakira - Waka Waka

Waka Waka do Shakira, John Hill, Freshyground đồng sáng tác. Ca khúc sử dụng đàn guitar của người châu Phi và mượn một phần giai điệu bài hát Golden Sounds của nhóm nhạc Zangalewa (Cameroon). Video bài hát ra mắt ngày 4/6/2010, nhiều danh thủ như Cristiano Ronaldo, Gerard Piqué, Dani Alves, Carlos Kameni, Lionel Messi và Rafael Marquez tham gia minh hoạ.

Waving Flags (World Cup 2010)

Waving Flags - World Cup 2010

Ngoài màn trình diễn của Shakira, đêm nhạc chào mừng khai mạc World Cup 2010 còn có tiết mục Waving Flags do ca sĩ Canada gốc Somali - K'naan - thể hiện. K'naan biểu diễn cùng nhiều tay trống. Giai điệu sôi động của ca khúc khiến khán giả nhún nhảy theo.

Ngoài Waka Waka, Waving Flags là một trong những ca khúc cổ vũ World Cup được yêu thích năm 2010. Bài hát nói về khát vọng tự do của người Somali.

Hips Don't Lie (Bamboo) - Shakira feat. Wyclef (World Cup 2006)

Hip Don't Lie Bamboo - Shakira feat. Wyclef (World Cup 2006)

World Cup 2006 diễn ra ở Đức. Shakira thể hiện ca khúc Hips Don't Lie (Bamboo) ở buổi lễ khai mạc. Dù không phải bài hát chính thức của giải đấu, ca khúc được người hâm mộ yêu thích nhờ giai điệu rộn ràng. Shakira mặc trang phục đỏ gợi cảm, thể hiện vũ điệu belly dance nóng bỏng. Dàn bè của tiết mục bao gồm nhiều ca sĩ da trắng và da màu.

Let’s Get Together (World Cup 2002)

* Một phần tiết mục mở màn World Cup 2002

Let’s Get Together (World Cup 2002)

Lễ khai mạc World Cup 2002 diễn ra ở Seoul, Hàn Quốc. Đây là lần đầu tiên giải bóng đá lớn nhất hành tinh tổ chức ở châu Á, do hai nước Nhật Bản - Hàn Quốc đồng đăng cai. Chủ nhà Hàn Quốc sử dụng vài trăm vũ công, trong đó có nhiều vũ công nhí trong tiết mục. Họ mặc trang phục truyền thống, nhảy múa quanh sân vận động. Tiết mục được truyền thông quốc tế đánh giá cao vì mang đậm nét văn hóa của nước chủ nhà. Nhiều em bé ngoại quốc đại diện cho nhiều nền văn hoá cũng tham gia tiết mục. Ca sĩ Lena Park, nhóm nhạc Brown Eyes (Hàn Quốc) và ca sĩ Sowelu, nhóm nhạc Chemistry (Nhật Bản) hát ca khúc chủ đề - Let’s Get Together.

World Cup là giải vô địch bóng đá thế giới dành cho các đội tuyển quốc gia, diễn ra bốn năm một lần. Giải năm nay được tổ chức tại 11 thành phố ở Nga, từ ngày 14/6 đến 15/7. 32 đội tuyển được chia làm tám bảng, mỗi bảng bốn đội. Các đội đấu vòng tròn một lượt để tìm ra hai đội có thành tích tốt nhất bảng vào vòng loại trực tiếp. Đức là đương kim vô địch khi thắng Argentina với tỷ số 1-0 ở hiệp phụ chung kết năm 2014.