Những màn trình diễn giàu cảm xúc tại Oscar 2018

Phim về cô gái yêu thủy quái thắng Oscar 2018

Mary J. Blige mở màn với Mighty River

Danh ca 47 tuổi mặc đầm trễ vai màu hồng đậm, thể hiện Mighty River cùng dàn nghệ sĩ hát bè. Ca khúc nhạc phim Mudbound, do Blige and Raphael Saadiq sáng tác, nói về khao khát hòa bình, hòa hợp dân tộc của người Mỹ. Mudbound kể về xã hội Mỹ thời kỳ hậu Thế chiến Thứ hai, phản ánh nạn phân biệt chủng tộc tại vùng đất nghèo thuộc Mississippi.

Mary Jane Blige hát 'Mighty River'

Các nghệ sĩ hát Remember Me - nhạc phim Coco

Nhạc phẩm do Gael Garcia Bernal, Miguel và Natalia LaFourcade trình diễn. Ca khúc đoạt giải "Nhạc phim xuất sắc" tại lễ trao giải.

Ban đầu, Gael Garcia Bernal hát theo phong cách acoustic. Sau đó, anh nhường sân khấu cho ca sĩ Natalia LaFourcade và Miguel. Tiết mục tái hiện không khí Lễ hội người chết Dia de los Muertos trong phim với dàn vũ công mặc trang phục truyền thống, hình ảnh cây đàn guitar, đầu lâu. Nhiều khán giả khen ngợi hiệu ứng sân khấu đẹp mắt trong màn trình diễn.

Nhạc phim 'Coco'

Remember Me là khúc hát ru có giai điệu ngọt ngào, khuyên nhủ những đứa trẻ mạnh mẽ trước những biến cố trong cuộc đời. Bài hát do vợ chồng Kristen Anderson-Lopez và Robert Lopez sáng tác. Trước đó, họ từng viết bản nhạc phim đình đám Let It Go.

Miguel và Natalia LaFourcade hát "Remember Me".

Sufjan Stevens trình diễn Mystery of Love

Sufian Stevens mặc suit kẻ sọc, hát và tự đệm đàn guitar. Bốn guitarist và một pianist hỗ trợ anh. Giai điệu nhẹ nhàng, êm dịu của Mystery of Love mang đến cảm xúc lắng đọng trong buổi lễ trao giải.

'Mystery of Love' - Sufjan Stevens

Bài hát do chính Sufian Stevens sáng tác, Thomas Bartlett sản xuất, phát hành đầu tháng 12 năm ngoái, thuộc phim Call me by Your Name. Ca từ lãng mạn, giọng hát giàu chất tự sự của Sufjan Stevens phù hợp khi miêu tả mối tình đồng tính nhiều ẩn ức của Elio Perlman và Oliver.

Andra Day và Common hát Stand Up for Something

Nữ ca sĩ 33 tuổi Andra Day có màn kết hợp ăn ý với rapper Common trên sân khấu lễ trao giải Oscar lần thứ 90. Cặp nghệ sĩ hát Stand Up for Something - nhạc phim Marshall. Đứng sau họ là 10 nhà hoạt động xã hội tiêu biểu tại Mỹ.

Marshall là phim về cuộc đời của Thurgood Marshall - Tư pháp Tòa án tối cao Mỹ gốc Phi đầu tiên. Ca khúc chủ đề của phim - do Common và Diane Warren sáng tác - mang âm hưởng soul, nói về ý nghĩa của các giá trị tinh thần trong cuộc sống. Bài hát từng giành giải "Nhạc phim xuất sắc" tại Hollywood Film Awards diễn ra hồi tháng 11 năm ngoái.

Keala Settle trình diễn This is Me

Keala Settle - người thủ vai phụ trong phim The Greatest Showman - hát nhạc phim của tác phẩm. Cô khoe chất giọng cao, khỏe. Nữ diễn viên cũng có màn kết hợp ăn ý với dàn vũ công đông đảo. Tiết mục vừa lắng đọng, vừa mang đến cảm xúc hào hứng cho khán giả.

This Is Me - Oscar 2018

Bài hát do Benj Pasek và Justin Paul - tác giả bản hit City of Stars của phim La La Land - sáng tác, viết về sự tự ti, vết thương lòng của những người bị xã hội kỳ thị và nghị lực phi thường của họ.

