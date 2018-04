Những màn biểu diễn gây sốt của 'nữ hoàng cover' Jessie J

Bản cover 'My Heart Will Go On' của Jessie J gây sốt

Jessie J mới đây đoạt quán quân chương trình I'm a singer. Huấn luyện viên The Voice UK là thí sinh nước ngoài đầu tiên tham gia và chiến thắng cuộc thi hát của Trung Quốc. Từ đầu chương trình, Jessie duy trì phong độ ổn định. Theo trang Sky News của Anh, sự góp mặt của Jessie khiến I'm a singer thành công ngoài sức tưởng tượng. Các màn cover của cô thu hút lượng người theo dõi từ nhiều quốc gia, được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội. Nhiều khán giả gọi cô là "nữ hoàng cover", "giọng hát đương đại tuyệt vời".

Jessie J sinh năm 1988, là ca sĩ nổi tiếng người Anh. Cô được yêu thích với các bản hit như "Price Tag", "Domino"... Cô từng là huấn luyện viên cuộc thi The Voice của Anh.

I Have Nothing

I Have Nothing - Jessie J

Trong tập hai chương trình, Jessie hát I Have Nothing của diva quá cố Whitney Houston. Nữ ca sĩ thể hiện bài hát với tiết tấu nhanh, mạnh mẽ hơn bản gốc. "Jessie, cô khiến tôi khóc rồi đấy", tài khoản Youtube của nghệ sĩ Trấn Thành bình luận dưới phần biểu diễn. Nhiều khán giả cho biết họ nhớ Whitney Houston qua giọng hát của Jessie J. Video I Have Nothing của Jessie đạt hơn năm triệu lượt xem trên Youtube.

Flashlight, Earth Song

Jessie J - Earth Song

Jessie J hát bản mashup ca khúc Flashlight của cô và Earth Song của Michael Jackson trong tập bốn. Nữ ca sĩ thủ thỉ, nhẹ nhàng với Flashlight và phô diễn giọng hát cao, khỏe ở những nốt cao trong ca khúc Earth Song. Tiết mục giúp Jessie J thể hiện khả năng biến hóa trong giọng hát và kỹ thuật thanh nhạc điêu luyện. "Tôi cảm nhận được tình yêu, nguồn cảm hứng dạt dào trong giọng hát của Jessie J. Tôi không muốn so sánh bởi Michael Jackson chắc chắn sẽ tự hào về cô ấy", người dùng Elena Audrey bình luận trên Youtube.

My Heart Will Go On

My Heart Will Go On - Jessie J

Ca sĩ người Anh làm mới bản hit trong tập chín chương trình. Cô chuyển tông cao hơn ở một số đoạn. Cách nhấn nhá của cô mạnh mẽ hơn phần thể hiện của Celine Dion. Đặc biệt, ở đoạn điệp khúc, Jessie J thể hiện nét bi tráng trong giọng hát. Dưới sân khấu, nhiều khán giả xúc động, rớm nước mắt. Khi bài hát kết thúc, cả khán đài đồng loạt đứng dậy cổ vũ Jessie J. Video My Heart Will Go On được nhiều người hâm mộ chia sẻ trên Facebook, Twitter... Một số fan cho rằng bản cover của Jessie J mang đến nhiều cảm xúc hơn bản gốc do Celine Dion thể hiện.

Reflection

Reflection - Jessie J

Ở tập 11, Jessie J cover Reflection của Christina Aguilera. Bài hát là nhạc phim Hoa Mộc Lan do Disney sản xuất. Phần trình diễn được khán giả đánh giá không thua kém bản gốc bởi Jessie J và Christina đều có chất giọng cao, khỏe. Nhiều fan nhận xét họ thích cách Jessie J hát ca khúc cùng dàn nhạc giao hưởng.

I Will Always Love You

I Will Always Love You - Jessie J

Trong đêm chung kết (tập 13), Jessie J đăng quang thuyết phục với màn trình diễn I Will Always Love You của Whitney Houston. Ca sĩ thể hiện nhiều nốt luyến láy điêu luyện đặc trưng của nhạc phẩm.

Cô chia sẻ ca khúc gắn với kỷ niệm tuổi thơ. Vì yêu thích bài hát, Jessie nuôi ước mơ trở thành ca sĩ. "Tôi luôn mong một ngày nào đó được hát ca khúc này, khi tôi cảm nhận được ý nghĩa và thực sự xứng đáng với nó. Tri ân Whitney Houston là một vinh dự... Tôi đã khóc như một đứa trẻ khi hát những nốt nhạc cuối cùng", Jessie J tâm sự.

Hà Thu