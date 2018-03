Những khúc hát Giáng sinh ấn tượng của năm 2017

9 ca khúc nhạc Giáng sinh đình đám những năm 1990

"The Star" - Mariah Carey

The Star là soundtrack của bộ phim hoạt hình cùng tên, do Mariah Carey thể hiện, phát hành ngày 19/10. Ca khúc được đề cử trong hạng mục "Nhạc phim xuất sắc" tại giải thưởng Quả Cầu Vàng năm 2018.

"The Star" của Mariah Carey

Trong video, Mariah Carey mặc váy dạ hội trắng, đứng hát trước bầu trời đầy sao. Các trích đoạn của phim được chiếu xen kẽ. Cuối MV, Moroccan và Monroe Cannon - cặp song sinh của Mariah Carey - đồng thanh hát: "Follow your heart; it's Christmas".

The Star có giai điệu ngọt ngào, ca từ lãng mạn, ca ngợi tình yêu và niềm tin vào Chúa.

"Santa's Coming for Us" - Sia

Santa's Coming for Us do Sia và Greg Kurstin sáng tác, nằm trong album Everyday Is Christmas của cô, phát hành ngày 30/10. Ca khúc có giai điệu sôi động, vui nhộn.

Santa's Coming For Us - Sia

Trong MV, Sia tái hiện không khí một bữa tiệc Giáng sinh ấm cúng với hình ảnh mọi người chuẩn bị bữa tối, gói quà bên cây thông Noel và chờ đón các khách mời. Diễn viên J. B. Smoove vào vai ông già Noel trong MV.

"You Make It Feel Like Christmas" - Gwen Stefani ft. Blake Shelton

You Make It Feel Like Christmas nằm trong album cùng tên của Gwen Stefani, phát hành ngày 22/9. Bài hát do Stefani, Justin Tranter, Shelton và Michael Busbee đồng sáng tác.

You Make Me Feel Like Christmas - Gwen

Megan Armstrong của tờ Billboard miêu tả ca khúc là sự kết hợp giữa phong cách Pop của Steafani và chất nhạc Country của Blake Shelton. Bài hát từng lọt vào top 100 bảng xếp hạng Billboard, Mỹ.

"Season of Love" - 98 Degress

Season of Love nằm trong album Let It Snow, phát hành hồi tháng 9. Ca khúc được nhóm thu âm trong mùa hè năm nay. Trong MV, bốn chàng trai của nhóm mặc trang phục có họa tiết cây thông, chú tuần lộc và đứng hát trên nền tuyết rơi.

Season of Love - 98

Theo thành viên Lachey, Season of Love gửi gắm thông điệp về tình yêu, sự kết nối. Các chuyên gia âm nhạc đánh giá Season of Love gợi không khí nhạc Pop cổ điển của những năm 1900.

"Christmas Time Is Here" - Josh Groban ft. Tony Bennett

Christmas Time Is Here là khúc ca Giáng sinh quen thuộc, được viết bởi Lee Mendelson và Vince Guaraldi, ra đời năm 1965. Bài hát mang âm hưởng thánh ca.

X'mas is Here - Bennett

Josh Groban và danh ca gạo cội Tony Bennett cùng thu âm ca khúc, phát hành tháng 12 năm nay. MV bài hát là những thước phim hoạt hình, tập hợp cảnh trượt tuyết, trang trí cây thông Noel, tặng quà. Hai nhân vật Josh Groban và Tony Bennett vui vẻ hát giữa khung cảnh ấm áp ấy.

"You're a Mean One, Mr. Grinch" - Sabrina Carpenter ft. Lindsey Stirling

You're a Mean One, Mr. Grinch là ca khúc Giáng sinh được viết cho bộ phim How the Grinch Stole Christmas!, do Theodor Seuss Geisel sáng tác, ra mắt năm 1966.

You're a Mean One, Mr. Grinch

Giọng ca 18 tuổi Sabrina Carpenter đã làm mới bài hát theo phong cách hiện đại, vui nhộn hơn. Tiếng violin của nghệ sĩ trẻ Lindsey Stirling xen giữa các đoạn nhạc, lúc nhanh lúc chậm, khiến ca khúc trở nên mới lạ, lôi cuốn. Ca khúc ra mắt hồi tháng 10.

Hà Thu