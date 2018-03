Những khoảnh khắc đẹp của đêm nhạc Thượng Hải

Adam Lamber là nghệ sĩ được mong đợi nhất chương trình Hennessy Artistry. Khi giai điệu ca khúc nổi tiếng If I Had You vừa cất lên, hơn 10.000 khán giả phía dưới đã hò reo cuồng nhiệt. Adam Lambert diện trang phục hầm hố, đánh mắt đen bước ra sân khấu và cất cao giọng hát mãnh liệt. Anh đã đi cả một chặng đường dài để có thể theo đuổi được ước mơ âm nhạc và đạt được vị thế như ngày hôm nay. Đứng trên sân khấu, Á quân American Idol 2009 truyền cảm hứng mạnh mẽ tới khán giả bằng những bản hit của mình như Naked Love, Trespassing, Never Close Our Eyes, Fever và đặc biệt là Whataya Want from Me.

Khi câu hát đầu tiên “Hey, slow it down. Whataya want from me?” vang lên, đám đông phía dưới trở nên phấn khích và không ai có thể ngồi yên trên ghế. Tất cả đều hát theo Adam Lambert. Ngọn lửa anh mang tới đêm đông Thượng Hải đã tạo nên sức nóng lan tỏa tới những người yêu nhạc nơi đây. Với quan niệm: “Cuộc sống là chấp nhận tất cả những rủi ro để có được những gì bạn muốn”, Adam Lambert thực sự đã tiếp thêm sức mạnh cho những giọng ca trẻ mơ ước theo đuổi nghiệp ca hát kiên trì chinh phục hoài bão của mình.

Sự xuất hiện của nữ ca sĩ người Bồ Đào Nha gây ấn tượng không kém Á quân American Idol 2009. Trong bộ váy giản dị mà sang trọng, Aurea bước ra sân khấu nhưng đi chân đất chứ không mang theo những đôi giầy cao gót như nhiều nữ ca sĩ khác. Điều này khiến cô trở nên đặc biệt và có gì đó gần gũi hơn với khán giả. Những phần trình diễn của cô giống như những câu chuyện kể mà khi nghe, ai cũng bị đắm chìm vào và mong muốn được biết đoạn kết ra sao. Chất nhạc Soul của Aurea mang nhiều tính tự sự nhưng không quá trầm lắng mà vẫn có những điểm nhấn đầy mê hoặc trong giai điệu. Hình ảnh nữ ca sĩ Bồ Đào Nha đứng trên cây cầu xoay theo hình bán nguyệt và “cháy” cùng khán giả là một hình ảnh khó quên trong đêm nhạc.

Sau những bản nhạc đậm chất classic rock đặc trưng phong cách của mình, nhóm nhạc Hàn Quốc Nemesis khuấy động khán giả với ca khúc quen thuộc I Gotta Feeling của ban nhạc Mỹ The Black Eyed Peas. 5 chàng trai xứ kim chi biến cả khán phòng Shanghai Arena trở thành một vũ trường khổng lồ trong tiếng nhạc có tiết tấu mạnh, dồn dập. Khán giả phía dưới cùng tận hưởng những ly cocktail nồng nàn và lắc lư theo từng câu hát.

Điểm nhấn trên sân khấu đêm diễn là chiếc cầu có thể xoay theo hình bán nguyệt lấy từ tâm sân khấu. Cây cầu này di chuyển liên tục từ bên trái sang bên phải theo từng tiết mục của các nghệ sĩ biểu diễn. Đây là một hình ảnh tượng trưng cho việc những giọng ca tham gia chương trình – ca sĩ Adam Lambert, nhóm Nemesis, ca sĩ Aurea, nhóm Mayday và nhóm Empty – truyền tải ước mơ âm nhạc tới khán giả thông qua một chiếc cầu nối, đưa họ tới gần hơn với người hâm mộ ở bất kỳ khu vực nào trong khán phòng.

Ở phần cuối, chương trình còn đem tới cho người xem những màn kết đôi âm nhạc đầy ngẫu hứng. Khi Aurea và Noh Seung Ho – giọng ca chính của nhóm Nemesis – song ca Someone Like You của nữ ca sĩ nổi tiếng người Anh Adele, những tiếng vỗ tay râm ran xuất hiện ở phía dưới hàng ghế khán giả. Chất giọng truyền cảm, ngọt ngào của nữ ca sĩ người Bồ Đào Nha khi kết hợp với tiếng hát trong, cao và đặc biệt của thủ lĩnh nhóm Rock người Hàn Quốc tạo nên một khoảnh khắc thăng hoa trên sân khấu Thượng Hải.

Màn song ca bản nhạc rock, Are You Gonna Go My Way, giữa Á quân American Idol 2009 và người đẹp Bồ Đào Nha cũng mang tới ngọn lửa cho chương trình. Hai nghệ sĩ đều sở hữu chất giọng khỏe và phong cách mạnh mẽ nên khi kết hợp lại, khán giả có thể cảm nhận được sức nóng mà họ đem tới. Chính màn song ca này đã khiến cho chương trình, dù đã gần tới hồi kết thúc lúc khoảng gần 10 rưỡi tối nhưng khán giả vẫn còn rất “sung”.

Xuất hiện cuối chương trình, Mayday nhận được sự cổ vũ nồng nhiệt của hơn 10.000 khán giả. Được biết tới như là một trong những nhóm nhạc tiên phong của Đài Loan về nhạc rock, Mayday theo đuổi giấc mơ trở thành “The Beatles Trung Hoa”. Họ nắm bắt thị hiếu của giới trẻ rất tốt với những ca khúc mang nhiều đề tài sâu sắc về xã hội. Bắt đầu với hai ca khúc sôi động – Sun Wukong và DNA, Mayday nối tiếp ngọn lửa mà Empty, Adam Lambert, Aurea và Nemesis đã tạo nên hơn một tiếng trước đó. Nhóm cũng gửi đến khán giả bản ballad ngọt ngào Contenment. Sự xuất hiện của những chàng trai Đài Loan đem tới cho chương trình một kết thúc khó có thể hoàn hảo hơn.

Giữa mỗi lần xuất hiện của các nghệ sĩ tham gia đêm nhạc, màn hình Led đều phát những đoạn clip ngắn về các chương trình từng tổ chức trước đây. Trong ánh sáng huyền ảo, khán giả được ngắm lại những hình ảnh đáng nhớ từ khi chương trình mới bắt đầu vào năm 2006 cùng những nụ cười, những giọt nước mắt hạnh phúc. A Mei, Kelly Rowland, Wyclef Jean, Lenka… rất nhiều nghệ sĩ đã tạo nên thương hiệu cho một chương trình ca nhạc mang tính nghệ thuật cao và được hàng triệu khán giả mến mộ. “Hãy dám vượt qua mọi rào cản để theo đuổi ước mơ” - thông điệp này đã được thể hiện thật mạnh mẽ bằng âm nhạc, như Adam Lambert nói: “Thứ ngôn ngữ quốc tế có khả năng kết nối mọi con người, mọi giác quan”.

Phương Thảo