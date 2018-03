Những cặp tình nhân đưa tình yêu vào video nhạc

Kim Kardashian bán khỏa thân trong video của người tình

Axl Rose và Stephanie Seymour - Video "November Rain”

Cảnh trong MV "November Rain”.

Siêu mẫu Stephanie Seymour bắt đầu hẹn hò Axl Rose - ca sĩ chính của nhóm nhạc Guns N' Roses - năm 1991 và xuất hiện trong hai video của ban nhạc: "Don't Cry" và "November Rain”.

MV "November Rain” được thực hiện năm 1992, mở màn bằng một đám cưới và kết thúc bằng cơn mưa tầm tã cùng cái chết của cô dâu do Stephanie đóng. Thời điểm "November Rain” phát hành, MV lập kỷ lục dài nhất trong lịch sử với độ dài 9 phút và tiêu tốn 1,5 triệu USD để thực hiện. Mặc dù vậy, không thời gian và tiền bạc nào có thể níu giữ mối quan hệ của Axl và Stephanie. Cả hai chia tay năm 1993.

Michael Jackson và Lisa Marie Presley - Video "You Are Not Alone"

Hình ảnh Michael Jackson và Lisa Marie Presley trong MV.

Con gái của danh ca huyền thoại Elvis Presley và "ông hoàng nhạc pop" kết hôn năm 1994. Lisa đệ đơn ly hôn Michael năm 1996, sau 15 tháng làm vợ chồng. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó, cả hai kịp để lại một MV để đời - "You Are Not Alone" của Michael Jackson năm 1995. Họ cũng nổi tiếng với nụ hôn ngọt ngào trên sân khấu lễ trao giải VMAs 1994.

Jessica Simpson và Nick Lachey - Video "Where You Are"

Cựu thành viên của ban nhạc 98 Degrees kết hôn với ngôi sao của phim The Dukes of Hazzard năm 2002. Trước khi kết hôn, Nick Lachey và Jessica Simpson từng xuất hiện cùng nhau trong MV "Where You Are" năm 1999. Jessica Simpson đệ đơn xin ly hôn Nick Lachey tháng 12/2005. Nam ca sĩ sau đó đến với Hoa hậu tuổi teen Mỹ 1998 - Vanessa Minnillo. Cả hai chào đón con trai hồi tháng 9 năm ngoái. Trong khi đó, Jessica Simpson đính hôn với Eric Johnson và sinh con trai thứ hai cho Eric trong tháng 6.

Jennifer Lopez và Ben Affleck - Video "Jenny From the Block"

Ben Affleck và Jennifer Lopez từng xuất hiện cùng nhau trong bộ phim "Gigli" năm 2002. Đây cũng là cơ duyên đưa họ đến với nhau, dẫn tới cuộc đính hôn ngay trong năm đó. Tháng 9/2002, Ben xuất hiện trong MV "Jenny From the Block", trích từ album phòng thu thứ ba của Jennifer mang tên "This Is Me... Then". MV tràn đầy cảnh âu yếm, trong đó có cả cảnh Ben thoa kem chống nắng và hôn lên mông J.Lo khi cô mặc bikini, điều mà sau này Ben thừa nhận là "rất hối hận". Cả hai chia tay vào năm 2004 dù đã đính hôn.

Diddy và Jennifer Lopez - Video "Been Around the World"

Jennifer Lopez trong MV "Been Around the World".

Dường như bất cứ người đàn ông nào đi qua đời Jennifer Lopez cũng được lưu dấu lại bằng một MV. Trước khi mời Ben Affleck tham gia video của mình, nữ ca sĩ đã xuất hiện trong MV "Been Around the World" của người tình Diddy năm 1997.

Với người chồng thứ hai - vũ công Cris Judd, Jennifer đánh dấu bằng MV "Love Don't Cost a Thing" (năm 2001), trong đó Cris xuất hiện trong dàn vũ công nhảy nhót trên bãi biển.

Ngoài ra, cô cũng cùng thực hiện MV "No Me Ames" (năm 2009) với người chồng thứ ba - Marc Anthony. Với người tình hiện tại - vũ công Casper Smart kém cô tới 18 tuổi, nữ hoàng Latin khiến khán giả bỏng mắt với những màn vũ đạo gợi tình của hai người trong video mới "Dance Again" (năm 2012).

Enrique Iglesias và Anna Kournikova - Video "Escape"

Giọng ca mật ngọt Tây Ban Nha Enrique Iglesias và ngôi sao quần vợt Anna Kournikova hẹn hò năm 2001. Cả hai xuất hiện trong video "Escape" của Enrique Iglesias năm 2002. Cho tới nay, họ đã gắn bó được 12 năm nhưng vẫn chưa chịu kết hôn. Enrique Iglesias sinh năm 1975 còn Anna sinh năm 1981.

Beyoncé Knowles và Jay Z - Video "Crazy in Love"

Beyoncé Knowles và Jay Z gắn bó với nhau nhờ âm nhạc.

Beyoncé Knowles và Jay Z là một trong những cặp sao hạnh phúc và bền vững nhất của làng giải trí Mỹ. Hẹn hò từ năm 2002, cả hai kết hôn năm 2008. Hiện họ đã có một con gái - bé Blue Ivy. Gắn bó với nhau nhờ âm nhạc, cả hai đã cùng xuất hiện trong nhiều video như "03 Bonnie & Clyde", "Crazy in Love". Đặc biệt, "Crazy in Love" là dấu mốc quan trọng với cả sự nghiệp ca hát của Beyonce và chuyện tình của cặp sao. Đây là đĩa đơn đầu tay của nữ hoàng R&B, nằm trong album "Dangerously in Love", phát hành năm 2003, cũng là giai đoạn tình yêu của cô và Jay Z mới thành hình.

Britney Spears và Jason Trawick - Video "Criminal"

Jason Trawick hẹn hò với Britney Spears từ năm 2009, cả hai đính hôn năm 2011 nhưng chia tay tháng 1 năm nay. Thời gian gắn bó không nhiều nhưng họ đã kịp xuất hiện cùng nhau trong video "Criminal" của nữ ca sĩ năm 2011. Jason vào vai một "hiệp sĩ" giải cứu Britney khỏi tay người tình vũ phu trước đó. Cả hai có những cảnh yêu đương ướt át trong phim. Tuy vậy, nhân vật của Jason là một tên tội phạm khét tiếng, sau khi đến với nhau, họ trở thành cặp tình nhân sống ngoài vòng pháp luật, với những món tiền cướp được từ siêu thị, ngân hàng... Cuối video, giữa cảnh truy bắn của cảnh sát, cả hai vẫn điềm nhiên trao nhau nụ hôn cuồng nhiệt.

Adam Levine và Anne Vyalitsyna - Video "Never Gonna Leave This Bed"

Trước khi để mắt tới các chân dài của Victoria's Secret và đính hôn với Behati Prinsloo, "người đàn ông gợi cảm nhất thế giới" hẹn hò với một chân dài khác - người mẫu áo tắm của tạp chí Sports Illustrated Anne Vyalitsyna (Anne V). Họ đã mang tình yêu ngoài đời vào MV "Never Gonna Leave This Bed" của nhóm Maroon 5, trong đó cảnh quay chủ yếu của cả hai là ở trên giường. Mối quan hệ của họ kéo dài hai năm và chấm dứt vào tháng 4/2012.

John Legend và Chrissy Teigen - Video "All of Me"

John Legend và Chrissy Teigen trong MV.

Người mẫu Chrissy Teigen xuất hiện không chỉ trong một mà hai video nhạc của John Legend - người hiện là chồng của cô. Cả hai gặp nhau lần đầu tiên khi Chrissy vào vai người tình của ngôi sao ca nhạc trong MV "Stereo" năm 2006. Kể từ đó, họ yêu nhau. Cả hai đính hôn vào tháng 12/2011 và kết hôn tháng 9 năm nay. Trong hôn lễ, nam ca sĩ lần đầu tiên thể hiện ca khúc mà anh viết dành riêng cho cô mang tên "All of Me".

MV "All of Me" phát hành hôm 2/10 trong đó hai vợ chồng có không ít cảnh nude nóng bỏng.

Seal và Heidi Klum - Video "Secret"

Heidi Klum xuất hiện nóng bỏng trong MV đen trắng "Secret" của nam ca sĩ được thực hiện năm 2010. Video với những khuôn hình quay cận cảnh sự âu yếm của Seal và Heidi. Họ ly hôn hai năm sau đó. Cả hai căng thẳng trong cuộc chiến giành nuôi bốn con: Leni, Henry, Johan, và Lou (trong đó Leni là con riêng của Heidi Klum với ông trùm làng đua F1 Flavio Briatore).

Mariah Carey và Nick Cannon - Video "Love Story"

Video "Love Story" năm 2011 là câu chuyện tình yêu của Mariah Carey và Nick Cannon. Hình ảnh là những khoảnh khắc giản dị, đời thường của cặp sao. Cả hai hiện có hai con - cặp song sinh Moroccan và Monroe.

Song Ngư