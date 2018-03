Những ca khúc quốc tế nổi tiếng về mùa hè

VnExpress xin giới thiệu với độc giả 10 ca khúc quốc tế nổi tiếng có chủ đề về mùa đẹp này.

1. "Un Estate Italiana" - Edoardo Bennato & Gianna Nannini

"... Notti magiche inseguendo un goal

Sotto il cielo di un'estate italiana

E negli occhi tuoi voglia di vincere

Un'estate un'avventura in più..."

"... Những đêm huyền diệu dõi theo những bàn thắng

Dưới bầu trời của mùa hè Italy

Một niềm khát khao chiến thắng hiện lên trong mắt mỗi người

Mùa hè của một cuộc phiêu lưu và nhiều hơn thế nữa..."

Gianna Nannini - nữ ca sĩ gây ấn tượng rất mạnh khi hát "Mùa hè Italy".

Đây là ca khúc không thể nào quên đối với những người yêu thể thao trên khắp thế giới. "Mùa hè Italy" do cặp song ca Edoardo Bennato và Gianna Nannini thể hiện là ca khúc chính thức của giải bóng đá lớn nhất hành tinh World Cup năm 1990 được tổ chức tại đất nước hình chiếc ủng. Giai điệu sôi nổi cùng lời ca đầy ý nghĩa khiến cho bất kỳ ai mỗi khi nghe ca khúc này đều có cảm giác như sống lại bầu khí sôi động của mùa hè năm ấy. Khi nó được cất lên, mọi người dường như hòa theo từng giai điệu, từng câu hát bất hủ với 2 nghệ sĩ. Un Estate Italiana cũng được coi là một trong những ca khúc về mùa hè hay nhất mọi thời đại ( xem clip ).

2. "Island In The Sun" - Weezer

"... When you're on a golden sea

You don't need no memory

Just a place to call your own

As we drift into the zone..."

"... Khi bạn đến một bãi biển tràn ngập nắng vàng

Bạn sẽ chẳng cần ký ức

Vì đây chỉ là một nơi để bạn vẫy gọi chính bản thân mình

Và hòa quyện vào thiên nhiên..."

Island In The Sun là single thứ hai của nhóm nhạc rock Weezer và là một ca khúc đặc sắc dành riêng cho mùa hè được phát hành vào năm 2001. Mùa hè chính là lúc chúng ta nên gác lại mọi công việc, tạm xa nhịp sống hối hả thường ngày để đến với những bãi biển tràn ngập nắng vàng và tận hưởng cuộc sống.

Ca khúc này còn được sử dụng trong bộ phim điện ảnh Aquamarine qua giọng ca của nữ diễn viên trẻ Emma Roberts. Nhiều bộ phim truyền hình nổi tiếng như Smallville, The Sopranos hay Sin City cũng lồng giai điệu này trong một vài trích đoạn. Tiếng guitar rộn ràng của Island In The Sun khiến cho người nghe có cảm giác háo hức mỗi khi hè về ( xem clip ).

3. "Cruel Summer" - Ace of Base

"... Hot summer streets and the pavements are burning

I sit around

Trying to smile

But the air is so heavy and dry..."

"... Những con phố mùa hè nóng nực và vỉa hè như muốn bốc cháy

Tôi ngồi đó

Cố gắng mỉm cười

Nhưng than ôi không khí quá nặng nề và khô cằn..."

Ban nhạc Ace of Base.

Vốn là ca khúc nổi tiếng từng đứng trong Top 10 UK của girlband đến từ Anh Bananarama vào năm 1983, nhưng Cruel Summer lại được khán giả Việt Nam biết đến nhiều hơn thông qua phiên bản của nhóm nhạc Thụy Điển Ace of Base vào mùa hè năm 1998. Lần đầu tiên xuất hiện trong chương trình MTV Asia Hit List - Các ca khúc hay nhất trong tuần trên VTV3 ngày trước, Cruel Summer qua giọng hát của Ace of Base đã gây ấn tượng mạnh mẽ đối với người yêu nhạc Việt Nam và trở thành một ca khúc về mùa hè rất được yêu thích. Người nghe có thể cảm nhận được cái không khí oi ả, nắng gắt của mùa hè qua ca từ của Cruel Summer ( xem clip ).

4. "Summer Nights" - John Travolta & Olivia Newton-John

"... Summer lovin' had me a blast

Summer lovin', happened so fast

I met a girl crazy for me

I met a boy, cute as can be..."

"... Rung động của mùa hè tạo cho tôi một luồng gió

Rung động của mùa hè, sao đến quá nhanh

Anh đã gặp một cô gái phát điên vì anh

Em đã gặp một chàng trai không thể dễ thương hơn..."

Một ca khúc vui tươi về mùa hè nằm trong bộ phim ca nhạc kinh điển Grease từng được đề cử Quả Cầu Vàng và Oscar vào năm 1979. Summer Nights do chính hai diễn viên chính của phim là John Travolta và Olivia Newton-John thể hiện ( xem clip ).

John Travolta và Olivia Newton-John tự trình bày ca khúc "Summer Nights" trong phim "Grease". Ảnh: Paramount.

Ta thường ví mùa hè là mùa của tình yêu, bởi mùa hè sôi động, trẻ trung và đầy nhiệt huyết cũng y như tình yêu vậy. Lời ca của Summer Nights nói về những rung động tình yêu xảy đến với các cô gái, chàng trai trẻ đúng vào mùa hè. Với giai điệu tuyệt vời và phần biểu diễn cực kỳ cuốn hút với sự tham gia của dàn diễn viên trong phim, Summer Nights đã góp phần đem lại thành công không nhỏ cho bộ phim Grease.

5. "Summer Sunshine" - The Corrs

"... In the heat of summer sunshine

I miss you like nobody else

In the heat of summer sunshine

I kiss you and nobody needs to know..."

"... Dưới cái oi bức của nắng hè

Em nhớ anh hơn ai hết

Dưới sự oi ả của nắng hè

Em trao cho anh nụ hôn và chẳng cần ai biết điều đó..."

Là single đầu tiên trích từ album thứ tư mang tên Borrowed Heaven của nhóm nhạc gia đình người Ireland The Corrs, Summer Sunshine từng giành nhiều vị trí cao trong các bảng xếp hạng ở châu Âu. Andrea Corr - cô em út của ban nhạc chính là tác giả của ca khúc này.

Ban nhạc gia đình The Corrs.

Summer Sunshine diễn tả nỗi nhớ người yêu của một cô gái khi mùa hè đến. Chàng trai ấy đã ra đi nhưng cô gái luôn hy vọng và mong muốn người yêu mình sẽ quay trở lại. Cô gái trong bài hát đã mượn hình ảnh ánh nắng oi ả mùa hè để nói lên nỗi nhớ và sự tuyệt vọng trong chờ đợi của mình ( xem clip ).

6. "Summertime of Our Lives" - A1

"... Hey girl, the feeling is right

You've gotta get out in sunlight

Hot sand holding your hand

You keep me jammin'..."

"Này cô bé, cảm giác này thật tuyệt vời

Hãy ra đây tận hưởng ánh nắng mặt trời

Những hạt cát nóng ôm lấy đôi tay bạn

Hãy giữ tôi thật chặt nhé..."





Nhóm A1.

Đây là một trong những ca khúc nổi tiếng nhất nằm trong album đầu tay mang tên Here We Come của boyband người Anh A1 từng được khán giả Việt Nam rất yêu thích vào những năm 1999-2000. Summertime of Our Lives nói về sự hứng khởi của mỗi con người khi mùa hè đến. Mùa hè - đó là khoảng thời gian tuyệt vời nhất và là lúc chúng ta bắt đầu những chuyến du lịch vui vẻ. Cuộc sống rất ngắn ngủi vì vậy chúng ta cần phải biết tận dụng từng phút giây để có được những khoảng khắc tuyệt vời nhất. Đó chính là những thông điệp mà các chàng trai trong nhóm A1 muốn truyền tải đến người nghe thông qua ca khúc Summertime of Our Lives ( xem clip ).

7. "Sealed With A Kiss" - Brian Hyland

"... Guess it's gonna be a cold lonely summer

But I'll fill the emptiness

I'll send you all my love everyday in a letter

Sealed with a kiss..."

"... Em chắc rằng đây sẽ là một mùa hè lạnh lẽo và cô đơn

Nhưng em sẽ lấp kín điều đó

Bằng việc gửi tất cả tình yêu của em qua mỗi lá thư hàng ngày

Và giữ chúng ở đó với một nụ hôn nồng nàn..."

Sealed With A Kiss được coi là một trong những ca khúc phản chiến hay nhất mọi thời đại. Được viết bởi hai nhạc sĩ Peter Udell và Gary Geld, bài hát này lần đầu tiên được thu âm vào năm 1960 bởi nhóm The Four Voices. Tuy nhiên, nó chỉ thực sự nổi tiếng khi được nam danh ca Brian Hyland hát lại vào năm 1962. Phiên bản Sealed With A Kiss của Brian Hyland đã leo lên vị trí số 3 trong bảng xếp hạng Billboard ở Mỹ ( xem clip ).

Lời ca da diết, đầy tâm trạng của cô gái có người yêu phải ra chiến trường đã chinh phục hàng triệu con tim người yêu nhạc. Họ chia tay nhau vào mùa hè và hẹn thề sẽ gặp lại nhau vào tháng 9. Hàng ngày cô gái đều viết thư và gửi vào đó tình yêu cũng như những nụ hôn nồng nàn nhất. Một bản cover khác cũng rất nổi tiếng là của nam danh ca Bobby Vinton thể hiện vào năm 1972 ( xem clip ).

8. "Our Last Summer" - Abba

"... I can still recall our last summer

I still see at all

Walk along the Seine, laughing in the rain

Our last summer

Memories that remain..."

"... Tôi vẫn có thể hồi tưởng lại mùa hè cuối cùng của chúng ta

Tất cả đều hiện lên trước mắt tôi

Dạo chơi bên dòng sông Seine, vui đùa dưới mưa

Mùa hè cuối cùng của đôi ta

Những kỷ niệm đó vẫn còn nguyên vẹn..."

Sẽ là một thiếu sót nếu không nhắc đến ca khúc Our Last Summer của nhóm nhạc huyền thoại Abba. Our Last Summer do 2 thành viên Benny Andersson và Bjorn Ulvaeus sáng tác vào năm 1980 ( xem clip ). Bài hát gợi đến những ký ức về mùa hè kỷ niệm của một đôi tình nhân ngày trước. Mối tình đó không thành và sau này khi gặp lại, họ cùng nhớ về mùa hè cuối cùng ở bên nhau trong quá khứ tại thủ đô Paris tươi đẹp của nước Pháp, thông qua nhiều địa danh nổi tiếng như sông Seine, tháp Eiffell, Notre Dame.

Mùa hè năm 2008, Our Last Summer được hát lại bởi dàn diễn viên chính trong bộ phim ca nhạc nổi tiếng Mamma Mia ( xem clip ).

9. "Summer Holiday" - Cliff Richard

"... Summer holiday

We're all going on a summer holiday

No more working for a week or two

Fun and laughter on a summer holiday..."

"... Kỳ nghỉ hè

Chúng ta đều đang tận hưởng kỳ nghỉ hè

Rời xa công việc trong một khoảng thời gian ngắn

Chỉ có niềm vui và tiếng cười trong kỳ nghỉ hè..."

Giai điệu cổ điển và rộn ràng trong ca khúc Summer Holiday của nam danh ca Cliff Richard khiến cho người nghe có cảm giác như đang được tận hưởng mùa hè ở một vùng quê yên bình, nơi có những tiếng ve kêu râm ran gọi hè và từng đàn chim hót líu lo. Summer Holiday cũng là soundtrack của bộ phim cùng tên được ra mắt vào năm 1963 và do chính nam danh ca Cliff Richard thủ vai chính. Summer Holiday tạo nên không khí thoải mái, yên bình và đặc biệt thích hợp với những chuyến đi du lịch xa ( xem clip ).

10. "Hooray! Hooray! It's A Holi-Holiday" - Boney M

"... In the countryside we take a ride

Where the stars will shine lots of time

Back of your old car we might get far

In the summer breeze we feel at ease..."

"... Chúng ta lái xe về một vùng quê yên bình

Nơi những ngôi sao tỏa sáng nhất

Bỏ chiếc xe cũ của anh lại và chúng ta sẽ đi thật xa

Những cơn gió mùa hè khiến chúng ta cảm thấy dễ chịu..."

Mùa hè năm 1979, nhóm nhạc nổi tiếng người Jamaica khiến cả thế giới phải lắc lư theo những giai điệu disco sôi động của ca khúc Hooray! Hooray! It's A Holi-Holiday. Từ lời ca, giai điệu đến cách thể hiện đều tràn đầy sức sống, nhiệt huyết của tuổi trẻ, của mùa hè. Mùa hè đến, khi giai điệu Hooray! Hooray! It's A Holi-Holiday vang lên, không một ai có thể đứng yên ( xem clip ).

Vào năm 2003, một lần nữa người yêu nhạc lại bắt gặp giai điệu thân thuộc ở bản cover của ca khúc này với tên gọi mới It's A Cheeky Holiday do nhóm nhạc gồm hai chị em sinh đôi The Cheeky Girls thể hiện, nhưng không được thành công như bản gốc ( xem clip ). Có thể nói Boney M đã để lại cho nền âm nhạc thế giới một giai điệu bất tử về mùa hè.

Mai Như Ngọc