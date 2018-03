Những ca khúc quốc tế nổi bật trong tháng 2

Những MV quốc tế nổi bật đầu năm 2018

Savior - Iggy Azalea, Quavo

Single Savior ra mắt ngày 2/2. Iggy Azalea cho biết cô sáng tác Savior khi cảm thấy cô đơn, thất vọng. Bài hát gửi gắm thông điệp mỗi người chính là vị cứu tinh của cuộc đời mình. Thay vì đi tìm kiếm các mối quan hệ không bền vững, hãy lắng nghe và thấu hiểu bản thân.

Savior - Iggy Azalea

MV ca khúc ra mắt hôm 1/3, hiện đạt hơn một triệu lượt xem trên Youtube. Nick Mojica của tờ XXL đánh giá giai điệu ca khúc lôi cuốn, tràn đầy cảm hứng.

Iggy Azalea (trái) và Kendrick Lamar.

Pray For Me - The Weeknd, Kendrick Lamar

Pray for Me là soundtrack trong phim điện ảnh Black Panther, ra mắt ngày 2/2, do Doc McKinney và Frank Dukes sản xuất. Lời bài hát thể hiện sự phẫn uất, nỗi đau của những con người bị dồn ép đến đường cùng. Nhiều chuyên gia âm nhạc nhận xét giai điệu của Pray for Me gợi nhớ đến Starboy của The Weeknd. Sau một tháng ra mắt, audio ca khúc Pray for Me đạt hơn 30 triệu lượt nghe trên Youtube.

Pray for Me - Kendrick Lamar

All the Stars - Kendrick Lamar, SZA

All the Stars do Kendrick Lamar, SZA, Sounwave và Al Shux đồng sáng tác. MV ca khúc ra mắt ngày 6/2, là single đầu tiên trích từ album nhạc phim Black Panther. Ca khúc được nhiều chuyên gia đánh giá cao. Jon Blistein của Rolling Stone khen ngợi chất giọng trong, sáng của SZA trong phần điệp khúc. Sau gần một tháng ra mắt, MV All the Stars đạt 44,6 triệu lượt xem trên Youtube.

All the Stars - Kendrick Lamar

Heaven - Julia Michaels

Heaven là bản nhạc Pop do Julia Michaels đồng sáng tác với Taylor Parks, Brian Garcia, Uzoechi Emenike, Morten Ristorp Jensen, Rissi Palmer sản xuất. MV ca khúc phát hành ngày 6/2, là nhạc phim 50 sắc thái phần ba. Ca khúc nói về cảm giác thăng hoa của một cô gái khi qua lại với những gã trai hư. Sau gần một tháng phát hành, MV Heaven có hơn chín triệu lượt xem trên Youtube.

Heaven - Julia Michael

Joy - Loma

Joy là single mới của Loma - nhóm nhạc Rock đến từ Mỹ. Họ gồm ba thành viên: Emily Cross, Dan Danduszek và Jonathan Meiburg. Ra mắt ngày 16/2, single Joy của Loma được nhiều chuyên gia đánh giá cao. Ca khúc được nhận xét là bản Ballad sôi động về tình yêu, được cất lên bởi những giọng hát thiên thần.

Joy - Loma

My Enemy - CHVRCHES, Matt Berninger

My Enemy là bản electropop của nhóm nhạc Scotland - Chvrches và Matt Berninger, ra mắt ngày 28/2. Ca khúc nói về sự đấu tranh, những mâu thuẫn trong tình yêu của một cặp tình nhân. Lauren O'Neill của tờ Vice nhận xét ca khúc nhẹ nhàng, tình cảm và được viết trên nền giai điệu đẹp. Chất giọng của nam ca sĩ Matt Berninger cũng được đánh giá cao.

Psycho - Post Malone, Ty Dolla $ign

Psycho ra mắt ngày 23/2, là single thứ ba trích từ album Beerbongs & Bentleys của Post Malone. Bản rap nói về cuộc sống của Post Malone và quan điểm của anh về sự nổi tiếng. Theo Billboard, giai điệu ca khúc gợi nhớ đến bản hit White Iverson của Post Malone hồi năm 2015. Sheldon Pearce của tờ Pitchfork đánh giá cao sự kết hợp của hai rapper - Post Malone và Ty Dolla $ign.

Psycho - Post Malone, Ty Dolla $ign

Want You Back - 5 Seconds Of Summer

Want You Back ra mắt ngày 22/2, là single của ban nhạc Australia - 5 Seconds of Summer. Althea Legaspi của tờ Rolling Stone nhận xét bài hát truyền tải cảm xúc sau một cuộc tình tan vỡ bằng giai điệu Pop đẹp. Hugh McIntyre của tạp chí Forbes cho rằng ca khúc đánh dấu sự trưởng thành của các chàng trai nhóm 5 Seconds Of Summer. Mike Wass của tờ Idolator thích thú với giai điệu Pop thuần túy của ca khúc, cho rằng đây là sự lựa chọn khôn ngoan hơn so với phong cách Pop/Punk mà nhóm từng theo đuổi.