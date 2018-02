Những ca khúc quốc tế bất hủ cho ngày Valentine

Những tình khúc lãng mạn cho ngày lễ tình nhân

"Endless Love" - Diana Ross và Lionel Richie

"My love,

There's only you in my life

The only thing that's bright

My first love,

You're every breath that I take

You're every step I make..."

"Tình yêu của anh

Cả cuộc đời anh chỉ có mình em

Điều duy nhất bừng sáng

Hỡi tình yêu của em

Anh ở trong từng hơi thở của em

Anh ở trong mỗi bước chân của em..."

Endless Love là soundtrack bộ phim cùng tên, ra mắt năm 1981, do Lionel Richie sáng tác. Bản ballad có giai điệu ngọt ngào, ca từ lãng mạn, nói về ước nguyện gắn kết trọn đời của các đôi tình nhân.

Diễn viên Martin Hewitt (trái) và Brooke Shields trong phim "Endless Love".

Endless Love là single bán chạy thứ hai trong năm 1981. Ca khúc đạt vị trí số một trên bảng xếp hạng Billboard trong chín tuần, đồng thời giành một đề cử Oscar cho nhạc phim xuất sắc. Ngoài ra, Endless Love đoạt giải Grammy ở hạng mục "Bài hát Pop/Rock xuất sắc". Mariah Carey, Shania Twain từng cover ca khúc.

"I’ll Make Love to You" - Boyz II Men

"Close your eyes, make a wish

And blow out the candlelight

For tonight is just your night..."

"Nhắm mắt và ước nguyện

Thổi tắt những ngọn nến

Đêm nay là đêm của em..."

I'll Make Love to You ra đời năm 1994, là bản R&B của nhóm Boyz II Men, do Babyface sáng tác.

I’ll Make Love to You

Đĩa đơn bán được hơn 1,6 triệu bản ở Mỹ và đạt quán quân bảng xếp hạng Billboard trong 14 tuần, đồng thời giành giải Grammy cho "Màn biểu diễn R&B xuất sắc" năm 1995. Bài hát cũng đứng đầu bảng xếp hạng Canada, New Zealand và vào top 10 ở Anh, Đức, Phần Lan.

"We Found Love" - Rihanna

"It's the way I'm feeling I just can't deny

But I've gotta let it go

We found love in a hopeless place..."

"Đó là thứ cảm giác em chẳng thể chối từ

Nhưng em phải để nó qua đi thôi

Chúng ta tìm thấy tình yêu ở chốn vô vọng..."

We Found Love ra mắt năm 2011, do DJ người Scotland - Calvin Harris - sáng tác. Ca khúc đạt quán quân trên bảng xếp hạng ở Mỹ, New Zealand, Đan Mạch, Pháp, Canada, Ireland, Thụy Điển, Phần Lan...

"We Foun Love" - Rihanna

We Found Love mang âm hưởng electro house, dance-pop, nói về cảm giác hạnh phúc của cô gái khi tìm thấy tình yêu đích thực sau nhiều tổn thương.

"How Deep Is Your Love" - Bee Gees

How Deep Is Your Love là bản pop ballad do nhóm Bee Gees sáng tác và thể hiện, ra mắt năm 1977. Sau hơn 40 năm, ca khúc vẫn là một trong những bản tình ca được yêu thích vào dịp Valentine. Ca khúc đứng đầu bảng xếp hạng ở Mỹ, Phần Lan, Pháp, Brazil, Canada... và được xếp vào danh sách 500 bài hát vĩ đại nhất của tạp chí Rolling Stone.

How Deep is Your Love

How Deep Is Your Love truyền tải thông điệp mọi chàng trai, cô gái đều phải vượt qua thử thách, khó khăn để tìm kiếm tình yêu chân thành. “Tình yêu của em sâu đậm tới nhường nào? Anh thực sự muốn biết vì chúng ta đang sống trong một thế giới của những kẻ ngốc muốn chia rẽ chúng ta” – đó là lời băn khoăn của tất cả những ai luôn khao khát yêu và được yêu.

"Silly Love Songs" - Paul McCartney ft. Wings

"You'd think that people would have had enough of silly love longs

But I look around me and I see it isn't so..."

"Em nghĩ rằng người ta đã có nhiều bài hát ngớ ngẩn về tình yêu

Nhưng anh thấy có vẻ không phải vậy..."

"Silly Love Songs" - Paul McCartney ft. Wings

Silly Love Songs do Paul McCartney và Linda McCartney sáng tác, Wings biểu diễn, ra mắt năm 1976. Ca khúc mang âm hưởng disco, funk. Silly Love Song từng đạt quán quân trên bảng xếp hạng Billboard, Mỹ. Năm 2008, ca khúc cũng vào danh sách "Những bài hát hay nhất mọi thời đại" do tạp chí Billboard bình chọn.

"I Will Always Love You" - Whitney Houston

Ca khúc do ca sĩ nhạc đồng quê Dolly Parton sáng tác và biểu diễn lần đầu tiên năm 1974, sau đó trở thành bản hit, được cả thế giới biết đến qua giọng ca Whitney Houston trong nhạc phim The Bodyguard năm 1992. Ca khúc giành quán quân bảng xếp hạng ở Mỹ, Canada, Áo, Bỉ, Đan Mạch, Phần Lan...

"I Will Always Love You" - Whitney Houston

Năm 1994, Whitney giành Grammy "Ghi âm của năm" cho ca khúc này. Sau khi Whitney qua đời năm 2012, gia đình đã khắc tên ca khúc lên bia mộ của danh ca ở nghĩa trang Fairview, Westfield, New Jersey, Mỹ.

"Let Me Love You" - Mario

"You should let me love you

Let me be the one to give you everything you want and need..."

"Hãy để anh yêu em

Hãy để anh là người mang đến những điều em muốn..."

"Let Me Love You" - Mario

Let Me Love You ra đời năm 2004. Ca khúc mang âm hưởng Rock, do Ne-Yo sáng tác, Cott Storch sản xuất, Mario thể hiện. Nhạc phẩm giúp Mario giành giải "Nam nghệ sĩ trình diễn R&B xuất sắc", năm 2006. Năm 2008, Let Me Love You được đưa vào danh sách những bài hát hay nhất mọi thời của tạp chí Billboard.

"Because I Love You" (The Postman Song)

"Because I love you, I'll do anything

I'll give you my heart, my everything

Bởi vì anh yêu em nên anh sẽ làm bất cứ điều gì

Anh sẽ trao em trái tim này, em là tất cả của anh

"Because I Love You" (The Postman Song)

Because I Love You (The Postman Song) là bản nhạc Pop do Warren Allen Brooks sáng tác, Stevie B thể hiện. Ca khúc ra đời năm 1990 và từng đoạt quán quân trên bảng xếp hạng Billboard, Mỹ.

"Best of My Love" - The Emotions

"Doesn't take much to make me happy

And make me smile with glee

Never never will I feel discouraged

'Cause our love's no mystery..."

"Em chẳng cần làm gì nhiều nhặn cũng khiến tôi hạnh phúc

Và mỉm cười vui vẻ

Không bao giờ tôi cảm thấy chán nản

Bởi tình yêu của chúng ta không có bí mật gì..."

Best of My Love do ban nhạc người Mỹ - The Emotions - thể hiện. Ra mắt năm 1977, bài hát mang âm hưởng disco, funk, soul và R&B từng đạt quán quân bảng xếp hạng Billboard, Mỹ. Best of My Love giành giải Grammy ở hạng mục "Nhóm nhạc trình diễn R&B xuất sắc".

Vĩ Thanh