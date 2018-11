Những ca khúc phim kiếm hiệp Kim Dung gây sốt một thời

'Tuổi thơ dữ dội' của khán giả với truyện, phim chưởng Kim Dung / Khối tài sản của 'đại hiệp' Kim Dung

Nhạc phim Anh hùng xạ điêu 1983

Thiết huyết đan tâm do La Vân, Chân Ni thể hiện, với những ca từ miêu tả mối tình Quách Tĩnh - Hoàng Dung: "Mơ hồ như từng gặp trong mộng, lòng xôn xao. Vứt bỏ thế sự đoạn tuyệt hận thù, cùng nhau đến chân trời. Bốn bề phiêu dạt, sa mạc bao la, gió lạnh thổi trời xanh ngút ngàn. Chẳng sợ tuyết sương, đôi ta gắn bó keo sơn". Bài hát thành công từ thập niên 1980, đến 2017 lại được chọn làm nhạc nền của bản mới Anh hùng xạ điêu. Nhiều khán giả bày tỏ vẫn "nổi da gà" mỗi khi nghe bản nhạc. Trang Bilibili bình luận khúc nhạc vừa hào hùng vừa mềm mại, vừa khoáng đạt vừa bi ai.

Anh hùng xạ điêu 1983 do Huỳnh Nhật Hoa, Ông Mỹ Linh, Miêu Kiều Vỹ... đóng chính, được giới phê bình đánh giá cao về biên kịch và diễn xuất, đặc biệt là vai Hoàng Dung của Ông Mỹ Linh. Cô tự tử năm 1985, khi mới 26 tuổi.

Nhạc phim Cô gái Đồ Long 1986

Mai Diễm Phương Cô gái Đồ Long 1986

Kiếm bạn thùy tại (Kiếm ở bên ai) là bản nhạc chủ đề phim Cô gái Đồ Long (hay Ỷ Thiên Đồ Long Ký), do Hoàng Triêm viết lời, Mai Diễm Phương và Lương Triều Vỹ song ca. Lời ca khúc bám sát nội dung phim, với những ca từ như "Ỷ Thiên kiếm ở đâu? Bảo đao rời vỏ đợi chờ. Chờ đợi kiếm xuất hiện, hỏi trời đất bao la, kiếm ở bên ai?". QQ đánh giá đây là một trong các ca khúc gợi nhớ nhất thời hoàng kim của đài TVB.

Ngoài ca khúc chủ đề, Lương Triều Vỹ và Mai Diễm Phương còn song ca một số bài hát trong tác phẩm. Họ là bạn thân thiết ngoài đời, từng nhiều lần đứng chung sân khấu. Nữ danh ca qua đời năm 2003.

Bản phim này do Lương Triều Vỹ, Lê Mỹ Nhàn, Đặng Tụy Văn, Nhậm Đạt Hoa... đóng chính, từng làm nên cơn sốt vì diễn viên trẻ đẹp, diễn xuất chân thật.

Nhạc phim Ỷ Thiên Đồ Long Ký 1994

Châu Hoa Kiện Đao kiếm như mộng

Đao kiếm như mộng là ca khúc mở đầu phim từ tập 23 tới 64, do Châu Hoa Kiện viết nhạc và đồng sáng tác lời. Bài hát có đoạn: "Kiếm của ta, đi đâu về đâu. Yêu và hận, tình nan khó thoát. Đao của ta, rạch vào không gian, thị và phi, hiểu mà cũng không hiểu. Ta say, một trời mờ mịt, ân và oán, là ảo là hư vô. Ta tỉnh, một giấc mộng xuân, sinh và tử, tất cả thành hư không. Đến vội vã, đi cũng vội vã, hận không thể tương phùng. Yêu vội vã, hận cũng vội vã, mọi thứ theo gió bay. Cười vang một tràng, thở dài một tiếng, sống một đời hoan hỷ, một kiếp bi ai. Ai cùng ta sống chết có nhau?".

Bản Ỷ Thiên 1994 do Mã Cảnh Đào, Châu Hải My, Diệp Đồng đóng chính. Thể hiện của Châu Hải My vai Chu Chỉ Nhược được giới chuyên môn đánh giá cao, nhà văn Kim Dung từng bày tỏ hài lòng với diễn xuất của cô.

Nhạc phim Thần điêu đại hiệp 1995

Nhạc phim Thần điêu đại hiệp 1995

Thần thoại, tình thoại do Lâm Tịch - nhạc sĩ tên tuổi Hong Kong - viết lời, Châu Hoa Kiện viết nhạc. Bài hát do Châu Hoa Kiện và Tề Dự thể hiện. Đây là tác phẩm thắng nhiều giải Bài hát được yêu thích nhất ở Hong Kong năm 1995.

"Yêu là vui sướng, yêu là đau khổ, yêu là mê say là bối rối hoặc say này được gọi là huyền thoại. Yêu là thề hẹn là thói quen là thời gian là tóc trắng, yêu làm ta nàng chợt kinh sợ chợt mừng vui. Hoàn toàn quên mất bản thân nhưng vẫn thề nguyền sống chết", bài hát có đoạn. Sina nhận xét giọng ca của Châu Hoa Kiện hào hùng, mãnh liệt, thổi vào bài hát hồn võ hiệp. Ca khúc từng được chuyển lời Việt với nhan đề "Cánh chim cuối trời" do Lam Trường, Minh Tuyết thể hiện.

Nhạc phim Tiếu ngạo giang hồ 1996

"Tiêu cầm khúc" trong "Tiếu ngạo giang hồ" 1996

Bản tấu tiêu cầm trong tác phẩm gây ấn tượng mạnh với nhiều khán giả. Không những đại diện cho tình bạn, chất "ngạo" với thế gian của Khuất Dương và Lưu Chính Phong mà còn thể hiện tình cảm lưu luyến của Lệnh Hồ Xung và Nhậm Doanh Doanh. Tiết tấu nhanh, réo rắt còn phù hợp tính cách phóng khoáng, luôn hướng tới tự do của Lệnh Hồ Xung. Nhiều khán giả đánh giá đây là bản tiêu cầm hợp tấu hay nhất trong các phiên bản Tiếu ngạo giang hồ.

"Đây là bản nắm bắt gần nhất cảm xúc theo miêu tả trong nguyên tác, tự do tự tại nhưng đâu đó là niềm u uất khôn nguôi. Vẫn nhớ đến cái chết của gia đình Lưu Chính Phong và khung cảnh khi tiêu cầm khúc cất lên lần cuối, đẹp đến ám ảnh", khán giả Mai Hoa Nguyễn bình luận.

Nhạc phim Thiên Long Bát Bộ 1997

Kinh khó niệm Châu Hoa Kiện

Tác phẩm Kinh khó niệm được viết nhạc và lời dựa theo tình tiết, tinh thần của Thiên Long Bát Bộ TVB năm 1997, do Châu Hoa Kiện viết nhạc và thể hiện, Lâm Tịch viết lời. QQ nhận xét sự hào sảng của Châu Hoa Kiện cùng ca từ tuyệt mỹ của Lâm Tịch nêu bật ý nghĩa "cây muốn lặng mà gió chẳng dừng". Trên các diễn đàn, nhiều khán giả bày tỏ đến nay vẫn thường nghe lại bài hát. Không ít người cho rằng Châu Hoa Kiện là ca sĩ thể hiện ca khúc nhạc phim võ hiệp thành công nhất.

Thiên Long Bát Bộ 1997 cũng là tác phẩm chuyển thể thành công. Phim do Huỳnh Nhật Hoa, Trần Hạo Dân, Phàn Thiếu Hoàng, Lý Nhược Đồng đóng chính.

Nhạc phim Anh hùng xạ điêu 2003

Anh hùng xạ điêu 2003

Chân tình thật đẹp là ca khúc phát cuối phim Anh hùng xạ điêu do Trung Quốc đại lục sản xuất, Tôn Nam và Hứa Như Vân thể hiện. Khác với không khí hào hùng trong các bản nhạc phim TVB, ca khúc này mang âm hưởng nhẹ nhàng, lãng mạn.

"Si tình không phải tội lỗi, hy sinh không có gì sai. Một đời một kiếp, từ nay bên nhau nương tựa. Không bận tâm ai lật ngược đúng sai, hãy coi khói bụi là giấy trắng, viết lên đó rằng ta không oán hận. Đôi ta bằng lòng trao đi, chỉ cần tình yêu thuần khiết. Cho dù gian khổ mệt nhọc, đôi ta gánh vác cùng nhau... Chỉ cần đồng khứ đồng quy, chẳng cần bận tâm thành bại", bài hát có đoạn.

Anh hùng xạ điêu 2003 do Châu Tấn, Lý Á Bằng đóng chính, là phim kiếm hiệp tiêu biểu trong thập niên 2000. Diễn xuất của hai diễn viên chính, đặc biệt là Châu Tấn, được nhiều khán giả khen ngợi.

Nhạc phim Thiên Long Bát Bộ 2003

Nhạc phim Thiên Long Bát Bộ 2003 Ngưỡng vọng là ca khúc do nhạc sĩ Nhật Bản Keisuke Kikuchi viết nhạc, Tạ Vũ Hân viết lời và thể hiện. Bài hát có giai điệu trầm buồn, nói về sự si tình của cô gái và chàng trai. "Không có chàng, ta không còn tha thiết bản thân. Trưởng thành trong vòng tay chàng, chết đi trong vòng tay chàng là lựa chọn của đời ta", bài hát có câu. Trên diễn đàn Douban, nhiều khán giả bày tỏ bài hát làm liên tưởng chuyện tình bi thương của Kiều Phong và A Châu. Trong truyện, Kiều Phong yêu thương nàng nhưng vì giang hồ hiểm ác, chàng lỡ tay đánh chết A Châu. "Chuyện tình của họ và bản nhạc này dễ khiến người ta rơi lệ", tài khoản David Lu viết. Thiên Long Bát Bộ 2003 do Trương Kỷ Trung sản xuất với dàn diễn viên Hồ Quân, Lâm Chí Dĩnh, Lưu Đào, Lưu Diệc Phi, Trần Hảo...

