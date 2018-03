Những ca khúc làm nên tên tuổi Joss Stone

Tell Me What We're Gonna Do Now (xem video): Bên cạnh "Family Affair", "Tell Me What We're Gonna Do Now" cũng là một ca khúc ăn khách trong album "Introducing Joss Stone". Âm hưởng Pop và pha chút Rap trong bài hát mang đến một góc nhìn mới mẻ hơn về “nữ hoàng nhạc Soul”.