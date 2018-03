Những bản nhạc phim Việt được yêu thích năm 2017

Jun Phạm ra MV chê giới trẻ sống ảo

"Lạc nhau có phải muôn đời" (OST "Chờ em đến ngày mai")

"Thế giới bé thế nào

Mình gặp nhau có phải muôn đời

Ngày mà người mang đến một khúc hát không thể quên

Bài hát với những mơ mộng

Bài hát với những hy vọng..."

Lạc nhau có phải muôn đời do Triết Phạm sáng tác, Khắc Hưng sản xuất, Erik thể hiện. Nội dung bài hát miêu tả tâm trạng chới với của một chàng trai khi mất đi tình yêu.

Erik - Lạc nhau có phải muôn đời

MV ca khúc có sự tham gia của Quang Đại - thí sinh Vietnam Next Top Model 2013 và quán quân Miss Teen 2012 - Trang Thiên. Hai người có nhiều cảnh tình tứ, lãng mạn.

Lạc nhau có phải muôn đời ra mắt hồi giữa tháng 1. Sau gần một năm phát hành, ca khúc đạt hơn 29 triệu lượt xem trên Youtube. Nhạc phẩm là bản hit thứ hai của Erik, sau Sau tất cả ra mắt hồi đầu năm 2016.

"Hạnh phúc mong manh" (OST "Sống chung với mẹ chồng")

Hạnh phúc mong manh do nhạc sĩ Lê Anh Dũng sáng tác, ra mắt hồi tháng 3. Đây là bài hát chủ đề trong phim truyền hình Sống chung với mẹ chồng. Sức nóng từ bộ phim khiến bài hát càng được khán giả chú ý.

Ca sĩ Khánh Linh cho biết Hạnh phúc mong manh không chỉ là nỗi lòng của nhân vật chính trong phim mà là tâm sự của chị khi rơi vào những đổ vỡ trong tình yêu, hôn nhân. Sau khi phim phát sóng, chị đã thực hiện MV riêng để ca khúc có đời sống độc lập.

MV Hạnh phúc mong manh

MV lồng ghép những cảnh quay quen thuộc trong phim Sống chung với mẹ chồng và gương mặt của nữ ca sĩ. Đạo diễn Nguyễn Đức Lộc cho biết sản phẩm âm nhạc này giống như những trang nhật ký bằng hình ảnh, ở đó có nụ cười hạnh phúc cùng những hồi ức, trải nghiệm trong giông bão. Êkíp muốn gửi gắm thông điệp: cuộc sống có lúc nào đó trở nên khổ đau nhưng nếu cố gắng nâng niu và gìn giữ, con người nhất định sẽ nắm giữ được hạnh phúc.

"Lặng yên" (OST "Lặng yên dưới vực sâu")

Lặng yên là ca khúc chủ đề trong phim truyền hình Lặng yên dưới vực sâu. Phim được chuyển thể từ tác phẩm cùng tên của nhà văn Đỗ Bích Thúy, kể về mối tình của một đôi trai gái người H'Mông.

Lặng yên dưới vực sâu - Bùi Anh Tuấn

Lặng yên là sáng tác của nhạc sĩ Dương Trường Giang, do Bùi Anh Tuấn và Ái Phương thể hiện. Ca khúc tựa như bản tình ca miền sơn cước, là tiếng lòng của các nhân vật trong phim. Dương Trường Giang chia sẻ anh chọn Bùi Anh Tuấn và Ái Phương - hai giọng ca mang âm hưởng miền Bắc - để truyền tải đúng tinh thần của bài hát.

Lặng yên ra mắt hồi tháng 4, là một trong những ca khúc nhạc phim có nhiều bản cover nhất thời gian qua.

"Yêu là 'tha thu'" - (OST "Em chưa 18")

Ban đầu, nhạc sĩ Nguyễn Phúc Thiện lấy tên bài hát là Yêu là tha thứ. Only C - người trình bày ca khúc - đổi tên tác phẩm thành Yêu là "tha thu" để gây tò mò cho khán giả. "Tha thu" là cụm từ gắn với cách phát âm từ tatoo (hình xăm) của Sơn Tùng M-TP.

Yêu là tha thu - Only C

Nhạc phẩm có giai điệu, ca từ tình cảm, nói về sự bao dung trong tình yêu. Phần điệp khúc được nhiều bạn trẻ yêu thích: "Tình yêu sao khác thường. Đôi lúc ta thật kiên cường. Nhiều người trách mình điên cuồng cứ lao theo dù không lối ra. Một khi đã yêu trái tim bằng lòng thứ tha cho quá khứ hai ta cùng đi qua".

Yêu là "tha thu" ra mắt hồi tháng 4. Đến cuối tháng 12, ca khúc đạt hơn 94 triệu lượt xem trên Youtube.

"Em chưa 18" - (OST "Em chưa 18")

Em chưa 18 là ca khúc chủ đề trong bộ phim điện ảnh cùng tên, do Rhymastic sáng tác, Will, Kaity Nguyễn và Lou Hoàng thể hiện, ra mắt hồi tháng 5.

Em chưa 18 - Will, Lou Hoàng, Kaity Nguyễn

Bài hát nói về câu chuyện tình cảm của một tay chơi đào hoa và cô học trò tinh quái. Em chưa 18 có tiết tấu sôi động, bắt tai. Cùng với cơn sốt từ bộ phim, ca khúc thu hút khán giả. Nhiều điệu nhảy trên nền bài hát ra đời. Gần đây, Miu Lê cũng biểu diễn Em chưa 18 trong chương trình Sao đại chiến.

Em chưa 18 đạt hơn 14 triệu lượt xem trên Youtube.

"Cô gái ngày hôm qua" (OST "Cô gái đến từ hôm qua")

Cô gái ngày hôm qua là ca khúc chủ đề trong phim cùng tên - chuyển thể từ tiểu thuyết của Nguyễn Nhật Ánh. Bài hát mang âm hưởng ballad, giàu chất tự sự qua bản phối khí của Nguyễn Thanh Bình.

Ca khúc 'Cô gái ngày hôm qua'

Nội dung ca khúc miêu tả cảm xúc của Văn Thư - nhân vật nam chính vào cuối truyện, khi anh nhận ra Việt An là cô bạn tuổi thơ. Vũ Cát Tường quay MV ở Sóc Sơn, Hà Nội trong thời tiết giá lạnh.

Cô gái ngày hôm qua được khán giả nhận xét phù hợp với mạch cảm xúc của câu chuyện, góp phần tạo nên thành công của bộ phim chuyển thể.

"Ngồi hát đỡ buồn" - (OST "Cô gái đến từ hôm qua")

Ngồi hát đỡ buồn do Nguyễn Hải Phong sáng tác, Trúc Nhân trình bày. Bài hát thể hiện tâm trạng bối rối của một chàng trai đang yêu trước sự lạnh lùng của đối phương. Anh chàng tự đặt ra câu hỏi: "Giờ tiếp tục hay rút lui hay là lặng im?". Giọng hát của Trúc Nhân vừa có chút bất cần, trẻ con, vừa như giận dỗi... phù hợp với tâm lý phức tạp của một chàng trai mới biết yêu.

MV 'Ngồi hát đỡ buồn'

Ngồi hát đỡ buồn ra mắt hồi đầu tháng 7. MV hiện đạt hơn 17 triệu lượt xem trên Youtube.

"Cô Ba Sài Gòn" - (OST "Cô Ba Sài Gòn")

Cô Ba Sài Gòn được Only C sáng tác cho bộ phim cùng tên do Ngô Thanh Vân sản xuất, Ninh Dương Lan Ngọc đóng vai chính. Ca khúc có giai điệu sôi động, toát lên không khí nhộn nhịp, tươi trẻ của thành phố Sài Gòn. Lời bài hát tôn vinh nét đẹp của tà áo dài truyền thống.

MV "Cô Ba Sài Gòn" - Đông Nhi

Trong MV, nữ ca sĩ Đông Nhi xuất hiện trong tạo hình cổ điển. Cô diện bộ váy suông màu cam viền trắng, đeo găng tay. Ngô Thanh Vân cho biết cô mời Đông Nhi hát nhạc phim vì thích vẻ trẻ trung, năng động của nữ ca sĩ.

Cùng với cơn sốt từ bộ phim, bản nhạc trở nên phổ biến nửa cuối năm nay.

"Cánh hoa tàn" - (OST "Mẹ chồng)

Cánh hoa tàn là sáng tác của Cao Trung Hiếu, do Hương Tràm thể hiện. Ca khúc là bản ballad đậm nét buồn, tiết tấu chậm, sâu lắng, nói về thân phận nhỏ bé của người phụ nữ trong xã hội phong kiến.

"Cánh hoa tàn" - (OST "Mẹ chồng)

Trong MV, Hương Tràm mặc trang phục của nhân vật Ba Trân (Thanh Hằng) trong phim Mẹ chồng. Ba Trân là người phụ nữ sắc sảo, đa đoan có số phận bi kịch. Ba Trân làm dâu gia đình quyền thế nhưng không có con. Cô rơi vào vòng xoáy mâu thuẫn với mẹ chồng mình.

MV nhạc phim Mẹ chồng ra mắt ngày 30/11. Sau gần một tháng phát hành, MV đạt hơn bốn triệu lượt xem trên Youtube. Nhiều bản cover ca khúc ra đời. Ca sĩ Hà Anh Tuấn cũng trình diễn bài hát trong liveshow ở TP HCM hồi đầu tháng 12.

Hà Thu