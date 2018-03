Những bản hit đình đám trong 25 năm ca hát của Thu Minh

Thu Minh: 'Tôi không đánh, mắng ngay cả khi giận con'

"Nhớ anh" (Kỳ Phương)

"Nhớ đến anh lòng này nhớ đến anh

Em nhắn gió mây mang anh đến đây

Đến với em một lần đến với em

Cho đêm nay thôi không còn cô đơn..."

Những bản hit đưa tên tuổi Thu Minh đến gần với khán giả Nhớ anh là sáng tác của nhạc sĩ Kỳ Phương, nằm trong album đầu tay Ước mơ của Thu Minh năm 2001.

Bản Ballad diễn tả tâm trạng cô đơn của cô gái khi chia xa người yêu với ca từ, giai điệu đẹp. Những hình ảnh lãng mạn như hạt mưa đêm rơi bên hiên nhà, mộng du trên lối hẹn hò... khắc họa nỗi trống vắng của nhân vật trữ tình. Ca khúc bước đầu khẳng định tên tuổi và dấu ấn riêng của Thu Minh sau thời gian dài loay hoay với nhạc tiền chiến, nhạc nước ngoài.

"Bóng mây qua thềm" (Võ Thiện Thanh)

"Nàng thật dịu dàng như làn mây, qua ngã tư này

Mang về đây mùa thu lá rơi đầy

Khiến bao anh cà phê tí tách rơi

Từng ngày trông ngóng dáng em..."

Thu Minh

Bóng mây qua thềm nằm trong album Thiên đàng, Thu Minh hợp tác cùng nhạc sĩ Võ Thiện Thanh, phát hành năm 2005. Album là bước chuyển mình của Thu Minh sang lĩnh vực nhạc Dance. Bài hát ca ngợi vẻ đẹp duyên dáng, uyển chuyển của phái đẹp.

Bóng mây qua thềm bắt đầu với nhịp điệu chậm rãi, nhiều quãng lặp rồi vút cao, biểu hiện cảm xúc mạnh mẽ, chân thành tác giả dành cho nhân vật trữ tình.

"Chuông gió" (Võ Thiện Thanh)

"Chuông ngân lên, cỏ cây rung lên

Làn gió ban mai tung bay lá khô

Rồi chuông rung lên một ngày mới đến

Ngày mới cho tôi tìm lại con đường..."

Thu Minh Chuông gió cũng nằm trong album Thiên đàng, do nhạc sĩ Võ Thiện Thanh sáng tác. Ca khúc giành giải "Bài hát của năm" trong lễ trao giải Bài hát Việt 2006. Chuông gió được phối theo phong cách Dance trên nền nhạc cụ điện tử hiện đại. Ca khúc có giai điệu rộn ràng, lời ca trong sáng về những cảm xúc khi khởi đầu ngày mới cùng chuông gió.

Thu Minh khẳng định khả năng xử lý bài hát giàu tiết tấu và thế mạnh vũ đạo. Đây là lúc cô tạo được sức hút với khán giả trẻ và gắn liền tên tuổi với nhạc Dance. Thời kỳ này, Thu Minh định hình phong cách sexy.

"Mong anh về" (Dương Cầm)

"Mong chờ anh về mang lời tình ấm môi nồng

Trao nụ hôn đầu để tim em hát khúc nồng say

Mong chờ anh về mang lời tình yêu đầu

Trao lời ước thề bên em chẳng cách rời..."

Thu Minh

Mong anh về là sáng tác của Dương Cầm, được Thu Minh thể hiện năm 2008. Bài hát có ca từ và giai điêu lãng mạn, lột tả khát khao được gần kề bên người yêu. Mong anh về được nhiều ca sĩ như Ngọc Anh, Tấn Minh, Phương Linh... hát lại. Thu Minh vẫn được đánh giá là người trình diễn ca khúc hay nhất.

Sau Nhớ anh, Mong anh về tiếp tục khẳng định khả năng hát tình ca của "nữ hoàng nhạc Dance".

"Đường cong" (Nguyễn Hải Phong)

"Này em từ đâu về đây vừa hay nhìn em là say

Này em từ xưa về nay vừa hay lòng ta thức dậy

Oh oh la la, đường cong em đấy mà

Oh oh la la, ngọc ngà sexy lady..."

Thu Minh

Đường cong nằm trong album Body Language của Thu Minh, phát hành năm 2012. Ca khúc do Nguyễn Hải Phong sáng tác, có tiết tấu nhanh, mạnh, dồn dập. Nội dung bày tỏ sự ngưỡng mộ tác giả dành cho cô gái có vẻ đẹp quyến rũ.

Đường cong từng được Uyên Linh trình bày trong cuộc thi Vietnam Idol 2010.

"Bay" (Nguyễn Hải Phong)

"Vui lên đi bao nhiêu đam mê, vui lên nữa đi

Lung linh lung linh trong đầu, ta bay lên bay lên theo muôn màu.

Ước muốn đang trào dâng từ trong chiêm bao.

Bay lên trên mọi người, rồi nhẹ nhàng bay lên

Theo nụ cười rạng ngời bay lên cao, bay lên cao như cồn cào...."

Thu Minh Bay là một hit khác nằm trong album Body Language của Thu Minh. Bài hát bày tỏ khao khát được sống hết mình của một tâm hồn rạo rực mê say. Bay thể hiện rõ phong cách âm nhạc của nữ ca sĩ trong thời kỳ này. Chất nhạc Dance cô theo đuổi trong Body Language mạnh mẽ, dữ dội và hiện đại hơn so với album Thiên đàng.

"Taxi" (Nguyễn Hải Phong)

"Taxi, dừng chân lại chút đi

Đừng chen vào phía dòng người bên kia.

Oh uh oh uh oh oh...

Taxi, chờ thêm một phút đi

Ngày nay là thế lòng đường đông ghê..."

Thu Minh Nguyễn Hải Phong từng nhận xét album thứ chín của Thu Minh: "Body Language không chỉ khai thác đề tài tình yêu mà còn đề cập đến những vấn đề xã hội". Taxi là một ví dụ điển hình. Ca khúc mượn chuyện kẹt xe giữa đường phố để nói về ước muốn sống chậm rãi, không bon chen giữa cuộc đời.

Trong MV Taxi, Thu Minh đóng vai một cô nàng sành điệu nhưng ngớ ngẩn theo ý tưởng của Nguyễn Hải Phong.

"Xinh" (Nathan Lee)

"Em xinh không ngây thơ như bao nhiêu gã si tình

Tưởng rằng nàng còn một mình

Vội vàng chạy theo bóng hình

Lung linh như câu thơ

Đêm nào ùa đến đẹp như giấc mơ..."

Thu Minh Xinh mang giai điệu trẻ trung theo phong cách alternative, do Nathan Lee sáng tác. Bài hát là lời tỏ tình của một chàng trai yêu đơn phương. Nhân vật trữ tình thầm thương trộm nhớ cô gái có "làn môi xinh, bờ vai xinh, nụ cười xinh".

Ca khúc mang đậm chất nữ quyền. Cô gái trong bài hát không bẽn lẽn, e ấp mà mạnh mẽ, tự tin qua "ánh mắt tự hào", cử chỉ "duyên dáng mời chào". Ca khúc được Thu Minh đưa vào album Body Language. Ca sĩ cũng thể hiện Xinh trong chương trình Bài hát yêu thích năm 2013.

Vĩ Thanh