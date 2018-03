Những bản hit đình đám của Ariana Grande

Ariana Grande đến TP HCM / Những yêu cầu đặc biệt của Ariana Grande khi đến Việt Nam

Ariana Grande sinh năm 1993 tại Florida, Mỹ. Cô theo đuổi dòng nhạc Pop và R&B đan xen funk, dance và hip hop. Cô gây chú ý khi album đầu tay - Yours Truly - lọt vào top 10 trên bảng xếp hạng Billboard Mỹ, năm 2013. Album thứ hai - My Everything - đạt hạng nhất tại Mỹ, Australia và Canada.

Ariana Grande có chất giọng nữ cao, âm vực bốn quãng tám. Cô ảnh hưởng bởi các giọng ca "gạo cội" như Mariah Carey, India Arie và Whitney Houston. Ariana cũng được giới chuyên môn và fan ưu ái gọi là "tiểu Mariah Carey".

Problem phát hành ngày 28/4/2014, là đĩa đơn đầu tiên trích từ album thứ hai mang tên My Everything của Ariana. Ca khúc mang âm hưởng Pop và R&B, do Ariana cùng Savan Kotecha, Azalea, Ilya và Max Martin viết lời. Problem nhận nhiều đánh giá tích cực từ giới chuyên môn. Cây bút Mike Wass của tờ Idolator miêu tả Problem là sự kết hợp hài hòa giữa các giai điệu Pop thập niên 1990 và xu hướng nhạc Trap thịnh hành hiện nay. Emilee Lincher của trang MTV đánh giá đoạn điệp khúc "bắt tai" bởi tiếng kèn saxophone và những nốt nhạc lặp đi lặp lại.

Problem bán ra 438.000 bản và đứng thứ ba trên bảng xếp hạng Billboard trong tuần đầu phát hành. Ca khúc nằm trong top 10 Billboard suốt 16 tuần. Single cũng đạt vị trí đầu bảng tại Ireland, New Zealand, Scotland và Anh, đồng thời nằm trong top 10 tại Australia, Canada, Thụy Sĩ, Đan Mạch và Hy Lạp. MV Problem giành giải "Video Pop xuất sắc" tại MTV Video Music Award năm 2014.

Bang Bang do Ariana Grande, Nicki Minaj và Jessie J thể hiện, phát hành ngày 28/7/2014. Ca khúc nằm trong album thứ hai của Ariana Grande, do Savan Kotecha, Max Martin và Carolina Liar sáng tác.

Bang bang được đề cử giải Grammy ở hạng mục "Trình diễn song ca/nhóm nhạc Pop xuất sắc", đồng thời đoạt giải "Bài hát được yêu thích nhất" tại Kids' Choice Award năm 2015.

Rob Sheffield của tờ Rolling Stone cho rằng giai điệu sôi động của bài hát là sự kết hợp tuyệt vời giữa Country Grammar của Nelly và Wake Me Up Before You Go Go của Wham!. Carolyn Menyes của tờ Music Times ca tụng Bang Bang là "hit thành công lớn của mùa hè năm 2014". Zach Frydenlund của tờ Complex đánh giá cao giọng hát của Jessie J và Ariana. Sau một năm phát hành, Bang Bang nhận được chứng nhận năm đĩa Bạch kim của Hiệp hội Công nghiệp ghi âm Mỹ.

Single Break Free phát hành ngày 3/7/2014, do Ariana Grande và nhà sản xuất âm nhạc Zedd cùng thể hiện. Bài hát là đĩa đơn thứ hai trong album My Everything của Ariana.

Cây bút Larry Fitzmaurice của tờ Pitchfork đánh giá cao chất giọng cao, trong sáng của Ariana trong bài hát. Anh cũng cho rằng Break Free gợi nhớ đến Since You Been Gone của "thần tượng âm nhạc" Kelly Clarkson.

Break Free đứng thứ tư trên bảng xếp hạng Billboard. Bài hát được đề cử "Ca khúc Dance/ Electronic xuất sắc" tại Billboard Award năm 2015.

The Way phát hành ngày 25/3/2013, là single đầu tiên trong album đầu tay của Ariana Grande - Yours Truly, mang âm hưởng R&B. Bài hát lấy cảm hứng từ giai điệu của ca khúc A little bit of love của Russell, phát hành năm 1979.

The Way là màn ra mắt thuyết phục của Ariana Grande. Các nhà phê bình nhận xét giọng hát của cô có phần giống Mariah Carey. Cây bút Sam Lansky của tờ Idolator đánh giá chất giọng của Ariana "ngọt ngào, giàu cảm xúc và trưởng thành". Jenna Hally Rubenstein của MTV Buzzworthy cho rằng The Way là phiên bản hiện đại hơn của I'm Real (Jennifer Lopez và Ja Rule).

The Way đứng thứ chín trên bảng xếp hạng Billboard Mỹ. Đến tháng 3/2016, đĩa đơn bán được 2,3 triệu bản ở Mỹ.

Love Me Harder phát hành ngày 30/9/2014, là đĩa đơn thứ tư trong album My Everything Ariana Grande. Ca khúc mang âm hưởng R&B và Electro-pop. Nam ca sĩ người Canada - The Weeknd - thể hiện bài hát cùng Ariana.

Love Me Harder nhận được nhiều đánh giá tích cực từ giới phê bình về sự kết hợp giữa Ariana Grande và The Weeknd. Một số chuyên gia khẳng định Love Me Harder là ca khúc hay nhất trong album My Everything.

Bài hát đứng thứ bảy trên bảng xếp hạng Billboard Mỹ, trở thành đĩa đơn thứ năm của Ariana Grande lọt vào top 10 trong danh sách này. Cô cũng là nghệ sĩ có nhiều đĩa đơn vào top 10 nhất trong năm 2014.

