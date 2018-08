Những bản hit của 'vua nhạc Pop Latin' Enrique Iglesias

Enrique Iglesias sinh ngày 8/5/1975 ở Tây Ban Nha. Từ năm 1999, anh nổi tiếng toàn thế giới sau khi đĩa đơn Bailamos đạt quán quân hai tuần liên tiếp trên bảng xếp hạng Billboard của Mỹ. Enrique Iglesias thành công với các ca khúc Pop đương đại pha trộn âm hưởng Latin. Công thức này được nhiều ca sĩ Latin đương đại như Luis Fonsi, Camila Cabello áp dụng. Trong 20 năm sự nghiệp, anh có nhiều bản hit để đời. Tạp chí Billboard mới đây chọn ra 10 ca khúc hay nhất của Enrique Iglesias.

Năm 2010, Enrique Iglesias được tạp chí Para Todos phong tặng danh hiệu "vua nhạc Pop Latin".

Bailamos

Bailamos - Enrique

Bailamos ra mắt năm 1999, nằm trong album phòng thu tiếng Tây Ban Nha thứ năm của Enrique Iglesias - Cosas del Amor. Bài hát là bản Latin Pop kết hợp với chất Flamenco và Dance, nội dung nói về việc thể hiện tình yêu qua những điệu nhảy. Ca khúc từng đứng đầu bảng xếp hạng âm nhạc ở Mỹ, Tây Ban Nha và vào top 10 ở Canada, Hà Lan, New Zealand, Na Uy, Anh... Enrique Iglesias phát hành ba video cho Bailamos. Ca khúc được nhiều nghệ sĩ cover, trong đó có giọng ca người Nhật - Hideki Saijo.

Rhythm Divine

Rhythm Divine - Enrique

Rhythm Divine nằm trong album Enrique, phát hành năm 1999, do Paul Barry và Mark Taylor đồng sáng tác, nói về khao khát chinh phục người mình yêu. Ca khúc được giới chuyên môn đánh giá cao. Tờ Billboard nhận xét bài hát đưa tên tuổi Enrique Iglesias lên tầm cao mới, khiến anh sánh ngang với Ricky Martin. Single Rhythm Divine bán được ba triệu bản trong năm 2000. MV ca khúc được quay ở Kuala Lumpur (Maylaysia). Trong đó, Enrique phải lòng cô gái xa lạ do Claudia Mason thủ vai.

Escape

Enrique - Escape

Esacpe nằm trong album cùng tên của Enrique Iglesias, ra mắt năm 2001. Ca khúc mang âm hưởng Dance Pop, nói về một chàng trai sẵn sàng giải thoát cho người mình yêu khi tình cảm của cô gái đã phai nhạt. Ca khúc từng đạt vị trí thứ ba trên bảng xếp hạng Anh và thứ 12 trên bảng xếp hạng Billboard (Mỹ). Đĩa đơn Escape bán được 3,6 triệu bản trong năm 2002. MV ca khúc quay ở California (Mỹ). Nữ vận động viên quần vợt Kournikova đóng cặp cùng Enrique Iglesias. Sau khi hợp tác, hai người hẹn hò và ở bên nhau suốt 17 năm.

Be With You

Be With You - Enrique

Be With You ra mắt năm 2000, do Enrique, Paul Barry và Mark Taylor đồng sáng tác, mang âm hưởng Dance Pop, nói về mong muốn gắn kết trong tình yêu. Bài hát thu được thành công lớn ở thị trường Mỹ. Ca khúc đứng đầu bảng xếp hạng Billboard và được đề cử một giải Grammy hạng mục "Ghi âm nhạc Dance xuất sắc".

Hero

Hero - Enrique

Hero nằm trong album phòng thu thứ hai của Enrique Iglesias - Escape, phát hành năm 2001. Ca khúc mang âm hưởng Latin Pop và Soft Rock. Nội dung thể hiện nỗi lòng của một chàng trai khi yêu, muốn trở thành người hùng, che chở cho bạn gái. Ca khúc được giới chuyên môn đánh gia cao về giai điệu và ca từ. Hero đạt vị trí thứ ba trên bảng xếp hạng Billboard của Mỹ và vào top 5 ở Đan Mạch, Đức, Italy, Hà Lan, Thụy Điển...

Trong MV, Enrique Iglesias hóa thân thành một tên tội phạm và chạy trốn cùng bạn gái anh (do Jennifer Love Hewitt thủ vai). Ca khúc nhận được bốn đề cử tại VMAs 2002.

Do You Know? (The Ping Pong Song)

The Ping Pong Song - Enrique

Do You Know? là đĩa đơn đầu tiên trích từ album Insomniac của Enrique Iglesias, ra mắt năm 2007. Ca khúc do Enrique đồng sáng tác với Sean Garrett và Brian Kidd, nói về cảm giác bị phản bội trong tình yêu. Do You Know? sử dụng tiếng nảy bật của trái bóng bàn làm đoạn nhạc dạo đầu, vì thế ca khúc có tên khác là The Ping Pong Song (Bài ca bóng bàn). Single Do You Know bán được 3,1 triệu bản trong năm 2007. Đến cuối tháng 7 năm nay, MV ca khúc đạt hơn 56 triệu lượt xem trên Youtube.

I Like It

I Like It

I Like It nằm trong album thứ chín của Enrique Iglesias - Euphoria, ra mắt năm 2009. Ca khúc mang âm hưởng Electropop, do Enrique đồng sáng tác và thể hiện với Pitbull, Red One sản xuất. Bài hát nói về những người đàn ông phản bội vợ, bạn gái để qua lại với các ngôi sao phim khiêu dâm hoặc vũ nữ thoát y, được cho là ám chỉ đến đời sống tình dục bê bối của tay golf Tiger Woods. Single I Like It bán được bốn triệu bản ở Mỹ và sáu triệu bản trên thế giới. Ca khúc cũng được chọn là bài hát cổ vũ đội tuyển Tây Ban Nha tại World Cup 2010.

Tonight (I'm Lovin' You)

Tonight (I'm Lovin' You) - Enrique Tonight (I'm Lovin' You) ra mắt năm 2009, nằm trong album Euphoria. Bài hát có sự góp giọng của rapper Mỹ Ludacris, do DJ Frank E sản xuất. Ca khúc nói về khao khát hòa quyện trong tình yêu.

Bản hit từng đứng thứ tư trên bảng xếp hạng Billboard (Mỹ) và vào top 10 bảng xếp hạng ở Anh, Australia, New Zealand. Đến nay, single Tonight (I'm Lovin' You) bán được năm triệu bản trên toàn thế giới.

Dirty Dancer

Dirty Dancer - Enrique

Dirty Dancer nằm trong album Euphoria, ra mắt năm 2011. Ca khúc mang âm hưởng Dance Pop, nói về một nữ vũ công. Bài hát có sự góp giọng của Usher và Lil Wayne. Dirty Dancer từng đạt quán quân bảng xếp hạng nhạc Dance của Billboard. Tờ Washington Post nhận định đây là ca khúc hay nhất trong album Euphoria.

Bailando

Enrique - Bailando Bailando nằm trong album thứ 10 của Enrique Iglesias - Sex and Love. Ca khúc hòa trộn giữa âm hưởng Latin Pop và giai điệu Flamenco của Tây Ban Nha. Phiên bản gốc bằng tiếng Tây Ban Nha có sự góp giọng của ca sĩ Cuba Descemer Bueno và Gente de Zona. Bailando nói về cảm giác say mê một cô gái. MV bài hát được quay ở Dominica. Trong video, các vũ công đường phố nhảy điệu Flamenco gợi cảm. Tạp chí Billboard khen ngợi Bailando được dàn dựng đẹp mắt. Ra mắt từ năm 2014, đến tháng 6 năm nay, MV Bailando có hơn 2,5 tỷ lượt xem trên Youtube.

