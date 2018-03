Những bản cover gây sốt của Hà Anh Tuấn

Thanh Hằng: 'Đóng cảnh hôn Hà Anh Tuấn khá căng thẳng'

Hà Anh Tuấn trưởng thành từ cuộc thi Sao Mai Điểm hẹn 2006. Anh gây ấn tượng với khán giả bởi ngoại hình thư sinh, giọng hát truyền cảm. Năm 2016, Hà Anh Tuấn khởi động dự án See sing share nhân kỷ niệm 10 năm ca hát. Anh biểu diễn, thu live nhiều bài hát theo phong cách acoustic và đăng trên kênh Youtube cá nhân vào thứ hai hàng tuần. Trong đó có nhiều bản cover ca khúc nổi tiếng. Nhiều video của anh nhận được hàng triệu lượt xem nhờ cách thể hiện mới lạ.

"Tình thôi xót xa"

Tình thôi xót xa do ca sĩ Lam Trường trình bày năm 1997, bài hát gắn với chương trình Làn Sóng Xanh. Ca khúc là tâm sự của chàng trai khi tình tan vỡ nhưng vẫn nuôi giấc mộng người yêu sẽ quay về để "tình thôi xót xa".

Hà Anh Tuấn hát 'Tình thôi xót xa'

Hà Anh Tuấn chia sẻ tất cả nam sinh cùng thời anh đều thuộc Tình thôi xót xa. Đến nay, anh vẫn luôn trân trọng sáng tác của nhạc sĩ Bảo Chấn. Nam ca sĩ thường thể hiện bài hát trong những không gian đặc biệt để dành tặng bạn bè. Trong bản cover, nam ca sĩ hát nhịp chậm hơn và sáng tạo thêm nhiều đoạn luyến láy. Tuy nhiên, một số khán giả cho rằng bài hát sẽ đẹp hơn nếu Hà Anh Tuấn tiết chế các đoạn nhấn nhá.

Bản cover Tình thôi xót xa được Hà Anh Tuấn chia sẻ tháng 10 năm ngoái. Video có hơn 1,6 triệu lượt xem trên Youtube.

"Giấc mơ chỉ là giấc mơ"

Cuối tháng 5, Hà Anh Tuấn chia sẻ video cover Giấc mơ chỉ là giấc mơ của nhạc sĩ Đức Trí. Đây là bản hit gắn với tên tuổi nữ ca sĩ Hồ Ngọc Hà, ra đời năm 2006.

Hà Anh Tuấn hát 'Giấc mơ chỉ là giấc mơ'

Trong MV, Hà Anh Tuấn giới thiệu: "Có những giấc mơ chúng ta sẽ không bao giờ đạt được. Thế nhưng, cũng có những giấc mơ không thế thiếu được những con tim biết yêu và biết mộng mơ. Có một bài hát của nhạc sĩ Đức Trí mà một người bạn ngôi sao sinh cùng năm với tôi đã gieo bao thương nhớ vào âm nhạc Việt Nam".

Nếu như bản gốc của Hồ Ngọc Hà mang nhiều cảm xúc day dứt, tiếc nuối thì phần thể hiện của Hà Anh Tuấn nhẹ nhàng, êm dịu hơn. Ca khúc có hơn 1,3 triệu lượt xem trên Youtube.

"Nơi ấy bình yên"

Nơi ấy bình yên từng được ca sĩ Lam Trường thể hiện thành công và khán giả yêu thích trong những năm đầu của Làn Sóng Xanh, thập niên 1990. Giọng ca gốc Hà Nội chia sẻ nhạc của Bảo Chấn gắn liền với tuổi thanh xuân của anh. Hầu như sáng tác nào của ông anh đều thuộc. Một thời, ca sĩ cùng bạn bè đồng trang lứa nghêu ngao Nơi ấy bình yên mỗi khi tụ tập hay du lịch.

Hà Anh Tuấn cover 'Nơi ấy bình yên'

Ca sĩ chọn Đà Lạt là nơi quay video vì với anh đây là mảnh đất đẹp nhất, mang lại nhiều cảm xúc. Hà Anh Tuấn hát Nơi ấy bình yên mạnh mẽ hơn so với phần thể hiện nhẹ nhàng của Lam Trường.

MV Nơi ấy bình yên của Hà Anh Tuấn có hơn 1,4 triệu lượt xem.

"Nếu như"

Nếu như là sáng tác của Đức Trí, do Phương Thanh thể hiện trong thập niên 1900. Phương Thanh lột tả cảm xúc yếu đuối, đau khổ đến tột cùng của người con gái khi yêu. Trong khi đó, Hà Anh Tuấn thủ thỉ, nhẹ nhàng như một người kể chuyện. Giọng hát của anh mang đến cảm giác bình yên, nhẹ nhõm nhưng vẫn buồn man mác.

Hà Anh Tuấn hát 'Nếu như'

Ca khúc có gần 700.000 lượt xem trên Youtube.

"Người tình mùa đông"

Người tình mùa đông được nhạc sĩ Anh Bằng viết lời Việt, dựa trên bài hát tiếng Nhật Ruju (Phấn hồng) của Miyuki Nakajima, ra đời năm 1986. Ruju cũng có lời Hoa mang tên Người con gái dễ bị tổn thương do Vương Phi thể hiện. Bản tiếng Anh - That is Love - được nhóm Tokyo Square trình bày.

Hà Anh Tuấn hát 'Người tình mùa đông'

Bản tiếng Việt do Như Quỳnh thể hiện ra mắt năm 1994. Ca khúc nhanh chóng gây sốt, giúp Như Quỳnh có chỗ đứng trong lòng khán giả.

So với phiên bản nổi tiếng của Như Quỳnh, phần thể hiện của Hà Anh Tuấn mới mẻ, trẻ trung nhưng vẫn tinh thần hoài niệm như bản nhạc gốc. Anh thể hiện trọn vẹn nỗi nhớ nhung của chàng trai về một thiếu nữ ngây thơ, trong sáng nhưng có trái tim lạnh lùng.

Ca khúc đạt hơn hai triệu lượt xem trên Youtube.

"Chưa bao giờ"

Chưa bao giờ là sáng tác của nhạc sĩ Việt Anh, được viết riêng cho ca sĩ Thu Phương, ra mắt khán giả năm 2007. Ca khúc mang đậm tính triết lý về những nỗi day dứt, băn khoăn của mỗi người trong cuộc sống. Câu hát "Quên được không những điều ta chưa bao giờ" gợi cảm giác tiếc nuối, không trọn vẹn.

Hà Anh Tuấn hát 'Chưa bao giờ'

Nhiều khán giả nhận xét phiên bản Chưa bao giờ do Hà Anh Tuấn thể hiện nhẹ nhàng, mang lại cảm xúc bình yên cho người nghe.

Hà Anh Tuấn chia sẻ ca khúc ngày 3/7. Sau hơn một tháng, Chưa bao giờ có gần một triệu lượt xem.

"Trái tim của em cũng biết đau"

Trái tim em cũng biết đau là bản hit của nữ ca sĩ Bảo Anh, do Mr. Siro sáng tác. Hà Anh Tuấn từng trình diễn ca khúc trong một chương trình đầu năm 2017 và nhận được nhiều phản hồi tích cực từ khán giả.

Trái tim của em cũng biết đau - Hà Anh Tuấn

Nhiều fan cho rằng Bảo Anh lột tả tâm trạng của cô gái tổn thương, chịu nhiều thiệt thòi trong tình yêu. Hà Anh Tuấn đứng ở tâm thế một chàng trai và hiểu được tất cả nỗi niềm của cô gái ấy. Bản cover của anh giàu cảm xúc, day dứt nhưng không quá ủy mị.

Hà Thu