Những bài hát nổi tiếng của giọng ca ‘Zombie’ và nhóm The Cranberries

Giọng ca 'Zombie' đột tử ở tuổi 46

Dreams

Là đĩa đơn đầu tiên của nhóm The Cranberries phát hành năm 1992 và sau đó được đưa vào album Everyone Else is Doing it, so Why Can’t We?, Dreams đã giới thiệu tới công chúng cô ca sĩ Dolores O’Riordan. Dolores gây ấn tượng với chất giọng Mezzo-Soprano (nữ trung) đặc trưng mang hơi thở của vùng Limerick (Ireland), mái tóc tém cá tính và lối hát yodel (lặp đi lặp lại và nhanh chóng thay đổi độ cao - thấp của âm giọng).

The Cranberries - Dreams

Thời kỳ mới ra mắt, Dreams chưa được chú ý nhiều trên thị trường quốc tế nhưng theo thời gian, đây trở thành một bài hát kinh điển trong văn hóa đại chúng. Năm 1994, đạo diễn Vương Gia Vệ đã đưa ca khúc này vào làm nhạc phim Trùng Khánh Sâm Lâm với phiên bản tiếng Trung do nữ ca sĩ Vương Phi, cũng là diễn viên của phim, thể hiện (xem video).

Sau đó, Dreams còn xuất hiện trong vô số bộ phim đình đám như The Next Karate Kid, Mission: Impossible, You’ve Got Mail hay The To Do List.

Linger

"Linger" - nhóm The Cranberries

Đĩa đơn thứ hai đã mang lại thành công vang dội thời kỳ đầu cho The Cranberries khi đứng thứ ba ở Ireland, vào Top 10 ở Mỹ và Top 20 ở Anh. Linger trở thành một hiện tượng ở châu Âu, Mỹ và châu Á. Dolores O’Riordan tiếp tục gây chú ý bởi giọng hát the thé, trong vắt như pha lê nhưng lại bùng nổ mạnh mẽ ở những đoạn cao trào.

Zombie

"Zombie" - The Cranberries

Đến nay, Zombie vẫn là bài hát nổi tiếng nhất của Dolores O’Riordan và nhóm The Cranberries. Nằm trong album No Need to Argue phát hành năm 1994, ca khúc này leo lên vị trí quán quân ở bảng xếp hạng âm nhạc tại Australia, Bỉ, Pháp, Đan Mạch và Đức. Zombie được coi là một trong những ca khúc phản chiến hay nhất mọi thời đại. Giọng hát mong manh, dễ vỡ nhưng dữ dội của Dolores O’Riordan một lần nữa lại được ví như “nhạc khí” riêng của nhóm The Cranberries.

Ode to My Family

"Ode To My Family" - The Cranberries

Sau Zombie, The Cranberries tung ra một ca khúc hoàn toàn tương phản, có tên Ode to My Family. Nếu như Zombie có giai điệu mạnh mẽ, phản ánh hình ảnh chiến tranh thì Ode to My Family như khúc hát ru dịu dàng, sâu lắng. Cả hai bài hát đều cho thấy sự “biến hóa” đa dạng trong chất giọng đặc biệt của Dolores O’Riordan.

Salvation

"Salvation" - The Cranberries

Salvation là đĩa đơn đầu tiên nằm trong album thứ ba – To the Faithful Departed – phát hành năm 1996 của The Cranberries. Đĩa đơn này có một MV độc đáo với diễn xuất của bộ đôi danh hài người Pháp – Éric và Ramzy.

Promises

"Promises" - The Cranberries

Trong thời kỳ MTV Asia Hitlist cuối thập niên 1990, Promises là một trong những bài hát được giới trẻ Việt Nam yêu thích. Ca khúc này nằm trong album tiếp theo của The Cranberries có tên Bury the Hatchet. MV của bài hát được làm công phu với trường đoạn đuổi bắt giữa một bù nhìn có sức mạnh siêu nhiên và chàng cao bồi.

Animal Instinct

"Animal Instinct" - The Cranberries

Sau Zombie, Animal Instinct là một trong những ca khúc mang dấu ấn mạnh mẽ nhất của Dolores O’Riordan. Ở nhạc phẩm này, nữ ca sĩ người Ireland thay đổi hình tượng với mái tóc dài nữ tính cùng chiếc váy trắng và vòng hoa. The Cranberries tiếp tục cho thấy sự đầu tư vào phần nhìn với MV được xây dựng như một phim ngắn cảm động về tình mẫu tử.

Just My Imagination

* Ca khúc trong phim "Phép thuật"

"Just My Imagination" của nhóm The Cranberries trong phim "Phép thuật"

Mang không khí vui tươi, tinh thần lạc quan, Just My Imagination là đĩa đơn cuối trong album Bury the Hatchet. Nhóm The Cranberries còn từng xuất hiện trong phần hai của phim truyền hình nổi tiếng – Phép thuật (Charmed) – và biểu diễn ca khúc này trên sân khấu để ba nữ diễn viên chính là Alyssa Milano, Shannen Doherty, Holly Marie Combs khiêu vũ phía dưới.

Analyse

"Analyse" - The Cranberries

Wake Up and Smell the Coffee là album thứ năm của The Cranberries trước khi tạm nghỉ vào năm 2003. Analyse là đĩa đơn đầu tiên từ sản phẩm này và tiếp tục phong cách quen thuộc của nhóm, với chất giọng đặc biệt và lối luyến láy đặc trưng của Dolores O’Riordan.

Ordinary Day

"Ordinary Day" - Dolores O'Riordan

Năm 2007, Dolores O’Riordan tung ra album solo đầu tiên có tên Are You Listening? Sau một thời gian dài chống chọi với chứng biếng ăn và suy nhược thần kinh. Cô gái tóc tém cá tính ngày nào giờ đã thành một phụ nữ trung niên với mái tóc dài và là bà mẹ ba con. Ordinary Day chính là ca khúc Dolores viết tặng đứa con thứ ba mới chào đời khi đó.

Dolores O’Riordan là giọng ca chính của nhóm nhạc The Cranberries. Cô gia nhập nhóm từ năm 18 tuổi, cùng anh em Noel Hogan và Mike Hogan. The Cranberries đã bán được hơn 40 triệu đĩa hát khắp thế giới. Nhóm nổi tiếng nhất ở thập niên 1990 với những bài hát như Zombie, Linger, Salvation. Ngoài hoạt động với The Cranberries, Dolores O’Riordan còn ra hai album solo là Are You Listening? (2007) và No Baggage (2009). Dolores cũng là huấn luyện viên của cuộc thi The Voice Ireland vào năm 2013 và 2014. Dolores O’Riordan đột tử ở tuổi 46, tại London (Anh) hôm 15/1.

Nguyên Minh