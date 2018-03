Những bài hát kinh điển dành tặng phái đẹp

9 bài hát Việt để tỏ tình với phái đẹp trong ngày 8/3

“Wonderful Tonight” – Eric Clapton

“…I feel wonderful because I see

The love light in your eyes.

And the wonder of it all

Is that you just don't realize how much I love you…”

“…Tôi thấy tuyệt vời bởi nhìn thấy

Tình yêu rạng rỡ trong đôi mắt em

Nó thật kỳ diệu

Chỉ là em chưa nhận ra tôi yêu em đến nhường nào…”

Wonderful Tonight - Eric Clapton Ra mắt vào mùa thu năm 1977, Wonderful Tonight là ca khúc Eric Clapton dành tặng người tình Pattie Boyd trong lúc chờ cô thay đồ chuẩn bị dự một bữa tiệc. “Đêm nay em thật tuyệt” – đó là lời khen mà bất kỳ cô gái nào cũng mong muốn nhận được từ người mình yêu mỗi khi khoác lên bộ cánh lộng lẫy nhất để hẹn hò.

Trải qua hơn 40 năm, Wonderful Tonight vẫn là một trong những bài hát lãng mạn nhất của các bữa tiệc, thường vang lên khi các đôi tình nhân dập dìu trong điệu nhảy say đắm. Giai điệu và từng câu hát lãng mạn của nhạc phẩm này có thể khiến trái tim mọi cô gái “tan chảy”. Chính vì vậy, Wonderful Tonight còn thường được nhiều chàng trai tự thể hiện trong những dịp đặc biệt để “thay lời muốn nói”.

“Can’t Help Falling in Love” – Elvis Presley

“…Take my hand (take my hand)

Take my whole life too (life too)

For I can’t help falling in love with you…”

“…Hãy nắm lấy tay anh

Hãy nắm giữ cả cuộc đời anh

Vì anh không thể ngăn mình yêu em…”

Elvis Presley - Can't Help Falling In Love 1961

Nếu một chàng trai muốn tỏ tình với một cô gái thông qua âm nhạc, Can’t Help Falling in Love sẽ là lựa chọn kinh điển nhất. Tác phẩm được thu âm lần đầu bởi "Vua nhạc Rock & Roll" Elvis Presley hồi năm 1961. Hơn nửa thế kỷ qua, hàng trăm phiên bản của ca khúc đã ra đời. Với giai điệu du dương và lời ca đầy ý nghĩa, Can’t Help Falling in Love giống như một “lời thú tội” ngọt ngào nhất mà phụ nữ muốn nghe từ người đàn ông.

“Sao anh có thể ngăn mình yêu em?” – tình yêu là một thứ cảm xúc tự nhiên và luôn đến rất bất ngờ, chẳng ai có thể đoán trước và ngăn cản nó. Mỗi lần vang lên, Can’t Help Falling in Love luôn tạo nên sự xao xuyến, lãng mạn giống như một ly champagne nồng nàn có thể mê hoặc người thưởng thức.

“Rhythm of the Rain” – The Cascades

“…The only girl I care about has gone away

Looking for a brand new start

But little does she know

That when she left that day

Along with her she took my heart…”

“…Người con gái duy nhất tôi yêu đã rời đi xa

Tìm kiếm một sự mới mẻ

Người yêu bé nhỏ, em có biết rằng

Ngày ra đi, em đã mang theo cả tình yêu của tôi…”

The Cascades - Rhythm of the Falling Rain

Rhythm of the Rain là bài hát của nhóm The Cascades, ra đời từ thập niên 1960. Chàng trai trong bài hát đã “thì thầm” và coi cơn mưa như một người bạn thân thiết để trút hết nỗi lòng về chuyện tình tan vỡ.

Lời ca buồn nhưng giai điệu của Rhythm of the Rain lại rộn ràng như thể tiếng rơi tí tách của cơn mưa rào đầu mùa. Đây luôn là ca khúc mà các chàng trai dành tặng cho bạn gái mỗi khi bị giận dỗi. Phụ nữ khó có thể không “yếu mềm” mỗi khi nghe lời xin lỗi rất trẻ con và hồn nhiên: “Anh làm sao yêu được người con gái nào khác khi mà trái tim đang ở tận nơi nào đó xa lắm”.

“Smoke Gets in Your Eyes” – The Platters

“…They, said some day you'll find,

All who love are blind,

When your heart's on fire, you must realize,

Smoke gets in your eyes…”

“…Họ nói rằng một ngày nào đó em sẽ thấy

Những kẻ đang yêu đều mù quáng

Khi trái tim em rực lửa, em sẽ nhận ra

Làn khói len vào trong mắt em…”

The Platters - Smoke Gets In Your Eyes

Tình yêu vốn mù quáng nhưng chẳng ai có thể ngăn được nó. Bài hát Smoke Gets in Your Eyes đã ví von tình yêu như một ngọn lửa, bùng cháy nhưng khi bị dập tắt, khói sẽ lan vào và tạo thành nước mắt. Nhưng rồi ngọn lửa mới sẽ được thắp lên. Bài hát khuyến khích phụ nữ hãy yêu hết mình, dù tình yêu sẽ có cả nụ cười lẫn những giọt nước mắt. Smoke Gets in Your Eyes gắn với tên tuổi của nhóm The Platters.

“Can’t Take My Eyes Off You” – Frankie Valli

“……I love you baby, and if it's quite all right,

I need you baby to warm my lonely night.

I love you baby

Trust in me when I say…”

“…Anh yêu em, liệu đó có phải là một mong ước quá xa vời

Anh cần em để sưởi ấm tâm hồn anh những đêm dài băng giá.

Anh yêu em, hãy tin anh vì những lời anh nói đều xuất phát từ tận đáy lòng..."

“I love you” (Anh yêu em) là một câu nói “cao trào” và đỉnh điểm nhất khi một chàng trai tỏ tình với một cô gái. Nhưng sẽ thế nào nếu ba từ kinh điển ấy được thay thế bằng một câu kín đáo hơn: “Anh không sao rời mắt khỏi em”. Danh ca Frankie Valli đã tạo nên một trong những bài hát tỏ tình lãng mạn nhất mọi thời đại.

Can't Take My Eyes off You - Frankie Valli

Can’t Take My Eyes Off You ra đời vào cuối thập niên 1960 và chưa bao giờ trở nên cũ kỹ suốt nửa thập kỷ qua. Giai điệu rộn ràng, đắm say của nó đã giúp biết bao chàng trai ở nhiều thế hệ chinh phục được cô gái trong mộng. Nếu như cảm thấy quá rụt rè để nói: “I love you”, hãy thay thế câu nói ấy bằng Can’t Take My Eyes Off You.

Nguyên Minh