Những ẩn dụ trong MV mới của 'nữ hoàng rắn' Taylor Swift

Ngày 27/8, nữ ca sĩ ra mắt MV Look What You Made Me Do, single đầu tiên trong album Reputation.

Tạp chí Rolling Stone chỉ ra các hình ảnh ẩn dụ xuyên suốt MV. Mở đầu, hình ảnh Taylor Swift trong MV cũ - Out of the Woods - đội mồ sống dậy. Ngôi mộ ghi dòng chữ: "Thanh danh của Taylor Swift yên nghỉ ở đây". Đó là cách cô khẳng định danh tiếng của mình hoàn toàn bị chôn vùi sau loạt scandal. Ngôi mộ bên trái cô ghi tấm bia "Nils Sjoberg" - bút danh khi Taylor sáng tác ca khúc This Is What You Came For cùng Calvin Harris. Cả hai từng tranh cãi trên mạng xã hội về chủ nhân của ca khúc này.

Taylor Swift nằm dưới mộ mặc chiếc váy Oscar de Renta màu trắng. Đây là trang phục cô diện tại Met Gala năm 2014. Lúc đó, Taylor Swift đã gọi thiết kế của nhà mốt Mỹ là một "giấc mơ". Hình ảnh được phân tích là cách Taylor Swift muốn chôn vùi cô gái trong trẻo trước đây.

Hình ảnh Taylor Swift nằm trong bồn tắm đầy kim cương với đồng 1 USD là cách cô ám chỉ về chiến thắng trong vụ kiện MC David Mueller sàm sỡ mình. Nữ ca sĩ từng bị chỉ trích là kẻ hám tiền khi khơi lại vụ việc. Cô đã lấy 1 USD tiền đền bù tượng trưng.

Khi Taylor Swift ngồi trên ngai vàng, trên các cây cột ở hai bên ghế của cô khắc dòng chữ "Et tu, Brute". Đây là câu nói nổi tiếng trong vở kịch Julius Caesar của William Shakespeare, mang nghĩa: "Kể cả anh sao, Brutus". Nhà độc tài Julius Caesar bị nhiều người thân cận lập mưu giết chết, trong đó có bạn thân của ông - Brutus. Dòng chữ này ám chỉ Taylor Swift từng nhiều lần bị bạn bè "đâm sau lưng".

Ở cảnh sau, Taylor mặc áo da báo và cột tóc đuôi ngựa giống Katy Perry. Cô cũng sử dụng mẫu xe thể thao mà Katy từng lái trong MV Waking Up in Vegas, 2009. Cô gái trên xe gặp tai nạn, bức ảnh ở hiện trường cho thấy trên tay cô là một tượng vàng Grammy. Theo Rolling Stone, Taylor Swift muốn ám chỉ cô có 10 giải Grammy trong khi Katy Perry chưa giành được giải nào.

Hình ảnh Taylor Swift trong MV mới.

Nữ ca sĩ còn tái hiện Squad - tên gọi truyền thông đặt cho hội bạn thân của cô. Một số vũ công nam trong video mặc chiếc áo có dòng chữ "I ❤ T.S." - gợi nhớ Tom Hiddleston khi diễn viên này từng mặc chiếc áo tương tự đi chơi cùng Taylor Swift. Họ chia tay tháng 9 năm ngoái, sau ba tháng hẹn hò. Nhiều người cho rằng nữ ca sĩ muốn ám chỉ việc truyền thông và dư luận can thiệp quá nhiều vào các mối quan hệ riêng tư của cô. Trong cảnh cuối, Taylor Swift của MV You Belong With Me mặc chiếc áo phông in tên những người bạn tốt của cô như Ed Sheeran, Selena Gomez, Gigi Hadid, Ryan Reynolds...

Ngoài ra, Taylor Swift còn muốn thể hiện sự lột xác bằng việc tự đạp đổ các phiên bản Taylor cũ trong các MV trước đây như Shake It Off, You Belong with Me...

Phụ kiện và các biểu tượng hình rắn xuất hiện dày đặc trong MV của Taylor. Trước đó, Taylor Swift từng bị dư luận gọi là rắn độc trong vụ tranh cãi với vợ chồng nhà Kim Kardashian. Nhiều nguồn tin cho rằng ca khúc và MV là sự đáp trả của nữ ca sĩ. Cô được nhiều tờ báo gọi là "nữ hoàng rắn" sau khi phát hành sản phẩm này.

Trong video nhạc kèm lời phát hành ngày 24/8, Taylor cũng sử dụng hình ảnh rắn tự cắn đuôi xoay nhiều vòng. Truyền thông Mỹ phân tích biểu tượng này bắt nguồn từ các truyền thuyết Hy Lạp cổ đại về con rắn Ouroboros. Theo triết gia Plato, Ouroboros là sinh vật bất tử, ăn đuôi của chính mình để phát triển và tồn tại.

Ngoài phần hình ảnh gây chú ý, Look What You Made Me Do gây ấn tượng nhờ chất nhạc bắt tai. Hugh McIntye của tạp chí Forbes cho biết Taylor sử dụng giai điệu Pop những năm 2004. Randy Lewis của tờ Telegraph ca ngợi bài hát có giai điệu nhịp nhàng, tươi trẻ, vượt qua khuôn khổ sáo mòn trong các tác phẩm trước của Taylor. Sarah Carson của LA Times đánh giá cao những phần nhấn nhá giai điệu và sự phù hợp với hình ảnh, nội dung của MV.

Sau một ngày phát hành, MV Look What You Made Me Do phá kỷ lục với 50 triệu lượt xem trên Youtube. Video lời kèm nhạc ra mắt trước đó ba ngày đạt hơn 46 triệu lượt xem.

Hà Thu