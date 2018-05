Nhóm NSync hội ngộ nhận sao trên Đại lộ Danh vọng

Nhà sản xuất âm nhạc của Backstreet Boys, 'NSync qua đời trong tù / Những MV quốc tế nổi bật đầu năm 2018

Hai người dẫn chương trình - Ellen DeGeneres và Carson Daly - giới thiệu buổi lễ gắn sao. Hàng trăm fan đến chia vui cùng các cựu thành viên ban nhạc nam. Tờ Us Weekly dẫn lời Justin Timberlake: "Thật khó tin. Các bạn là những fan tuyệt vời nhất thế giới. Bốn thành viên còn lại là những người rất có ý nghĩa với tôi. Chúng tôi thật sự là một gia đình".

* Nhóm NSync nhận sao

Nhóm NSync hội ngộ để nhận sao trên Đại lộ Danh vọng Lần gần nhất năm thành viên NSync hội ngộ trước công chúng là lễ trao giải MTV năm 2013, khi họ trình bày nhiều bài hit nhân dịp Justin Timberlake giành giải "Video Vanguard/Michael Jackson". Trên Us Weekly, Lance Bass cho biết quan hệ giữa các nghệ sĩ vẫn tốt đẹp và họ trò chuyện với nhau mỗi ngày.

Từ trái sang: Chris Kirkpatrick, Lance Bass, Joey Fatone, JC Chasez và Justin Timberlake.

NSync được thành lập ở Florida (Mỹ) từ năm 1995, gồm các thành viên Justin Timberlake, Lance Bass, JC Chasez, Joey Fatone và Chris Kirkpatrick. Nhóm có nhiều bản hit như I Want You Back, Bye Bye Bye, This I Promise You, Girlfriend, Pop và It's Gonna Be Me trước khi tan rã năm 2002.

Sau đó, họ thỉnh thoảng hội ngộ trước công chúng, thường là ở các giải thưởng âm nhạc. Mỗi thành viên theo đuổi sự nghiệp riêng và có thành công nhất định. Trong đó, Justin Timberlake gây chú ý nhất và còn được khen ngợi khi lấn sân phim ảnh.

* MV "Bye Bye Bye" - NSync

Ân Nguyễn