Nhóm nhạc t.A.T.u. chính thức tan rã

Cuối tháng ba, Yulia Volkova và Lena Katina tiết lộ với giới truyền thông rằng, chặng đường âm nhạc kéo dài hơn một thập kỷ của nhóm t.A.T.u. sẽ kết thúc sau khi album Remix những ca khúc nổi tiếng nhất của họ được phát hành.

Nhóm nhạc người Nga t.A.T.u. Ảnh: WEN.

Album gần đây nhất của nhóm - Waste Managament - được phát hành cuối năm 2009 đã giành được nhiều thành công tại Nga, Mexico và Đài Loan. Đầu năm ngoái, hai thành viên tách ra để thực hiện những dự định solo của mỗi người.

Lena tâm sự trên Billboard: "Chúng tôi gần như không còn hoạt động chung trong 2 năm nay và tôi nghĩ bây giờ là thời điểm thích hợp để có tuyên bố chính thức. Hy vọng mọi người sẽ nhớ đến chúng tôi qua phong cách âm nhạc tự do, phóng túng và không sợ bất cứ điều gì như chúng tôi đã thể hiện trong 6 album".

Khi được hỏi về sự hội ngộ trong tương lai gần, Lena chỉ nói rằng hai người vừa hoàn thành album remix cho Waste Management và khẳng định sẽ không đứng chung sân khấu trong ít nhất là một thập kỷ tới: "Có thể 10 năm nữa, chúng tôi sẽ gặp lại và nói rằng 'Này, làm cái gì đó cùng nhau đi'".

"Waste Management" - album gần đây nhất của t.A.T.u. Ảnh: tatu.

t.A.T.u. là cặp song ca đồng tính nữ người Nga nổi tiếng với những ca khúc mang phong cách electronic pop như All The Things She Said, Not Gonna Get Us hay Friend or Foe.

Thời điểm đỉnh cao của t.A.T.u. là quãng thời gian 2003 - 2004. Hai album 200km/h in the Wrong Lane và Dangerous and Moving đạt được thành công rực rỡ tại Mỹ, Nga và nhiều nơi khác trên thế giới.

Với phần hình ảnh và ca từ gây sốc, t.A.T.u. từng bị nhiều bậc phụ huynh phản đối vì sợ làm ảnh hưởng xấu tới giới trẻ. Tuy nhiên, danh tiếng của cặp song ca đồng tính này mỗi lúc lại lan rộng hơn.

t.A.T.u. nổi tiếng với phong cách trình diễn khiêu khích và ca từ gây sốc. Ảnh: tatu.

Đạt được nhiều thành công nhưng cặp song ca người Nga này cũng gặp không ít tai tiếng. Sau khi Yulia sinh con vào cuối năm 2004, t.A.T.u. đã lên truyền hình khẳng định chuyện khiêu khích trên sân khấu và đồng tính nữ chỉ là một chiêu câu khách của ông bầu.

t.A.T.u. từng đại diện cho nước Nga tham dự Eurovison năm 2003 - cuộc thi âm nhạc lớn nhất châu Âu.

N.M.