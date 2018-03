Nhóm nhạc Mỹ The Amigos khuấy động sân khấu Hà Nội

Nhóm nhạc Mỹ The Amigos phục vụ khán giả Festival Huế

Tối 11/4 tại Nhà hát Tuổi trẻ (Hà Nội), nhóm nhạc Mỹ The Amigos đã đem đến cho người yêu nhạc tại thủ đô những màn biểu diễn đa phong cách, từ blues, jazz tới rock & roll sôi động.

The Amigos có 5 thành viên (từ trái sang): Brianna Thomas, Noah Garabedian, Sam Reider, Will Clark và Justin Poindexter.

Với hai ca khúc mở đầu "Will The Circle Be Unbroken" và "Katie", The Amigos khiến không ít khán giả đung đưa và vỗ tay hưởng ứng. Giọng hát cao trong của nữ chính Brianna Thomas cùng những màn độc tấu accordion xen kẽ của các thành viên Sam Reider hay Justin Poindexter với guitar đều trở thành điểm nhấn nghệ thuật.

Ca khúc "Blue Moon of Kentucky" lại thể hiện sự nghịch ngợm của nhóm nhạc trẻ. Bên cạnh phong cách bluegrass quen thuộc mà cố nghệ sĩ Bill Monroe từng thể hiện, The Amigos còn đưa tới ca khúc này một tiết tấu, âm hưởng mới lạ hơn theo kiểu miền Nam nước Mỹ. Cả hai phiên bản hòa quyện lấy nhau như một ca khúc thống nhất.

Những màn độc tấu nhạc cụ của The Amigos cũng khiến khán giả không khỏi thích thú.

Sau những màn biểu diễn nhiệt huyết, Brianna có vẻ mệt mỏi và khó thở trên sân khấu. Cô phải tạm lánh vào cánh gà để nghỉ ngơi. Trao đổi với VnExpress, giọng ca nữ duy nhất của The Amigos cho biết cô bị bệnh hen suyễn, "Tôi không ốm đâu, mọi người đừng lo". Dù thiếu vắng Brianna trong hai ca khúc "Careless Love" và "Cabin On The Hill", các chàng trai The Amigos vẫn thể hiện trơn tru.

Khi đã cảm thấy khỏe hơn, Brianna Thomas trở lại sân khấu và tiếp tục khiến khán giả ngất ngây với chất giọng mạnh mẽ, cao vút đầy truyền cảm. Cô dành tặng bài hát "Lady, Be Good" tới phái đẹp với thông điệp phụ nữ hãy quý trọng bản thân. Bên cạnh đó, Brianna cùng các thành viên còn hướng dẫn khán giả hát theo những đoạn jazz ngẫu hứng, xóa nhòa khoảng cách giữa sân khấu với khán phòng.

Trong gần hai tiếng, The Amigos đưa những trái tim yêu nhạc tới những không gian âm nhạc đa dạng của Mỹ, từ blues, jazz cho đến rock & roll. Khi kết thúc bài hát kinh điển "Love Me Tender", nhóm nghệ sĩ vẫn liên tục được nhận những tràng vỗ tay cùng lời nhắn nhủ "Keep on singing" (Hãy hát thêm đi). Không phụ lòng người hâm mộ, The Amigos mời toàn bộ khán phòng đứng dậy để nhún nhảy và hát cùng ca khúc "Country Roads".

Tham tán Thông tin - Văn hóa, ông Terry White, cho biết nhóm Amigos quy tụ nhiều phong cách nhạc khác nhau của Mỹ.

Ánh đèn sân khấu vừa dứt, The Amigos được nhận không ít lời mời chụp hình kỷ niệm từ khán giả Hà Nội. Thậm chí, Sam Reider hay Justin Poindexter còn thu hút sự chú ý của một người hâm mộ nhí, đang học lớp 5 với rất nhiều câu hỏi quan tâm. "Một đêm diễn thật tuyệt vời và xúc động. Tôi gần như bật khóc khi nghe họ chơi bản Country Roads", Thúy Hằng (Hà Nội) chia sẻ.

Sam Reider tâm sự, thành viên trong nhóm đến từ những xứ sở có nền văn hóa khác nhau nhưng mọi người được kết nối bởi tình yêu âm nhạc. Trong đó, blues được coi là dòng nhạc ảnh hưởng nhiều nhất đến các ca khúc mà The Amigos thể hiện.

Trước khi trình diễn tại Việt Nam, nhóm nhạc này đã lưu diễn tại 4 quốc gia châu Á khác, gồm Campuchia, Myanmar, Trung Quốc và Lào. Ngày 12/4, The Amigos sẽ tiếp tục phục vụ khán giả Việt tại Festival Huế.

Thành Trương