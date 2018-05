Nhóm nhạc Hàn xin lỗi vì MV thiếu Nhật Bản trên bản đồ

Lê Việt Anh chung sân khấu với TVXQ / Bức ảnh mỹ nhân Hàn Quốc bên Kim Jong-un gây chú ý

Tối 2/4, nhóm TVXQ ( Dong Bang Shin Ki) công bố MV Love Line - ca khúc nằm trong album New Chapter #1 của nhóm. MV có cảnh một cô gái bên bản đồ thế giới song bản đồ đó thiếu Nhật Bản, khiến khán giả nước này phẫn nộ.

Bản đồ thiếu Nhật Bản trong MV của TVXQ.

Công ty quản lý của TVXQ - SM Entertainment - sau đó gỡ MV khỏi các trang video để thay hình bản đồ hoàn chỉnh. Love Line được phát hành trở lại trên Internet lúc 16h (giờ Seoul).

Trong thông cáo xin lỗi khán giả, SM Entertainment giải thích đây là sơ suất trong quá trình biên tập đồ họa vi tính của công ty sản xuất MV Fantazy Lab. "Chúng tôi xin lỗi vì không sớm phát hiện lỗi này", công ty SM cho biết.

Tuy vậy, SM Entertainment tiếp tục nhận chỉ trích dữ dội từ khán giả Nhật Bản. "TVXQ có nhiều fan ở Nhật nhưng SM đã gây ra lỗi ngu ngốc khiến mọi nỗ lực của TVXQ hóa thành mây khói. Làm ơn đừng mang chính trị vào MV của TVXQ", khán giả viết trên một diễn đàn.

* MV "Love Line" sau khi được chỉnh sửa

TVXQ phát hành album New Chapter #1 hôm 28/3, với ca khúc đinh là The Chance of Love. Bài hát đạt hơn 3,2 triệu lượt xem trên Youtube sau bảy ngày công bố.

Nhật Bản là thị trường quan trọng của TVXQ, giữ vị thế dẫn đầu làn sóng K-pop ở quốc gia này. Nhóm từng phát hành nhiều đĩa đơn tiếng Nhật để hướng tới khán giả ở đây. Đĩa đơn Purple Line từng chiếm ngôi vị quán quân trên bảng xếp hạng ca khúc được nghe nhiều của Oricon. Năm 2010, TVXQ trở thành nghệ sĩ nước ngoài đầu tiên có 12 đĩa đơn đạt quán quân trên Oricon. Năm 2013, tour "Time: Live Tour" của nhóm tại các thành phố của Nhật Bản thu hút hơn 850.000 lượt khán giả. Nhóm có kế hoạch tổ chức liveshow ở Nhật Bản vào tháng 6 tới.

Hai thành viên của TVXQ.

TVXQ được SM thành lập năm 2003 với 5 thành viên. Tới năm 2009, ba ca sĩ Park Yoochun, Kim Jae Joong và Kim Junsu hoạt động riêng. Hai thành viên còn lại - Jung Yunho và Shim Changmin - nhập ngũ năm 2015 và tái xuất làng nhạc năm 2017.

Nghinh Xuân