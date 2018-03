Nhóm nhạc Hàn tham gia 'Âm nhạc và bước nhảy'

Gala "Âm nhạc và bước nhảy" có sự xuất hiện của nhóm nhạc đến từ Hàn Quốc M-Tiful. Không chỉ hát, các chàng trai còn có tài sáng tác, chơi nhạc cụ và nổi tiếng với các ca khúc như: All right, Sick enough to die, Mtiful day, How can I smile….

M-Tiful chọn Âm nhạc và bước nhảy là nơi giới thiệu hình ảnh đến với khán giả Việt. Hai chàng trai sẽ biểu diễn ca khúc do họ sáng tác bằng tiếng Hàn và tiếng Việt.

Nhóm M - Tiful.

Gala có sự tham gia của nhiều ca sĩ như Lệ Quyên, Đàm Vĩnh Hưng, Hiền Thục, Thủy Tiên, Phương Linh, Dương Triệu Vũ, Đông Nhi, Bảo Anh, Ngô Kiến Huy, Noo Phước Thịnh....

Đàm Vĩnh Hưng sẽ hát những ca khúc mới trong album vừa phát hành. Ngoài ra, nam ca sĩ cũng định hát tặng khán giả có mặt tại sân khấu vì giúp anh chiến thắng giải Bài hát yêu thích 2013.

Dù bận rộn hoàn tất công đoạn cuối để ra mắt DVD "Q Show" vào đầu tháng 4, Lệ Quyên vẫn dành thời gian mang đến chương trình tiết mục kết hợp cùng Dương Triệu Vũ và Đàm Vĩnh Hưng trong các bản tình ca nhẹ nhàng.

Vừa đăng quang ngôi vị quán quân Bước nhảy hoàn vũ 2014, Thu Thủy trở lại sân khấu ca nhạc sau thời gian dành toàn bộ tâm trí cho khiêu vũ. Cô biểu diễn màn vũ đạo đặc biệt cùng Yến Trang trong bài Anh là tia nắng trong em.

Ca sĩ Lệ Quyên.

Minh Vương của M4U vừa kết hôn vào ngày 12/3. Ngay sau đám cưới, nam ca sĩ có chuyến lưu diễn kéo dài 10 ngày tại Mỹ. Mới đây, anh cho ra mắt single "Anh nhớ em, người yêu cũ". Lần đầu tiên đến với chương trình, Minh Vương không xuất hiện trong hình ảnh hát tình ca quen thuộc mà hát ca khúc Nếu có quay về được remix bởi DJ Daniel Mastro.

Gala "Âm nhạc và bước nhảy" diễn ra ngày 12/4 tại sân khấu Lan Anh TP HCM.

Tâm Giao