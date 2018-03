Nhóm nhạc của Thanh Bùi chia sẻ yêu thương mùa Giáng sinh

Vợ Thanh Bùi sinh đôi con trai / Thanh Bùi: 'Tôi muốn con mình có quốc tịch Việt Nam'

A little love do Thanh Bùi viết giai điệu, đồng viết lời cùng ca sĩ Tiên Tiên. Ca khúc mang thông điệp: mỗi người chúng ta hãy mở lòng chia sẻ một chút yêu thương để cùng nhau tạo nên tình yêu lớn cho mọi người.

*MV: "A little love"

Để thực hiện MV cho ca khúc này, 17 thành viên của Soul club mang "Chiếc hộp yêu thương" đi khắp Sài Gòn, kêu gọi mọi người cùng đóng góp, gửi những phần quà trao cho người có hoàn cảnh khó khăn.

Thanh Bùi chia sẻ: "MV là cách chúng tôi góp một phần nhỏ công sức của mình trong việc dùng âm nhạc để chạm đến trái tim mọi người".

Soul club gồm 17 thành viên từ 12 đến 18 tuổi trong học viện âm nhạc của Thanh Bùi, độ tuổi từ 13 đến 16. Họ được đào tạo chuyên sâu với các chương trình phát triển kỹ năng âm nhạc, vũ đạo, trình diễn, diễn xuất, viết nhạc và thu âm.

Nhóm Soul club.

Trong 5 tháng hoạt động, nhóm cho ra mắt ba sản phẩm âm nhạc gồm MV Feel, believe, inspire, bản mashup Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui - My kool Việt Nam và A little love.

Ngoài ra, tháng 8 vừa qua, Soul club cùng Thanh Bùi đại diện Việt Nam dự Asia Arts Festival lần thứ tư tại Singapore và đoạt giải vàng danh dự.

