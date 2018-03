Nhóm Coldplay gây sốt vé khi công bố tour diễn tại châu Á

Park Shin Hye bị nghi vòi fan mua vé xem Coldplay / Jennifer Lawrence bị đồn hẹn hò thủ lĩnh nhóm Coldplay

Giữa tháng 11, nhóm Coldplay công bố các điểm đến tiếp theo trong năm 2017 của tour diễn vòng quanh thế giới – A Head Full of Dreams. Vào tháng ba năm sau, ban nhạc nổi tiếng người Anh sẽ lưu diễn tại châu Á, đi qua Singapore, Manila (Philippines), Bangkok (Thái Lan), Đài Bắc (Đài Loan), Seoul (Hàn Quốc) và Tokyo (Nhật Bản).

Coldplay dự định có bảy đêm diễn tại châu Á vào tháng 4/2017. Ảnh: Live Nation.

Singapore là điểm đến đầu tiên của Coldplay. Hôm 21/11, 40.000 vé được mở bán từ 10h và bán hết chỉ trong 90 phút. Nhiều fan túc trực từ sớm nhưng vẫn không thể đặt nổi vé. Trang web bán vé trực tuyến của Singapore quá tải và liên tục bị lỗi kỹ thuật. Ban đầu, Coldplay dự định diễn một đêm vào 1/4 tại sân vận động Quốc gia Singapore nhưng vì nhu cầu quá lớn, ban nhạc tăng thêm một đêm vào 31/3.

100.000 vé cho cả hai đêm diễn bán hết chỉ sau vài giờ đồng hồ. Nhiều người hâm mộ không đặt được vé ở Singapore quyết định chuyển sang các điểm đến khác như Đài Loan, Philippines, Hàn Quốc.

Tại Philippines, hệ thống bán vé cũng được mở từ 10h ngày 24/11 nhưng tới 17h cùng ngày, ban tổ chức thông báo 25.000 vé đã bán hết.

Coldplay đang là một trong những ban nhạc có lượng fan đông đảo nhất thế giới hiện nay.

Alex Chen, một người hâm mộ 25 tuổi ở Singapore, chia sẻ trên mạng xã hội: “Tôi đã canh vé từ sáng sớm nhưng vẫn không thể vào được hệ thống mua vé ở Singapore. Nhiều bạn bè tôi cũng vậy. Khi hết vé, chúng tôi quyết định chuyển sang Philippines nhưng cũng không thành công. May mắn là cuối cùng, tôi đã mua được bốn vé ở Đài Loan cho đêm diễn 12/4".

Chị Mai Anh, 29 tuổi, fan của Coldplay tại Việt Nam, cũng “canh vé” tại Singapore nhưng không thành công và chuyển sang Đài Loan. “Tôi nhờ cả bạn sống ở Singapore hỗ trợ nhưng vẫn không thể mua nổi. Tôi định chờ mua vé ở Thái Lan nhưng tới cuối tuần trước vẫn chưa có thông tin gì nên quyết định sẽ đi xem ở Đài Loan. Tôi may mắn mua được đủ sáu vé cho mình và nhóm bạn đi cùng”.

Hôm 28/11, Coldplay mới công bố Thái Lan là điểm đến tiếp theo ở khu vực châu Á, với đêm diễn vào 7/4 tại sân vận động Rajamangala. Đây là nơi tổ chức nhiều giải bóng đá lớn trong khu vực và cũng là nơi Lady Gaga từng biểu diễn tour The Monster Ball năm 2012 với sức chứa 60.000 khán giả.

Sân khấu trong tour diễn vòng quanh thế giới "A Head Full of Dreams" của Coldplay.

Giá vé tại Thái Lan được công bố khởi điểm là 1.800 baht (hơn một triệu đồng) và sẽ có 14 khu vực, cả đứng tự do và ngồi trên khán đài. BEC-Tero – đơn vị tổ chức đêm diễn của Coldplay tại Bangkok – cho biết họ dự định công bố các khu vực và giá vé vào ngày 2/12. Vé bán chính thức được mở từ 10h ngày 16/12. Trước đó, trong ba ngày từ 10 đến 12/12, ban tổ chức sẽ tung ra một lượng vé bán sớm cho các khách hàng của một ngân hàng là đơn vị tài trợ cho chương trình.

Coldplay là nhóm nhạc lừng danh người Anh với Chris Martin là ca sĩ hát chính. Nhóm hoạt động từ năm 1996 và từng giành bảy giải Grammy. Yellow, The Scientist, Clocks, A Sky Full of Stars, Adventure of a Lifetime… là những bài hát của Coldplay được yêu thích trên toàn cầu.

A Head Full of Dreams là tour diễn vòng quanh thế giới thứ bảy của nhóm. Bắt đầu từ tháng 3 năm nay tại Argentina, A Head Full of Dreams tour đã thu hút hơn 2,4 triệu khán giả và đạt doanh thu gần 221 triệu USD.

Coldplay biểu diễn "A Sky Full of Stars" trong tour diễn tại Mỹ 'A Sky Full of Stars' (live) - Coldplay

Lịch trình biểu diễn tại châu Á của Coldplay trong năm 2017: Sân vận động Quốc gia Singapore – Singapore – 31/3 và 1/4

SM Mall of Asia – Manila (Philippines) – 4/4

Sân vận động Rajamangala – Bangkok (Thái Lan) – 7/4

HSR Taoyuan Station Plaza – Đài Bắc (Đài Loan) – 12/4

Sân vận động Olympic Seoul – Seoul (Hàn Quốc) – 15/4

Tokyo Dome – Tokyo (Nhật Bản) – 19/4

Nguyên Minh