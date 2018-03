Màn song ca của Châu Kiệt Luân, Lưu Đức Hoa gây sốt

Các ca sĩ chọn thể hiện nhiều bản nhạc đình đám, ra đời từ năm 2007 đến năm 2017 như: Nobody - Wonder Girls (2007), Day by Day - Big Bang (2008), Sorry Sorry - Super Junior (2009), Gee - SNSD (2010), Run Devil Run - SNSD (2010), I Am The Best - 2NE1 (2011), Fantastic Baby - Big Bang (2012), Gangnam Style - Psy (2013)... Các ca khúc mới ra đời trong vài năm gần đây như Bang Bang Bang - Big Bang (2016) hay Mic Drop - BTS (2017) cũng được đưa vào.

* MV "Evolution of K-Pop"

Nhóm ca sĩ Mỹ cover loạt hit K-pop gây sốt

Các ca sĩ hát tiếng Anh xen kẽ tiếng Hàn, đồng thời thể hiện động tác vũ đạo đặc trưng như điệu nhảy ngựa trong Gangnam Style hay cách vẫy tay cao trong I Am The Best. Bản mash-up hòa quyện, khiến người nghe có cảm giác đây là một bản nhạc.

Kurt Hugo Schneider (trái) sinh năm 1988, là một vlogger nổi tiếng. Kênh Youtube cá nhân của anh có gần 10 triệu người theo dõi. Alyson Stoner (phải) sinh năm 1993.

Ra mắt hôm 20/3, sau một tuần, video Evolution of K-Pop nhận được hơn một triệu lượt xem trên Youtube. Dưới phần bình luận, nhiều fan Hàn Quốc và châu Á gửi lời cảm ơn các nghệ sĩ vì đã gợi ký ức về thời kỳ hoàng kim của K-pop -giữa thập niên 2000 đến đầu thập niên 2010. Nhiều fan Âu, Mỹ chia sẻ họ sẽ thử nghe các bài nhạc gốc sau khi thưởng thức bản mash-up.

