Nhóm ABBA sau 36 năm: Người sống ẩn dật, kẻ thành triệu phú

Cher thu âm album cover nhạc ABBA / Các thành viên ABBA biểu diễn cùng nhau sau hơn 30 năm

Tên tuổi của ABBA được nhắc tới nhiều khi bộ phim Mamma Mia! Here We Go Again ra rạp vào mùa hè năm nay, sử dụng phần lớn nhạc phẩm của nhóm.

* Ca khúc "Dancing Queen" của nhóm ABBA

'Dancing Queen' - ABBA

Không chỉ là nhóm nhạc đơn thuần, họ là hai cặp vợ chồng. Agnetha kết hôn cùng Bjorn, Benny gắn bó với Frida. Hai cuộc hôn nhân đi vào ngõ cụt năm 1979 và 1981. Họ duy trì sáng tác và ghi âm ca khúc cho tới khi tan rã vào năm 1982.

Sau hơn 30 năm, cuộc sống của mỗi thành viên trong nhóm trở nên bình lặng và kín đáo hơn trước. Năm 2016, ABBA lần đầu xuất hiện bên nhau sau nhiều năm tan rã. Họ dự buổi khai trương nhà hàng Mamma Mia! ở Stockholm (Thụy Điển). Dù không đi cùng nhau, bốn người vẫn chụp một bức ảnh chung trên sân khấu. Vài tháng sau, cả nhóm biểu diễn trong tiệc kỷ niệm 50 năm cuộc hội ngộ của Björn Ulvaeus và Benny Andersson - hai nhạc sĩ định hình ban nhạc. Tuy nhiên, các thành viên chia sẻ việc tái hợp là vô cùng khó.

Anni-Frid "Frida" Lyngstad

Khi ABBA không còn hoạt động, Frida thúc đẩy sự nghiệp hát solo với những album thành công từ năm 1982 tới 1984 như Something's Going On, Shine... Năm 1996, Frida không còn theo đuổi con đường âm nhạc mà tập trung làm từ thiện và phát động các chiến dịch vì môi trường.

Năm 1992, Frida kết hôn với hoàng tử xứ Plauen - Heinrich Ruzzo - và trở thành công nương. Năm 1999, Heinrich Ruzzo qua đời, để lại khoản thừa kế 103 triệu USD cho Frida, theo The Sun. Bà phải chịu nỗi đau mất con gái trong một tai nạn giao thông năm 1998. Ca sĩ sinh năm 1945 hiện sống ở một ngôi làng nhỏ tại Thụy Sĩ cùng người bạn đời Henry Smith. Frida là một trong những người góp sức mở Bảo tàng ABBA ở Stockholm, Thụy Điển năm 2013.

Benny Andersson

Benny Andersson là tay keyboard của nhóm. Ông cũng là một trong hai nhạc sĩ sáng tác các ca khúc kinh điển cho ABBA. Sau khi ly hôn và ban nhạc tan rã, Benny Andersson tham gia vào nhiều dự án âm nhạc, thúc đẩy các ca khúc dân gian của Thụy Điển. Ông cũng có nhóm nhạc riêng Benny Anderssons Orkester (hay tên tiếng Anh là Benny Anderssons Orchestra). Album cuối cùng của nhóm này phát hành năm 2016.

Năm 1981, ngay sau khi hoàn tất thủ tục ly hôn Anni-Frid "Frida" Lyngstad, Benny làm đám cưới với người dẫn chương trình của Thụy Điển, Mona Nörklit, và có một con trai.

Benny Andersson gặp rắc rối với rượu một thời gian dài và phải đi cai nghiện. Ông chiến thắng nghiện ngập từ năm 2001. Theo tờ Veckans Affärer, Benny là một trong những triệu phú của Thụy Điển với khối tài sản lên tới 170 triệu USD.

Bjorn Ulvaeus

Công việc của Bjorn Ulvaeus thời hậu ABBA là sáng tác nhạc cho các vở nhạc kịch như Chess, Kristina från Duvemåla, Mamma Mia!... Bjorn và Benny vẫn liên lạc với nhau và đồng sản xuất bộ phim Mamma Mia! (2008), Mamma Mia! Here We Go Again (2018). Cả hai cũng thành lập công ty Littlestar, có trụ sở tại London, chuyên khai thác bản quyền những ca khúc lấy cảm hứng từ vở nhạc kịch Mamma Mia!. Theo Time, Bjorn và Benny kiếm được 4,3 triệu USD từ công việc này.

Năm 1981, Bjorn Ulvaeus kết hôn với nhà báo Lena Källersjö và có hai con gái. 10 năm sau đó, họ chủ yếu sống tại Anh để tiện công việc kinh doanh. Họ chuyển về Stockholm sau những năm 1990. Bjorn Ulvaeus sở hữu công ty NoteHeads, chuyên sản xuất phần mềm viết nốt nhạc. Năm 2008, Bjorn Ulvaeus tiết lộ trong cuộc phỏng vấn với MC Fredrik Skavlan, ông mắc chứng mất trí nhớ và không còn nhớ nhiều sự kiện quan trọng trong đời.

Agnetha Faltskog

Agnetha là một trong hai nữ ca sĩ chính của nhóm nhạc. Giống Frida, Agnetha theo đuổi sự nghiệp hát solo sau khi ABBA tan rã. Bà cho ra mắt nhiều album nhạc nhưng không thành công.

Agnetha Faltskog là một trong những thành viên kín tiếng nhất nhóm. Bà sống ẩn thân tại làng Ekero, phía Tây của Stockholm. Agnetha không dám di chuyển bằng máy bay sau tai nạn năm 1979 nên hủy tour quảng bá toàn cầu cho album My Colouring Book (2004). Agnetha xuất hiện nhiều hơn từ năm 2013, khi phát hành album A. Bà tham gia các buổi phỏng vấn và chia sẻ về lựa chọn của bản thân trên The Guardian: "Tôi nghĩ mình rất thực tế. Đời tôi có rất nhiều thứ, như con cái, các cháu, những chú chó, những ngôi nhà... Tôi có cuộc sống của riêng mình".

Đầu những năm 2000, Agnetha Faltskog quen Gert van der Graaf - người hàng xóm tự giới thiệu là fan của bà. Họ yêu nhau hai năm. Khi chia tay, người đàn ông trở thành kẻ đeo bám, đe dọa khiến Agnetha sợ hãi, phải đệ đơn kiện. Gert van der Graaf thừa nhận vì hâm mộ Agnetha mà tiêu hết gia tài để tiếp cận bà. Gert van der Graaf bị kết án hai năm tù.

Sau vụ ly hôn lần hai vào năm 1990 với Tomas Sonnenfeld, Agnetha không chia sẻ về cuộc sống riêng tư. Cho đến tuổi xế chiều, Agnetha vẫn cô độc.

* Bộ phim "Mamma Mia! Here We Go Again" sử dụng nhiều ca khúc của ABBA

Danh ca Cher xuất hiện trong Mamma Mia! Here We Go Again

ABBA là chữ cái đầu của tên các thành viên: Anni-Frid “Frida” Lyngstad, Benny Andersson, Bjorn Ulvaeus và Agnetha Fältskog. Bjorn và Benny đảm nhận sáng tác và nắm bản quyền các ca khúc, trong khi Frida và Agnetha có giọng hát trong và cao vút. Ban nhạc nổi danh từ cuối những năm 1970, đầu 1980 với hàng loạt ca khúc đình đám như Happy New Year, Fernando, Mamma Mia, The Name of the Game... ABBA vẫn là một trong những nhóm nhạc thành công nhất mọi thời, chỉ đứng sau The Beatles về lượng album bán ra. Đến nay, ban nhạc đã bán được hơn 500 triệu bản thu âm.

Thùy Liên