Nhiều đại nhạc hội bị hủy sau sự cố 7 người chết vì sốc thuốc

Kiểm soát chất cấm tại các đại nhạc hội ở Việt Nam còn lỏng lẻo

Sau sự cố bảy người tử vong do sốc thuốc trong lễ hội âm nhạc Du hành tới mặt trăng (Trip to the moon) tại Công viên nước Hồ Tây (Hà Nội) tối 16/9, Sở Văn hoá và Thể thao Hà Nội dừng cấp phép các loại hình âm nhạc tương tự cho đến khi có kết luận của cơ quan điều tra. Đối với các sự kiện đã được cấp phép nhưng chưa diễn ra, ông Tô Văn Động - Giám đốc Sở - cho biết Sở đã yêu cầu dừng tổ chức. Một số đơn vị cũng chủ động gửi giấy đề nghị rút lại sự kiện, trong đó có một chương trình ở Đồng Mô, một chương trình ở Sóc Sơn.

Lễ hội âm nhạc điện tử Lễ hội âm nhạc tối 16/9 tại Công viên nước Hồ Tây. Video: Hải Quân.

Ông Tô Văn Động - Giám đốc Sở Văn hoá và Thể thao Hà Nội.

Đại diện một đơn vị cho biết chương trình dự kiến diễn ra cuối tháng 9 của họ tại sân vận động Đại học Bách khoa (Hà Nội) sẽ không tổ chức. DJ Slim V cũng chia sẻ anh bị hủy sáu show diễn ngoài trời trong tháng 9 và 10.

Sự việc gây thiệt hại cho nhiều nhà tổ chức, nghệ sĩ. "Chúng tôi phải trả cát-xê hàng tỷ đồng cho nghệ sĩ nước ngoài trước khi chương trình diễn ra một tháng. Số tiền đổ vào marketing, truyền thông cũng khá lớn. Tuy nhiên, chúng tôi nghiêm túc chấp hành quyết định của cơ quan quản lý", đại diện một đơn vị nói.

DJ Nimbia.

DJ Nimbia cho biết sự cố ở lễ hội âm nhạc Du hành tới mặt trăng còn ảnh hưởng đến uy tín của cộng đồng nghe nhạc EDM văn minh ở Việt Nam. "Nền EDM Việt Nam đang phát triển và có xu thế hội nhập. Việc mời các nghệ sĩ quốc tế biểu diễn là cơ hội tốt để các DJ, khán giả trong nước giao lưu, học hỏi", anh nói. Trang Moon bày tỏ đứng sau các đơn vị tổ chức chân chính thường là những du học sinh nước ngoài, mong muốn quảng bá thể loại EDM về Việt Nam. "Đa phần họ là những người trẻ tâm huyết, yêu âm nhạc. Tôi mong khán giả tỉnh táo, văn minh khi thưởng thức âm nhạc", Trang Moon chia sẻ.

Ông Tô Văn Động nhận xét các lễ hội nhạc điện tử (EDM) là hoạt động văn minh, có nội dung tốt, phù hợp với xu hướng hiện đại. Sau khi cơ quan điều tra làm rõ nguyên nhân sự cố tại Công viên nước Hồ Tây (Hà Nội), Sở sẽ cân nhắc đề xuất tiếp tục cấp phép cho loại hình nghệ thuật này.

Về vấn đề an ninh, kiểm soát chất cấm tại các đại nhạc hội, ông Tô Văn Động cho biết sẽ yêu cầu ban tổ chức đảm bảo. "Ngoài cảnh sát, các công ty tổ chức sự kiện có quyền thuê lực lượng bảo vệ bên ngoài, miễn là đảm bảo an toàn. Nếu các công ty này không đủ điều kiện, cơ quan chức năng sẽ vào cuộc", ông Động nói thêm.

Hà Thu