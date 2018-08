Nhạc sĩ 'Đắp mộ cuộc tình' nhận ca sĩ Tố My làm con nuôi

Ca sĩ Tố My: 'Có đại gia đã đính hôn vẫn tán tỉnh tôi'

Ca sĩ Tố My chia sẻ Vũ Thanh tình cờ biết đến cô khi tìm giọng ca mới để hát phần hai bản hit bolero ông từng sáng tác. Khi xem một số MV của Tố My trên Youtube, nhạc sĩ nhận thấy cô có chất giọng phù hợp với ca khúc. Ông liên hệ với người đẹp 27 tuổi để gửi tặng cô bài hát. Ca khúc được đăng ký với Cục Sở hữu Trí tuệ để Tố My thu âm độc quyền.

Nhạc sĩ Vũ Thanh trong lần về nước gặp Tố My.

Gần đây, Vũ Thanh về nước gặp Tố My trao đổi ca khúc. Ông nhận cô làm con nuôi vì cảm nhận sự hữu duyên, gần gũi giữa hai người. Nhạc sĩ chia sẻ ông đã có con trai là ca sĩ Quốc Khanh, nay lại có thêm con gái nên rất hạnh phúc. Trong những ngày nán lại TP HCM, Vũ Thanh hướng dẫn Tố My cách cảm nhạc, luyến láy cho ca khúc mới. Hiện Tố My đã hoàn thiện phần ghi âm và chuẩn bị ra mắt phim ca nhạc cho bài này.

Đắp mộ cuộc tình 2 được tác giả viết thay lời tâm sự của người phụ nữ ông từng yêu thuở trai trẻ. Phần một do Vũ Thanh sáng tác vào năm 2006. Ca khúc là dòng tự sự của chàng trai về người yêu cũ, về một thời "đã hẹn với thề, để rồi lỡ mối duyên thơ". Những năm gần đây, nhạc phẩm này gây sốt trở lại ở nhiều tụ điểm ca hát. Nhiều ca sĩ như Quang Lê, Hồ Việt Trung... thể hiện ca khúc.

* Quang Lê hát 'Đắp mộ cuộc tình'

Nhạc sĩ Vũ Thanh tên thật là Võ Thanh Quang, sinh năm 1956 ở Quy Nhơn, Bình Định, hiện định cư ở Mỹ. Ông viết nhiều nhạc phẩm khác như Mẹ ơi, Phượng vĩ, Tình sử Huyền Trân...

Tố My sinh năm 1991 tại Đà Nẵng. Cô tốt nghiệp Đại học Luật TP HCM và làm việc trong ngành một thời gian. Sau đó, cô chuyển sang ca hát. Cô từng đoạt á quân chương trình Solo cùng Bolero 2015. Cô từng thể hiện thành công các bản Bolero như Duyên phận, Phải lòng con gái Bến Tre, Vùng lá me bay...

* Tố My hát 'Chờ người'

MV 'Chờ người' - Tố My

Tam Kỳ