Nguyễn Phi Hùng ra album cổ vũ tinh thần sống lạc quan

Nguyễn Phi Hùng kể nỗi nhớ nhà trong MV / Nguyễn Phi Hùng chụp ảnh cổ động phong trào tập Yoga

Album của Nguyễn Phi Hùng dẫn dắt người nghe đi từ không gian tươi trẻ đến những khoảnh khắc sâu lắng. Các ca khúc trong album do nhạc sĩ Dương Khắc Linh, Trần Lê Quỳnh và chính anh sáng tác như: Dancing in the sky, Khát vọng vươn xa, Về nhà đi, Chút tình thoáng qua, Thiên đường trong tim, Cuộc sống tươi đẹp, Hãy tin vào những ước mơ...

Ca sĩ Nguyễn Phi Hùng.

Nam ca sĩ cho biết thời điểm này phát hành album theo dạng truyền thống rất mạo hiểm, khó thu hồi vốn. Vì vậy, anh quyết định tung sản phẩm theo hình thức trực tuyến. Bên cạnh đó, anh phát hành một số CD để gửi tặng bạn bè và fan.

"Ngoài hoạt động nghệ thuật, tôi dành thời gian tập luyện thể chất và tinh thần bằng yoga. Tôi đang tham gia khóa học dành cho huấn luyện viên tại trường thể dục thể thao TP HCM để hiểu rõ về phương pháp tập luyện tăng cường sức khỏe cho mình, sau đó chia sẻ với mọi người. Tôi luôn tìm niềm vui, động lực sống mỗi ngày để học hỏi và khám phá nhiều điều. Chỉ cần có lối sống tích cực, tuổi tác không phải giới hạn gì quá ghê gớm", ca sĩ sinh năm 1977 nói.

Gần đây, Nguyễn Phi Hùng thường hát và ra mắt các ca khúc về quê hương, gia đình hơn là tình yêu. Ca sĩ giải thích anh có nhiều dịp gần gũi với giới công nhân, sinh viên nên luôn chọn bài hát mang nội dung nhớ về cội nguồn, giúp con người sống tốt và cố gắng hơn để theo đuổi ước mơ.

>> Xem thêm:

Nguyễn Phi Hùng kể nỗi nhớ nhà trong MV

Nguyễn Phi Hùng chụp ảnh cổ động phong trào tập Yoga

Đức Trí