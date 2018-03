Nguyễn Bách mang 'Piano Sings' trở lại

Ngày 6/3, tại TP HCM, nhạc sĩ Nguyễn Bách cùng các đồng nghiệp có cuộc gặp gỡ báo giới thông tin về chương trình hòa nhạc "Piano Sings" (Dương cầm hát).

Chương trình năm nay mang chủ đề "Vòng quanh thế giới trên phím đàn" ("Around the world on 88 keys"). Những nghệ sĩ dương cầm biểu diễn chính gồm có: Thạch Thái Đỗ Quyên, Lê Thị Minh Trang và Đoàn Lê Thanh Tú. Ngoài ra, còn có sự góp mặt của khoảng 10 nghệ sĩ khách mời: tay dương cầm Lương Sa Huỳnh, Nguyễn Thị Minh Tiên, Vũ Thị Phương Trân và nghệ sĩ Pavel Kushnir đến từ Nga. Pavel Kushnir tình cờ biết đến "Piano Sings" qua Internet. Nắm được các thông tin và ý nghĩa của chương trình, anh chủ động liên lạc với ban tổ chức đêm hòa nhạc để được bay đến TP HCM trình diễn bên các nghệ sĩ Việt.

Về đàn dây, đêm này có các nghệ sĩ Trần Đức Minh (double basse), Bùi Anh Sơn (violin). 2 ca sĩ nhạc thính phòng là Huỳnh Lợi, Nguyễn Thị Thanh Nga có màn song ca nhạc phẩm kinh điển của Italy Con te partirò.

Nhạc sĩ Nguyễn Bách và các nghệ sĩ của dòng nhạc hàn lâm mong muốn mang đến những chương trình nghệ thuật gần gũi với khán giả. Ảnh: Thoại Hà

Đúng với chủ đề, các nghệ sĩ sẽ dẫn dắt khán giả "dạo quanh" thế giới âm nhạc cổ điển qua các tiết mục chọn lọc của những tên tuổi như: Antonio Vivaldi, Beethoven, Chopin, Tchaikovsky, Georges Gershwin, S. Rachmaninov... Đêm nhạc có những điểm nhấn như: 5 biến tấu cho piano trên chủ đề Bèo dạt mây trôi của Nguyễn Bách, hay bản biên soạn mới dành cho dương cầm của nhạc phẩm rock được nhiều bạn trẻ yêu thích Stairway to Heaven.(Nấc thang đến thiên đường)... Lần đầu tiên, buổi diễn có sự kết hợp giữa kèn harmonica với piano qua sự góp mặt của 2 nghệ sĩ Hoàng Mạnh Hà và Nguyễn Hoàng Liên Sơn. Phần trình diễn của dàn nhạc thính phòng cùng gần 150 thành viên trong 2 ban hợp xướng thiếu nhi và người lớn (trường Âm nhạc B.A.C.H.) hứa hẹn mang đến nhiều cảm xúc cho khán giả.

Chương trình diễn ra vào 20h ngày 16/3 tại Nhà hát Thành phố, số 7 Công Trường Lam Sơn, TP HCM. Giá vé từ 150.000 đến 400.000 đồng, được bán tại nơi diễn và nhiều điểm khác trong thành phố.

Nhạc sĩ Nguyễn Bách, người khởi xướng và cầm trịch chương trình cho biết năm qua vì các nghệ sĩ quá bận rộn nên chưa thể tập hợp nhau để duy trì đêm "Piano Sings". Năm nay, để chương trình quay lại, cả êkíp phải lên kế hoạch tổ chức và tập luyện từ lâu.



"The Piano Sings" diễn ra lần đầu tiên vào năm 2009 trên sâu khấu Nhạc viện TP HCM và mau chóng được khán giả yêu thích. Năm 2010, chương trình diễn ra mang chủ đề "Piano and the rest" (Piano và những nhạc cụ khác của dàn nhạc). Đến năm 2011, với chủ đề "Vũ khúc trên phím đàn", Piano Sings (thuộc chuỗi hoạt động văn hóa chào mừng Ngày Âm Nhạc Việt Nam) được Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch bình chọn là một trong 10 sự kiện văn hóa nổi bật của năm.

Thoại Hà