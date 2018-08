'Ngựa hoang' Robbie Williams - tài năng song hành tai tiếng

Robbie Williams có thể bị phạt tiền vì vụ 'ngón tay thối' / Fox xin lỗi khán giả vì Robbie Williams giơ 'ngón tay thối'

Robbie Williams trở thành tâm điểm tại lễ khai mạc World Cup 2018 diễn ra trên sân Luzhniki, thủ đô Moskva, Nga hôm 14/6. Trong vai trò ca sĩ chính, anh làm chủ sân khấu, khuấy động không khí. Tuy nhiên, cuối phần trình diễn anh bất ngờ giơ "ngón tay thối" về phía máy quay. Đây là hành động mang ý nghĩa xúc phạm ở nhiều nơi trên thế giới, khiến Robbie Williams bị chỉ trích dữ dội.

Trong sự nghiệp, Robbie Williams từng nhiều lần gây sốc. Ca sĩ sinh năm 1974 được truyền thông Anh quốc gọi là "ngựa hoang" bởi tính cách bất cần cùng nhiều phát ngôn ngông cuồng. Trong đêm diễn mừng năm mới 2017 ở London (Anh), Robbie Williams hát ca khúc Auld Lang Syne. Anh xuống phía khán giả, hồ hởi làm động tác đập tay với fan. Tuy nhiên, nam ca sĩ ngay lập tức trở lại sân khấu và sử dụng dung dịch rửa tay. Hành động của anh khiến nhiều người hâm mộ tổn thương xen lẫn tức giận.

Năm 2014, trong đêm nhạc Swings Both Ways tại sân vận động Metro Radio ở Newcastle, Anh, Robbie Williams phấn khích chạy xuống sát khán giả để giao lưu. Trong lúc đang nhún nhảy, Robbie bị trượt chân và ngã nhoài. Anh đè lên một nữ khán giả trung niên, khiến người này gãy tay. Nam ca sĩ sau đó không gửi lời xin lỗi. Nhiều fan Mỹ mỉa mai: "Tôi hạnh phúc khi sống ở Mỹ vì Robbie Williams không ở đây". Trên sân khấu X-Factor 2012 của Italy, Robbie William nhảy với một vũ công để ngực trần và chỉ mặc quần lót. Anh cũng nhiều lần diện trang phục bó sát, biểu diễn gợi dục với các điệu nhảy mang tính khiêu dâm. Ca sĩ từng phát hành video có nhiều cảnh nhạy cảm - Come Undone. Robbie diễn cảnh anh tiệc tùng thâu đêm và quan hệ thể xác với gái điếm.

Giọng ca Anh cũng nhiều lần bị chỉ trích vì những phát ngôn, hành động lố lăng. Nổi bật là xu hướng khoe thân thể. Robbie Williams khỏa thân nhân dịp ra mắt đĩa nhạc Escapology năm 2002. Anh thoát y tại tiệc sinh nhật của Elton John năm 2007. Anh cũng nhiều lần cởi đồ trên các tạp chí. Gần nhất, ca sĩ không mặc quần áo, dùng tay che bộ phận nhạy cảm trên bìa tờ Attitude của Anh năm 2016.

Năm 2015, giọng ca đình đám làm mất hình ảnh khi tranh cãi với hàng xóm - nhà sản xuất âm nhạc Jimmy Page - khi anh có ý định cải tạo biệt thự ở phía Tây London. Robbie Williams sau đó phải công khai xin lỗi Jimmy Page. Robbie cũng gây hấn với các quan chức thể thao Đức. Năm 2003, anh đặt lịch biểu diễn tại một sân vận động ở Munich trong vài ngày và nhất định không chịu đổi lịch, khiến Đức phải lùi ngày tổ chức giải vô địch điền kinh thế giới. Ngoài ra, Robbie Williams từng nghiện ngập thời gian dài và nhiều lần đối mặt vấn đề tâm lý.

Trước khi đến với bà xã hiện tại - Ayda Field - năm 2006, cựu thủ lĩnh Take That vướng nhiều scandal tình ái. Cuối thập niên 1990, anh hẹn hò Mel C của nhóm Spice Girls trong thời gian ngắn. Nam ca sĩ sau đó gây sốc vì tuyên bố từng lên giường với bốn trong năm thành viên của nhóm này. Phát ngôn của anh bị nhóm nhạc chỉ trích thậm tệ. Robbie Williams còn tán tỉnh mẫu nude Nikkala Stott, diễn viên Lindsay Lohan, MC Emma Griffiths của MTV... Anh cũng nhiều lần công khai gạ gẫm, quan hệ với các fan nữ.

Thế nhưng, Robbie Williams nhiều lần thừa nhận 49-50% con người anh khao khát yêu đương đồng giới. Anh cũng là ngôi sao tích cực ủng hộ cộng đồng LGBT. Trong nhiều bài phỏng vấn, anh tâm sự mình cô đơn và luôn cố gắng tìm kiếm tình yêu thực sự.

Dù vướng nhiều scandal, không ai có thể phủ nhận tài năng của Robbie Williams.

Năm 1995, khi mới 16 tuổi, Robbie Williams được phát hiện trong một cuộc thi tìm kiếm tài năng và trở thành giọng ca chính của nhóm nhạc năm thành viên Take That. Trong 5 năm, Take That có nhiều bản hit như Might It Be Magic, I Found Heaven, Everything Changes, How Deep Is Your Love... Boy band trở thành hiện tượng ở châu Âu và dần được yêu thích trên toàn thế giới. Tuy nhiên, Robbie Williams thực sự bùng nổ khi bắt đầu hoạt động solo từ năm 1996.

Thời điểm Take That tan rã, nam ca sĩ tuyên bố: “Giờ tôi đã có thời gian cho riêng mình”. Năm 1998, anh gây tiếng vang với Angels. Ca khúc trở thành single bán chạy trong lịch sử âm nhạc Anh với 2,5 triệu bản. Album thứ hai mang tên I've Been Expecting You (1998) bán được ba triệu bản ở Anh và bốn triệu bản ở thị trường châu Âu. Đến nay, anh có 11 album phòng thu, bán ra 6,6 triệu đĩa ở Anh và 75 triệu đĩa trên thế giới. Anh từng nhận tám giải Brit Awards, trong đó bốn lần chiến thắng giải "Nam nghệ sĩ xuất sắc". Robbie Williams được vinh danh "Nghệ sĩ vĩ đại thập niên 1990" tại giải UK Music Hall of Fame, năm 2004. Giải từng được trao cho một số nghệ sĩ như Elvis Presley, The Beatles, Bob Marley, Madonna, U2...

Có thể nói, Robbie Williams là điển hình của mẫu nghệ sĩ "lắm tài nhiều tật" gây tranh cãi. Barry Egan của tạp chí Independent từng nhận xét anh là “thiên tài phức tạp”, trường hợp khiến hàng triệu fan và giới chuyên môn tranh cãi. “Một linh hồn bị đày đọa nhảy múa giữa khoảng tối trong tâm trí của Robbie Williams”, Barry Egan viết.

