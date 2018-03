'Ngôi nhà âm nhạc': Nam bứt phá, nữ tụt lùi

Liveshow 5 diễn ra tối 22/6 tại TP HCM có nội dung thi khá khó, đòi hỏi thí sinh kỹ thuật cao cả về giọng hát và vũ đạo khi hát nhạc xưa và múa đương đại. Sự cố gắng của các thí sinh được ghi nhận trong chính thử thách này.

Tăng Ngọc Tuyền hát ca khúc 'Nothing's gonna change my love for you'. Ảnh: Lý Võ Phú Hưng.

Sau 2 tuần liên tiếp lọt vào top nguy hiểm, thí sinh Tăng Ngọc Tuyền đã có bước đột phá khi mang đến tiết mục múa đương đại mang tên Đó không phải là nỗi đau. Anh hóa thân thành một bệnh nhân tâm thần, thể hiện nỗi đau của những con người mang căn bệnh quái ác. Tiết mục dàn dựng mới lạ được đạo diễn Lê Hoàng và ca sĩ Đoan Trang đánh giá cao và cho điểm 10. Bài hát Nothing's gonna change my love for you cũng mang lại một điểm cộng cho nam thí sinh khi thể hiện chất giọng khá nhẹ nhàng, tình cảm.

Đề tài đêm thi là dòng nhạc tình đúng với sở trường của thí sinh Quốc Huy, nên đêm qua anh thể hiện khá trọn vẹn phần hát trong ca khúc Ru đời đi nhé. “Đêm nay là đêm của bạn” là nhận xét của giám khảo Hồ Hoài Anh dành cho anh. Tuy nhiên, phần vũ đạo của Quốc Huy không được ban giám khảo đánh giá cao khi thể hiện bài múa hiện đại mang tên Nhịp thời gian.

Hoài Phong có phần tạo hình đẹp mắt trong điệu múa đương đại Tôi là ai. Đoan Trang cho rằng anh làm được nhiều động tác khó và cho thấy thân hình rất dẻo khi múa. Về phần thi hát, vẫn một phong cách lịch lãm, nam thí sinh nồng nàn trong bài hát Right here waiting for you. Cách hát an toàn, nhẹ nhàng của anh đủ ghi điểm cao đối với ban giám khảo.

Thiều Trâm chọn điệu múa ballad biểu diễn. Ảnh: Lý Võ Phú Hưng.

Thí sinh nam có sự tiến bộ nhất định thì thí sinh nữ lại có những bước lùi so với những tuần trước.

Thủy Tiên là thí sinh được ban giám khảo đánh giá cao bởi cô có phong độ ổn định và có tố chất của ca sĩ giải trí. Tuy nhiên, việc chọn bài hát không phù hợp trong đêm qua khiến cô bị mất điểm. May mắn trước đó, nữ thí sinh đã thể hiện thành công phần nhảy đương đại Tôi là ai với gương mặt đầy biểu cảm. Nhạc sĩ Hồng Thuận nhận xét: "Vũ đạo của bạn là một trong những tiết mục hay nhất trong đêm nay".

Thiều Trâm lột xác khỏi hình ảnh mạnh mẽ để trở thành một cô công chúa dịu dàng trong điệu múa Ballet. Trong phần thi nhảy, cô đã thể hiện tốt phần khung tay, cơ thể uyển chuyển cần có khi múa. Giám khảo Lê Hoàng có lời khen dí dỏm: “Tôi đặc biệt khen phần múa của bạn bởi bạn là người duy nhất chọn Ballet. Bạn cũng đã được một phần mười Ballet. Nếu chỉ học một tuần thì rất khó. Anh Hồ Hoài Anh nếu tập cũng khó mà múa được như bạn”.

Tuy nhiên, với phần hát, Thiều Trâm đã đánh mất phong độ vốn có khi hát sai lời bài hát Quỳnh Hương của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn quá quen thuộc. Với tổng số điểm thấp nhất từ giám khảo cùng số lượt bình chọn cũng thấp nhất từ khán giả, cô phải chia tay "Ngôi nhà âm nhạc".

Sở hữu gương mặt xinh xắn, Yến Chi chiếm được cảm tình của ban giám khảo trong bài nhảy hóa thân thành một cô gái say đắm trong tình yêu. Với bài hát Tóc mây, do luyến láy nhiều, cô bị sai tông nhạc. Hồ Hoài Anh nhắc nhở: "Trong một bài hát các bạn phải biết chọn cái nào là trọng tâm thì mới có thể chạm đến cảm xúc khán giả, nhưng cũng phải chú ý đến kỹ thuật một chút".

Mỹ Lệ cùng các thí sinh "Ngôi nhà âm nhạc" hát ca khúc 'Đêm đô thị'. Ảnh: Lý Võ Phú Hưng.

Trên nền nhạc bài hát Sai của Mỹ Tâm, Tuyết Trâm thể hiện bài múa đương đại khá thuyết phục khán giả và ban giám khảo qua những động tác mềm mại đầy biểu cảm. Dù đã trải qua năm tuần thi, nữ thí sinh này vẫn thiếu bình tĩnh khi hát trên sân khấu. Ban giám khảo phải nhắc nhở cô tập luyện kỹ hơn để lấy thêm sự tự tin cho các tuần thi sau.

Liveshow thứ sáu diễn ra lúc 20h30 ngày 29/6 tại TP HCM.

Hoàng Dung