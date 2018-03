Ngọc Sơn hội ngộ cháu gái Thái Châu trên sân khấu sau 28 năm

Quang Lê: 'Fan Ngọc Sơn chỉ trích tôi vì dám bực bội với anh ấy' / Hà My: 'Hoài Linh không ngoại tình khi yêu tôi ngày trước'

Đêm nhạc Ngọc Sơn - Hà My và những tình khúc Bolero sắp diễn ra là dịp nam ca sĩ gặp gỡ khán giả sau thời gian dài bận rộn tham gia các game show. Anh mời Hà My tham gia vào đêm nhạc sau khi cả hai ghi hình chung ca khúc Hoa mười giờ cho chương trình Tình Bolero hoan ca mới đây.

* Ngọc Sơn và Hà My hát 'Hoa mười giờ'

Ngọc Sơn quen Hà My - cháu gái danh ca Thái Châu - từ năm cô 16 tuổi. Khi ấy, vì mến cô bé xinh xắn, hát hay, anh mời cô cùng thể hiện bài Hoa mười giờ. Sau đó, Hà My bắt đầu con đường biểu diễn chuyên nghiệp và hợp tác với Ngọc Sơn trong nhiều sản phẩm.

Những năm sau, vì hoàn cảnh gia đình, cháu gái Thái Châu rời khỏi làng nhạc. Thi thoảng, Ngọc Sơn gặp lại cô nhưng họ không trò chuyện được nhiều.

Ca sĩ Ngọc Sơn và Hà My sẽ tái hợp trên sân khấu.

Ở lần hội ngộ, ngoài Hoa mười giờ, Ngọc Sơn và Hà My sẽ hát Lỡ yêu do anh sáng tác. Trong phần đơn ca, cô thể hiện một số nhạc phẩm như Trả lại em, Vùng lá me bay... còn Ngọc Sơn hát Tình cha, Hát nữa đi em, Hoa sứ nhà nàng, Đường về hai thôn hay Tình nghèo có nhau.

Ngoài ra, chương trình còn có sự tham gia của giọng ca Nguyễn Ngọc Sơn (thí sinh Solo cùng Bolero 2015) và Phan Diễm (thí sinh đội Ngọc Sơn trong Thần tượng Bolero 2017).

Hà My sinh năm 1978. Từ năm tám tuổi, cô đã theo đoàn hát cải lương. Năm 15 tuổi, cô rẽ sang hát tân nhạc, nổi tiếng với những tác phẩm mang âm hưởng dân ca Nam Bộ. Tuy nhiên, ca sĩ tâm sự nhiều sai lầm, bồng bột của tuổi trẻ khiến cô đánh mất sự nghiệp.

Đức Trí