Ngô Tôn làm vệ sĩ của MC xinh đẹp xứ Đài

Video cho ca khúc Tâm đông nãi đích tâm đông (My heart aches because your heart aches) của nhóm nhạc Đài Loan ra mắt hôm 10/9. Video lấy cảm hứng từ bộ phim The Bodyguard (1992) kể về mối tình giữa một minh tinh (Whitney Houston) và chàng vệ sĩ đẹp trai (Kevin Costner).

Ngô Tôn và Hầu Bội Sâm trong video nhạc mới của nhóm Phi Luân Hải.

Trưởng nhóm Phi Luân Hải (Fahrenheit), Ngô Tôn (Wu Chun), không chỉ vào vai vệ sĩ mà còn là người xây dựng ý tưởng cho video nhạc. Trong bài hát, Hầu Bội Sâm (Patty Hou) diễn vai tương tự chính mình ngoài đời, một MC truyền hình xinh đẹp và nổi tiếng, đi đâu cũng phải có vệ sĩ đưa đón. ( Xem clip )

Nội dung video nhạc tiến triển tương tự nhiều bộ phim lãng mạn, mối tình giữa hai nhân vật chính ngang trái vì ngay từ đầu nữ MC đã đính hôn. Điều trùng hợp là ngoài đời Hầu Bội Sâm cũng vừa đính hôn với thiếu gia ngành bất động sản Huỳnh Bá Tuấn (Ken Huang) hồi tháng 1.

Nhóm nhạc Phi Luân Hải (từ trái sang): Uông Đông Thành, Thần Diệc Nho và Viêm Á Luân và Ngô Tôn. Ảnh: blacktulip.

Theo Libertytimes, đây là lần đầu tiên Ngô Tôn giành quyền diễn vai chính trong một video nhạc của Phi Luân Hải. Nam ca sĩ cười lớn: “Cuối cùng cũng đến lượt tôi. Uông Đông Thành đóng Stay with me, Viêm Á Luân đóng Lonesome Spirit, giờ đến phiên tôi chiếm sân khấu”.

Trong vai vệ sĩ, đích thân Ngô Tôn lái xe đưa nữ chủ nhân quyến rũ đi dạo. Họ vào cửa hàng áo cưới để chọn cho một bộ váy lộng lẫy cho đám cưới sắp tới của cô. Chàng vệ sĩ vẫn giữ gương mặt lạnh băng sau cặp kính mát nhưng trái tim lại rung động trước cử chỉ đoan trang của cô gái. Ngô Tôn còn thể hiện khả năng diễn cảnh hành động khi đánh lại kẻ xấu rắp tâm bắt cóc nữ MC.

Ngô Tôn trong tạo hình chàng vệ sĩ. Ảnh: MTV.

Hầu Bội Sâm cho biết, lần hợp tác với Ngô Tôn để lại cho cô nhiều ấn tượng sâu sắc. “Chúng tôi quay cảnh cấp cứu với xe cứu thương. Nhân vật của Ngô Tôn bị thương vì chiến đấu để bảo vệ nữ MC. Trong xe cứu thương, chàng vệ sĩ thổ lộ với cô gái. Sau đó, cô xuống xe để anh ở lại một mình. Ngô Tôn biểu lộ cảm xúc đau đớn vì một người phụ nữ qua ánh mắt của anh".

"Một cảm xúc đầy nam tính và trách nhiệm, khiến tôi cảm nhận được tận cùng nỗi đau đó", Hầu Bội Sâm nói.

Hòa Ca