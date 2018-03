Nghệ sĩ violin Anh Tú làm liveshow nhạc phim Hàn

Khán giả thủ đô thưởng thức 'Gà gáy' phong cách giao hưởng

Concert gồm nhiều bản nhạc quen thuộc như Oh Na Ra (phim Nàng Dea Jang Geum), Fate (phim Nhà vua và chàng hề), Judgment day (phim Mặt nạ cô dâu), Help Me Love (phim Giày thủy tinh), From The Beginning Until Now (phim Bản tình ca mùa đông), Forever (phim Mối tình đầu), Maria (phim Sắc đẹp ngàn cân)...

* Anh Tú trình diễn "Forever" (nhạc phim "Mối tình đầu")

Ngoài ra, nghệ sĩ violin Anh Tú cũng trình diễn nhiều tác phẩm thuộc dòng nhạc Trot (nhạc Pop cổ của Hàn Quốc) như Don't go away, Return to Busan Harbor, Omona - Oh My Goodness... Ở phần kết, anh trình diễn liên khúc Nối vòng tay lớn - Arirang.

Nghệ sĩ Anh Tú.

Chương trình Mối tình đầu do nghệ sĩ violin Anh Tú và bà xã anh - nghệ sĩ opera Việt Dung - khởi xướng. Họ mong muốn kết nối hai nền văn hóa Việt - Hàn. Sau concert ở Việt Nam, êkíp sẽ biểu diễn tại Seoul vào tháng 12.

Hà Thu