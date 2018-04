Nghệ sĩ nhạc cổ điển Benjamin Appl tới Việt Nam biểu diễn

Nhà hát TP HCM tổ chức đêm nhạc Tchaikovsky / Hòa nhạc cổ điển chào năm mới

Benjamin Appl sẽ hát các tác phẩm của Robert Schumann, Franz Schubert, Johannes Brahms, Felix Mendelssohn, Benjamin Britten, Francis Poulenc... Các tiết mục được xâu chuỗi thành một câu chuyện tình yêu với đầy đủ cung bậc hạnh phúc, khổ đau... Theo Benjamin, đó là những điều muôn thuở trong tình yêu mà khán giả bất kỳ thế hệ nào cũng có thể tìm thấy mình trong đó.

Nghệ sĩ Benjamin Appl trình diễn bằng tiếng Anh trong đêm nhạc ở TP HCM.

Benjamin Appl sinh năm 1982, là giọng ca baritone (giọng nam trung) nổi tiếng người Đức, từng đoạt nhiều giải thưởng của các viện âm nhạc châu Âu. Anh nhiều lần trình diễn tại các nhà hát lớn như Barbican Centre (Anh), Concertgebouw (Hà Lan), Konzerthaus (Austria), Philharmonie de Paris (Pháp)...

* Benjamin Appl trình diễn "Erlkönig"

Nghệ sĩ nhạc cổ điển Benjamin Appl tới Việt Nam 'kể' tình ca

Giọng ca người Đức sẽ kết hợp nghệ sĩ piano Bích Trà trong đêm diễn tại Soul Live Project Complex (TP HCM) tối 21/4. Nghệ sĩ Bích Trà cũng đảm nhiệm vai trò giám đốc nghệ thuật của đêm nhạc. Chị là người Việt Nam đầu tiên được trao tặng danh hiệu ARAM (Associate of the Royal Academy of Music - thành viên của Viện âm nhạc Hoàng gia, Anh) cho những cống hiến trong âm nhạc. Những bản thu âm của Bích Trà được giới chuyên môn đánh giá cao, từng hai lần được báo The Independent (Anh) chọn là "Album của tuần". Chị và Benjamin Appl từng làm việc cùng nhau ở London.

Như Anh