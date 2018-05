Nghệ sĩ guitar Nhật Yuki Matsui đến Việt Nam biểu diễn

Hàng trăm khán giả dự Liên hoan Guitar quốc tế Sài Gòn

Chương trình có tên gọi Yuki Matsui - Live in Vietnam 2018. Trong chuỗi minishow, Yuki Matsui sẽ trình diễn các nhạc phẩm nổi tiếng anh từng thể hiện như Rider, Night street, Memories clock, You & me... Chương trình diễn ra vào tối 27/4 tại TP HCM, 28/4 tại Đà Nẵng, 29/4 ở Hà Nội.

Yuki Matsui truyền cảm hứng cho nhiều người chơi guitar ở châu Á.

Lần đầu tiên nghệ sĩ sinh năm 1986 đến Việt Nam. Anh bất ngờ khi nhiều bạn trẻ yêu thích guitar ở Việt Nam xem anh là thần tượng. "Tôi rất hồi hộp và phấn khích", Yuki chia sẻ. Ngoài biểu diễn, anh còn dự định kết hợp du lịch, khám phá các món đặc sản địa phương.

Chương trình do House of stars thực hiện. Tổ chức này gồm nhiều bạn trẻ Việt yêu âm nhạc và mong muốn đưa các nghệ sĩ quốc tế đến gần với khán giả trong nước. Tour diễn của Yuki Matsui dự tính có khoảng 800 khán giả tham dự ở ba điểm diễn. Ba guitarist Việt Nam diễn mở màn là các bạn trẻ chiến thắng trong Shining with Yuki - cuộc thi đàn guitar được gợi cảm hứng bởi Yuki Matsui.

* Yuki Matsui đàn cover 'Let it go' - nhạc phim 'Frozen'

Yuki Matsui sinh ra tại Yokohama, Nhật Bản. Anh nổi tiếng với phong cách đàn theo hình thức finger-style (kỹ thuật đàn nâng cao: gảy các dây đàn trực tiếp bằng ngón, móng tay...). Thuở nhỏ, sau khi chấn thương vì chơi bóng rổ, anh bắt đầu chú ý đến guitar qua ngón đàn của nghệ sĩ kỳ cựu Kotaro Oshio. Anh bắt đầu đăng các video chơi guitar lên Youtube và trở thành hiện tượng.

Năm 2010, anh tổ chức liveshow đầu tiên ở Shibuya, Tokyo. Anh đã phát hành các album Friend, For you... Kênh Youtube của nghệ sĩ hiện có hơn 100 nghìn người đăng ký theo dõi, nhiều video đạt hàng triệu lượt xem.

Tam Kỳ