New York về đêm trong video mới của Justin Timberlake

Video ca khúc mới nhất "Take Back the Night" của Justin Timberlake phát hành hôm 30/7. "Take Back the Night" được quay tại nhiều địa điểm của New York, tái hiện cuộc sống ồn ào, huyên náo và tràn đầy màu sắc của thành phố được mệnh danh là không ngủ về đêm.

Justin Timberlake trong video mới.

Trong video, Justin có mặt trong quầy bar rượu, trong câu lạc bộ, trên Quảng trường Thời đại, trong khu phố của người Hoa. Nam ca sĩ cũng khoe những màn trình diễn trên đường phố với đám trẻ nhỏ hay nhảy nhót gợi cảm trong câu lạc bộ đêm. Hình ảnh xen kẽ với những thước phim ghi lại buổi diễn live của Justin và đồng nghiệp Jay-Z trên sân vận động Yankee trong chuyến lưu diễn gần đây của họ.

Justin Timberlake và các vũ công nhí trên đường phố.

"Take Back the Night" là single đầu tiên trong album phòng thu thứ tư của Justin Timberlake có tên "The 20/20 Experience - Phần 2". Album sẽ phát hành vào tháng 9, nối tiếp thành công của phần một "The 20/20 Experience” đã ra mắt hồi tháng 3.

Song Ngư