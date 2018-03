Năm ca khúc tranh giải 'Nhạc phim xuất sắc' tại Oscar 2018

'The Greatest Showman' chưa chạm đến chiều sâu cảm xúc

Mystery of Love (OST Call Me by Your Name)

"Oh, oh whoa whoa is me

The first time that you touched me

Oh, will wonders ever cease?

Blessed be the mystery of love..."

"Tôi được là chính tôi

Trong lần đầu người chạm vào tôi

Ôi, liệu những điều tuyệt vời có tồn tại mãi mãi?

Những bí ẩn trong tình yêu thật đẹp đẽ..."

"Mystery of Love" (OST Call Me By Your Name)

Mystery of Love do Sufjan Stevens sáng tác và biểu diễn, Thomas Bartlett sản xuất, phát hành đầu tháng 12 năm ngoái. Ca khúc mang âm hưởng acoustic nhẹ nhàng, êm dịu với ca từ lãng mạn. Giọng hát giàu chất tự sự của Sufjan Stevens phù hợp khi miêu tả mối tình đồng tính nhiều ẩn ức của Elio Perlman và Oliver. Mystery of Love được nhiều chuyên gia kỳ vọng giành giải "Nhạc phim xuất sắc" tại lễ trao giải Oscar 2018.

Timothée Chalamet (vai Elio) và Armie Hammer (vai Oliver) trong "Call Me by Your Name".

Remember Me (OST Coco)

"Remember me

Don't let it make you cry

For ever if I'm far away

I hold you in my heart

I sing a secret song to you

Each night we are apart..."

"Hãy nhớ về cha

Đừng để lời chia tay khiến con rơi lệ

Dù có chia xa, con vẫn ở trong trái tim cha

Và cha luôn hát khúc ca bí mật dành tặng con mỗi đêm chúng ta xa cách..."

Remember Me (OST Coco)

Coco nói về hành trình theo đuổi đam mê âm nhạc của cậu bé Miguel. Remember Me - ca khúc chủ đề của phim - do vợ chồng Kristen Anderson-Lopez và Robert Lopez sáng tác. Trước đó, họ từng viết bản nhạc phim đình đám Let It Go.

Remember Me là khúc hát ru có giai điệu ngọt ngào, khuyên nhủ những đứa trẻ mạnh mẽ trước những biến cố trong cuộc đời. Trong phim, bài hát xuất hiện dưới nhiều hình thức, một trong số đó là bản solo của diễn viên Benjamin Bratt. Benjamin Bratt vào vai Ernesto de la Cruz - huyền thoại âm nhạc Mexico. Tác phẩm nổi tiếng nhất của ông là Remember Me. Ngoài ra, cặp ca sĩ Natalia LaFourcade và Miguel cũng trình bày ca khúc ở một số phân đoạn.

Stand Up for Something (OST Marshall)

"You can have all the money in your hands

All the possessions anyone can ever have

But it's all worthless treasure, true worth is only measured

Not by what you got, but what you got in your heart..."

"Bạn có thể sở hữu nhiều tiền

Cùng tất cả những tài sản mà ai cũng có

Nhưng chúng là những thứ vô giá trị, chỉ đơn thuần mang ý nghĩa đo lường

Đó không phải là tất cả những gì bạn có, những điều tồn tại trong trái tim bạn..."

Stand Up for Something (OST Marshall)

Marshall là bộ phim về cuộc đời của Thurgood Marshall – Tư pháp Tòa án tối cao Mỹ gốc Phi đầu tiên. Stand Up for Something - ca khúc chủ đề của phim - do Common và Diane Warren sáng tác, Andra Day và Common biểu diễn.

Ca khúc mang âm hưởng soul, nói về ý nghĩa của các giá trị tinh thần trong cuộc sống. Bài hát từng giành giải "Nhạc phim xuất sắc" tại Hollywood Film Awards diễn ra hồi tháng 11 năm ngoái.

This Is Me (OST The Greatest Showman)

"I am not a stranger to the dark

Hide away, they say

'Cause we don't want your broken parts

I've learned to be ashamed of all my scars..."

"Tôi đã quen với bóng tối

Họ nói tôi hãy giấu mình đi

Vì những tổn thương của tôi là thừa thãi

Tôi học cách xấu hổ với những vết sẹo trên mình..."

This Is Me

This is Me do Benj Pasek và Justin Paul - tác giả bản hit City of Stars của phim La La Land - sáng tác. Ca khúc do diễn viên Keala Settle - người đóng một vai phụ trong phim thể hiện. Ngoài ra, Kesha cũng phát hành một phiên bản khác của ca khúc.

Benj Pasek chia sẻ This is Me được lấy cảm hứng từ nhân vật do Keala Settle thủ vai trong phim - một phụ nữ có bộ râu kỳ rậm rạp, thường xuyên bị chế giễu. Ca khúc viết về sự tự ti, vết thương của những người bị xã hội kỳ thị và nghị lực phi thường của họ. Ca khúc giành giải "Nhạc phim xuất sắc" tại lễ trao giải Quả Cầu Vàng hôm 8/1.

Might River (OST Mudbound)

"White flag in hand

I don't want to fight

No lines in the sand, I'm on your side..."

"Cầm cờ trắng trong tay

Tôi không còn muốn chiến đấu

Không còn ranh giới nào trên cát, tôi đứng về phía bạn..."

Might River (OST Mudbound)

Mudbound là thước phim về xã hội Mỹ thời kỳ hậu chiến tranh thế giới thứ hai, xung đột của nạn phân biệt chủng tộc tại vùng đất nghèo bên dòng sông Mississippi. Ca khúc chủ đề - Might River - do Blige and Raphael Saadiq sáng tác, Mary J. Blige biểu diễn. Bài hát nói về khao khát hòa bình, hòa hợp dân tộc của người Mỹ.

Hà Thu