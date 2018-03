Năm ca khúc có tầm ảnh hưởng nhất của Michael Jackson

Cuộc sống ba con Michael Jackson tám năm sau ngày bố mất / Michael Jackson qua 50 năm sống

Michael Jackson qua đời ngày 25/6/2009. Tám năm sau ngày "ông hoàng nhạc Pop" ra đi, âm nhạc của Jackson vẫn vẹn nguyên giá trị nhân văn, thể hiện khát khao hòa bình và niềm tin vào một thế giới tốt đẹp hơn.

"Man In The Mirror"

Man In The Mirror là single nằm trong album Bad của Michael Jackson, phát hành tháng 1/1988, do Glen Ballard và Siedah Garrett sáng tác. Man In The Mirror chứa đựng sự tiếc thương dành cho Yoshiaki Ogiwara, bé trai năm tuổi người Nhật Bản bị bắt cóc tống tiền và sát hại hồi tháng 9/1987. Lúc đó, Michael Jackson đang lưu diễn tại đất nước mặt trời mọc. Ông đã hát ca khúc trong các buổi biểu diễn ở Osaka và Yokohama sau đó.

Man In The Mirror - Michael Jackson

MV Man In The Mirror tập hợp những hình ảnh về nạn đói, chiến tranh, bạo lực, những người vô gia cư. Từ đó, Michael bày tỏ hy vọng về một tương lai tươi sáng, đồng thời gửi gắm thông điệp: "Nếu bạn muốn thế giới này trở nên tốt đẹp hơn. Hãy tự nhìn lại mình và thay đổi bản thân". (If you wanna make the world a better place. Take a look at yourself, and then make a change).

Cây bút Jon Pareles của The New York Times cho rằng bài hát có tác dụng "khích lệ tinh thần" mỗi người. Davitt Sigerson của The Rolling Stone khẳng định Man In The Mirror là một trong những điều tốt đẹp nhất mà "ông vua nhạc Pop" tạo ra. Ca khúc đứng đầu bảng xếp hạng Billboard trong hai tuần và giành một đề cử "Ghi âm của năm" tại Grammy năm 1988. Man in the Mirror cũng là bản nhạc khép lại bộ phim Michael Jackson's This Is It phát hành sau khi ông qua đời hồi năm 2009.

"Heal The World"

“…Heal the world, make it a better place for you and for me and the entire human race

There are people dying, if you care enough for the living, make a better place for you and for me…”

“…Hãy hàn gắn thế giới, biến thế giới thành một nơi tốt đẹp hơn, cho bạn, cho tôi và cho cả nhân loại

Vẫn còn nhiều người phải chết, vậy nếu bạn quan tâm đến những người còn sống, hãy tạo một thế giới đẹp hơn cho bạn và cho tôi…”

Heal The World là single nằm trong album thứ tám mang tên Dangerous của Michael, phát hành năm 1991. Trong bộ phim tài liệu Living with Michael Jackson, nam ca sĩ cho biết ông đã viết bài hát tại điền trang Neverland, California, Mỹ. Heal the World cũng là sáng tác khiến ông tự hào nhất. MV bài hát do Joe Pytka thực hiện, mô tả cuộc sống của trẻ em ở những nước xảy ra nạn đói, chiến tranh.

David Browne của Entertainment Weekly ca ngợi Heal The World là tiếng nói tích cực, mạnh mẽ, trong trẻo. Thông qua sức ảnh hưởng của bài hát, Michael Jackson đã thành lập tổ chức từ thiện Heal the World Foundation với mục đích cải thiện cuộc sống của trẻ em.

"Earth Song"

Earth Song là single nằm trong album thứ chín của Michael Jackson mang tên HIStory: Past, Present and Future, Book I, phát hành năm 1995. Bài hát do chính "ông vua nhạc Pop" sáng tác, đề cập đến môi trường, bảo vệ động vật.

Earth Song - Michael jackson

MV Earth Song do nhiếp ảnh gia Nick Brandt thực hiện ở châu Phi, châu Mỹ và châu Âu, tập trung mô tả các thảm họa thiên nhiên như cháy rừng, bão tố, lũ lụt. Từ đó, Michael đặt ra câu hỏi: "What's about us?" (Loài người chúng ta thì sao) để nhấn mạnh thông điệp: Tương lai của nhân loại phụ thuộc vào chính hành động của mỗi cá nhân.

Earth Song nhận được nhiều đánh giá tích cực từ các nhà phê bình. Đa số ý kiến cho rằng ca khúc giống như một bài thánh ca, tác động mạnh mẽ đến nhận thức, hành động của con người trong việc bảo vệ thiên nhiên, môi trường.

"We Are The World"

We Are The World do Michael Jackson và Lionel Richie sáng tác, được nhóm USA for Africa thu âm và phát hành năm 1985. Nhóm gồm 44 nghệ sĩ ủng hộ châu Phi, trong đó có nhiều tên tuổi lớn như Bob Dylan, Billy Joel, Diana Ross.

Lời bài hát We Are The World nhắc nhở mỗi người về trách nhiệm đối với thế giới, đồng loại:

"We are the world,

We are the children

We are the ones who make a brighter day"

"Chúng ta là thế giới

Chúng ta giống như những đứa trẻ

Chúng ta sẽ làm nên một ngày mai tươi sáng hơn"

We Are The World - Michael Jackson

Single We Are The World bán được 20 triệu bản và trở thành một trong những đĩa đơn bán chạy nhất mọi thời đại. Lợi nhuận từ việc bán đĩa được dùng để thành lập quỹ từ thiện hỗ trợ người dân ở các nước châu Phi, đặc biệt là Ethiopia, nơi có khoảng một triệu người thiệt mạng trong nạn đói năm 1983 - 1985. Một năm sau khi phát hành We Are the World, quỹ từ thiện đã quyên góp được 44,5 triệu USD.

"Black Or White"

Black Or White là single nằm trong album thứ tám của Michael Jackson, phát hành ngày 11/11/1991, do "ông vua nhạc Pop" và Bill Bottrell viết lời. Ca khúc mang âm hưởng sôi động, lời ca vui nhộn. Hãng đĩa Epic Records giới thiệu Black Or White là "bản Rock and Roll về sự hòa hợp sắc tộc".

Black or White - Michael Jackson

"I said if you're thinkin' of being my baby

It don't matter if you're black or white

I said if you're thinkin' of being my brother

It don't matter if you're black or white"

"Tôi nói nếu em muốn trở thành bạn gái của tôi

Chẳng sao đâu dù em da đen hay da trắng

Tôi nói nếu bạn muốn trở thành người anh em của tôi

Chẳng sao đâu dù bạn da đen hay da trắng"

MV Black or White do John Landis thực hiện, có sự tham gia của ngôi sao nhí một thời Macaulay Culkin.

Vĩ Thanh