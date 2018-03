Năm album quốc tế được mong chờ đầu năm 2018

10 ca sĩ được tìm kiếm nhiều nhất năm 2017

"Camila" - Camila Cabello (12/1)

Trang Billboard xếp Camila ở vị trí đầu tiên trong danh sách các album đáng chờ đợi nhất trong năm. Havana - single đầu tiên trong album - đoạt quán quân trên bảng xếp hạng âm nhạc ở Anh, Australia, Đức, Hà Lan, New Zealand, Thụy Sĩ... Ở Mỹ, ca khúc đoạt á quân bảng xếp hạng Billboard. Ngoài Havana, tạp chí Billboard cũng đánh giá cao Never Be the Same - single thứ hai của album.

'Havana' - bản nhạc Latin gây sốt sau 'Despacito'

Camila là album đầu tay của Camila Cabello sau khi cô tách khỏi nhóm Fifth Harmony hồi cuối năm 2016.

"I Can Feel You Creep Into My Private Life" - Tune-Yards (19/1)

Album thứ tư của nhóm Mỹ Tune-Yards mang tên I Can Feel You Creep Into My Private Life. Đây là sản phẩm âm nhạc đánh dấu sự trở lại của nhóm sau hơn ba năm kể từ khi phát hành album Nicki Nack hồi giữa năm 2014. Nhà sản xuất, nhạc sĩ, ca sĩ Merrill Garbus vẫn đảm nhiệm vai trò sản xuất, hát chính. Thành viên còn lại - Nate Brenner - chơi guitar bass.

"Look at Your Hands" - Tune-Yards

Album mới của nhóm vẫn mang âm hưởng indie rock. Single đầu tiên - Look at Your Hands - phát hành cuối tháng 10 năm ngoái.

"M A N I A" - Fall Out Boy (19/1)

M A N I A dự kiến phát hành từ năm 2017. Tuy nhiên, vì một số trục trặc, Fall Out Boy lùi thời điểm ra mắt album đến năm nay.

Hold me tight or don't - Fall Out Boys

Qua hai single The Last of the Real Ones và Hold Me Tight or Do not, Billboard đánh giá M A N I A mang âm hưởng của Pop đương đại. Nó chứng minh cho hướng đi đúng đắn của Fall Out Boy khi chuyển từ nhạc Rock sang Pop.

"Man of the Woods" - Justin Timberlake (2/2)

Man of the Woods là album phòng thu thứ năm của Justin Timberlake, đánh dấu sự trở lại của anh sau The 20/20 Experience – 2 of 2, phát hành năm 2013. Man of the Woods sử dụng chất liệu electro-pop.

Filthy - Justin Timberlake

Ngày 5/1, Justin Timberlake đã phát hành single đầu tiên trong album - Filthy. Sau một tuần phát hành, MV ca khúc đạt hơn 17 triệu lượt xem trên Youtube. Billboard đánh giá sự kết hợp giữa Justin Timberlake và nhà sản xuất The Neptunes, Timbaland hứa hẹn mang đến nhiều điều bất ngờ.

"By the Way, I Forgive You" - Brandi Carlile (16/2)

Năm 2015, album The Firewatcher's Daughter của ca sĩ người Mỹ Brandi Carlile từng giành vị trí thứ chín trên bảng xếp hạng Billboard hot 200. Các chuyên gia âm nhạc kỳ vọng album mới của cô - By the Way, I Forgive You - vượt qua thành tích này. Nữ ca sĩ vẫn sử dụng giai điệu Folk Rock làm cảm hứng chủ đạo.

Brandi Carlile - The Joke

Single đầu tiên trong album - The Joke - được nhiều nhân vật như Adele, cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton yêu thích.

Hà Thu