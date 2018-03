Mỹ Tâm, Mỹ Linh hội tụ trong đêm nhạc chào xuân

Chương trình đại nhạc hội chủ đề Tết An Bình - Đón xuân cùng đất nước là câu chuyện kể đan xen về không khí đón xuân khắp cả nước, trong đó có hành trình mang Tết lên non của Hoa hậu Ngọc Hân cùng lời chúc một năm mới an bình, ấm no sum vầy tới người dân cả nước và đồng bào xa xứ. Đêm nhạc có sự tham gia của các ca sĩ nổi tiếng Mỹ Linh, Mỹ Tâm, Tùng Dương, Tuấn Hưng, M4U, Tiêu Châu Như Quỳnh, Hà Hoài Thu, MC á hậu Ngọc Oanh và Hoa hậu Ngọc Hân. Tết An Bình sẽ được tường thuật trực tiếp trên sóng VTV1 – Đài truyền hình Việt Nam vào 20h30 ngày 26/1.

Tết An Bình là chương trình nhạc hội từ thiện thường niên do Ngân hàng TMCP An Bình tổ chức nhằm kêu gọi đồng bào cả nước cùng chung tay lo tết cho người nghèo. Qua 3 năm thực hiện, chương trình đã trao hàng nghìn suất quà Tết (gồm ấm, tiền mặt) đến đồng bào nghèo khắp các tỉnh thành trên cả nước như Shìn Hồ (Lai Châu), Đồng Văn (Hà Giang), Đại Lộc (Quảng Nam), Can Lộc (Hà Tĩnh), Quảng Trạch (Quảng Bình), Mộc Châu (Sơn La)…

Phương Thảo