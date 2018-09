Mỹ Tâm dời thời gian tổ chức show tại Hàn Quốc

Live concert Mối tình đầu Mỹ Tâm - 1st diễn ra ngày 20/10 thay vì 15/9. Để chuẩn bị kỹ cho live concert, ca sĩ vừa đến sân vận động Jangchung khảo sát sân khấu, khu vực ghế ngồi.

Mỹ Tâm khảo sát địa điểm diễn ra live concert đầu tiên của cô tại Hàn Quốc.

Chương trình tập hợp ca khúc trong album Tâm 9 và những tác phẩm của ca sĩ được khán giả yêu mến trong nhiều năm qua. Khâu tổ chức và thực hiện live concert do êkíp Hàn Quốc đảm nhận. Trong đó nhà sản xuất âm nhạc Cho Sung Jin sẽ biên tập và đạo diễn cùng Mỹ Tâm.

Đầu tháng 9, trong chương trình A.M.N. Big Concert tại Seoul, Mỹ Tâm thể hiện Người hãy quên em đi phiên bản tiếng Hàn, tạo được hiệu ứng với người bản địa lẫn người Việt sinh sống và làm việc tại Hàn Quốc. Vì vậy, ca sĩ quyết định sẽ phát hành ca khúc này tại đây.

Mỹ Tâm dời thời gian tổ chức live concert đầu tiên tại Hàn Quốc Mỹ Tâm hát "Người hãy quen em đi" phiên bản tiếng Hàn.

Mỹ Tâm từng được trao giải Mnet Asian Music Awards 2012 (gọi tắt là MAMA) - giải thưởng âm nhạc châu Á do Hàn Quốc tổ chức thường niên. Năm 2014, cô được trao giải "Asia's Music Legend" tại sự kiện Top Asia Corporate Ball ở Malaysia. Năm 2015 cô chiến thắng hạng mục "Best selling artist of Asia" - Nghệ sĩ châu Á có lượng tiêu thụ sản phẩm tốt nhất- ở giải Big Apple Music Awards.